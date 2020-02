Brittihovin nettisivuille lipsahti painajaismainen moka – ohjasivat ihmiset suoraan pornosivustolle

Buckinghamin palatsi ei ole kommentoinut erikoista vahinkoa.

Britannian kuninkaallisen perheen virallisille sivuille eksyi varsin nolo moka, tietävät muun muassa Daily Mail ja Mirror kertoa. Brittilehti kertoo, että hovin virallisille sivuille oli eksynyt epähuomiossa linkki, joka vei hyväntekeväisyysjärjestön sijaan kiinalaiselle pornosivustolle.

Linkin oli tarkoitus viedä walesilaisen hyväntekeväisyysjärjestö Dolen Cymrun sivustolle, jonka suojelijana prinssi Harry toimii. Sen sijaan se ohjasi pahaa-aavistamattoman internet-käyttäjän ”varsin roisille sivustolle”, joka tarjoaa erilaisia livelähetyksiä ja muita aikuisviihdepalveluita.

Vuonna 1985 perustetun järjestön kerrotaan tekevän hyväntekeväisyyttä niin Etelä-Afrikassa kuin Walesissa vuorovaikutuksen myötä.

Buckinghamin palatsi ei ole kommentoinut asiaa. Linkki oltiin kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa vaihdettu oikeaan asian tultua julkisuuteen.

Prinssi Harry on toiminut järjestön suojelijana vuodesta 2007. Hän kiinnostui sen toiminnasta viettäessään välivuotta Lesothossa vuonna 2004.

Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat tammikuussa muuttavansa Kanadaan ja vetäytyvänsä kuninkaallisesta ydintiimistä. Samalla he menettivät kuninkaalliset tittelinsä. He kuitenkin jatkavat työtään hyväntekeväisyysjärjestöjensä parissa.

Hovin työntekijöiden mukaan Sussexin herttuaparin henkilökunta valmistautuu vielä Harryn ja Meghanin viimeisiin edustustehtäviin. Viime viikolla brittimedia uutisoi, että kuningatar Elisabet kutsui Harryn ja Meghanin takaisin Britanniaan viettämään Kansainyhteisön päivää.

Päivää juhlitaan maaliskuun toisena maanantaina, eli 9. maaliskuuta. Päivä on tärkeä kuninkaalliselle perheelle ja yleensä koko perhe osallistuu Kansainyhteisön päivänä jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Harry ja Meghan palaavat Britanniaan kohulähtönsä jälkeen. Brittimedian mukaan parilla on Britanniassa vielä viimeisiä virallisia edustustehtäviä, ennen kuin he voivat palata takaisin Kanadaan.

Daily Mailin tietojen mukaan Harry nähdään todennäköisesti Britanniassa jo 7. maaliskuuta, sillä hänen odotetaan osallistuvan Royal Albert Hallissa järjestettävään Mountbatten Festival of Music -tapahtumaan.