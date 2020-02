Herttuatar Catherine antoi harvinaisen avoimen haastattelun äitiydestä – paljastaa kasvatusmetodinsa, joka herättää ihastusta

Herttuatar Catherine kertoo podcastissa äitiydestä ja siitä, millainen vanhempi hän on kolmelle lapselleen.

Herttuatar Catherinen uunituore haastattelu Happy Mom, Happy Baby -podcastissa herättää ihastusta Britanniassa, brittimediat kertovat. Cambridgen herttuatar vieraili Giovanna Flecherin luotsaamassa podcastissa puhumassa äitiydestä.

Telegraph-lehti kertoo podcastin antavan poikkeuksellisen kurkistuksen tulevan kuningattaren yksityiselämään.

Podcastissa Catherine kertoo oman lapsuutensa olleen erittäin onnellinen ja hän pyrkinyt tarjoamaan saman lapsilleen prinssi Georgelle, 6, prinsessa Charlottelle, 4, ja prinssi Louisille, 1.

Herttuatar on ollut mukana Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa on selvitetty lasten varhaiskasvatusta. Catherine sanoo huomanneensa tutkimuksesta ja omista kokemuksistaan kuinka tärkeää lapsille on viettää aikaa perheen kanssa.

– Minulla oli uskomaton isoäiti, joka omisti meille paljon aikaa. Hän leikki kanssamme, askarteli, hoiti puutarhaa ja teki ruokaa kanssamme. Yritän sisällyttää niitä kokemuksia aikaan, jota vietän lasteni kanssa, Catherine sanoo podcastissa.

Herttuattaren mukaan kasvuympäristöllä on suuri merkitys lapsille. George, Charlotte ja Louis eivät vietä kotona paljoa aikaa tablettitietokoneiden ääressä, vaan Catherine suosii lastenkasvatuksessa aivan toisenlaisia aktiviteetteja.

Hän sanoo kokevansa, että ulkoleikit ovat lapsen kehittymiselle kaikista parasta ja tarjoavan perheen pienimmille roimasti virikkeitä.

– Lapsena me vietimme paljon aikaa ulkona ja se on jotain, mihin suhtaudun hyvin intohimoisesti. Mielestäni ulkoleikit ovat hyväksi niin fyysiselle kuin henkiselle hyvinvoinnille, sekä kehitykselle, Catherine sanoo.

Prinssi William ja herttuatar Catherine kuvattuna lastensa Georgen, Charlotten ja Louisin kanssa.

Catherine on hyvin erilaisessa asemassa kuin muut brittiäidit, sillä vaikka hän ei käy niin sanotussa ”normaalissa” päivätyössä, ovat hänen viikkonsa täynnä edustustehtäviä. Herttuatar toteaa kuitenkin, että ulkoleikit ovat oiva tapa myös vanhemmille irtautua arjen kiireistä ja keskittyä täysin lasten kanssa touhuamiseen.

– Se on hieno ympäristö rakentaa suhdetta lapseen ilman häiriötekijöitä, kuten ”minun pitää tehdä ruokaa tai tehdä tätä”, herttuatar kuvailee.

Herttuatar harvoin puhunut julkisuudessa äitiydestä tai perhe-elämästään. Tammikuussa Catherine vieraili Walesissa sijaitsevassa äideille ja lapsille tarkoitetussa keskuksessa ja muisteli aikaa jolloin he Williamin kanssa asuivat Walesissa.

Pian sen jälkeen, kun prinssi George syntyi reilut kuusi vuotta sitten, asuivat Catherine ja prinssi William Angleseyssa, Walesissa. Pari asui Britannian länsirannikon tuntumassa sijaitsevassa pikkukaupungissa Williamin työn vuoksi, sillä prinssi toimi tuolloin Britannian ilmavoimien lentäjänä.

Cambridgen herttuapari on erittäin suosittu kansan parissa.

Catherinen kertoi muille äideille ajan Angleseyssa olleen hetkittäin haastavaa, sillä William oli töissä usein ja hän hoiti vastasyntynyttä prinssi Georgea yksin. Herttuatar tunsi olonsa yksinäiseksi ja koki olevansa eristyksissä.

– Olin juuri saanut Georgen – William oli edelleen töissä pelastushelikoptereissa ja me muutimme sinne. Minulla oli pienenpieni vauva keskellä Angleseyta ja se oli niin syrjässä, niin eristyksissä, Catherine kuvaili.

Vaikeinta oli, ettei parilla ollut turvaverkkoa ja perhettä lähistöllä. Prinssi Williamin työt ajoittuivat yöaikaan, joten Catherine joutui jäämään yksin parin pieneen taloon esikoisensa kanssa.

– Minulla ei ollut lainkaan perhettä siellä ja hän (William) teki yövuoroja, herttuatar kertoi.