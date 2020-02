Meghanin kodittomana elävä veli latasi täyslaidallisen herttuattaren niskaan – väittää sisarussuhteen tuhonneen hänen elämänsä

Meghanin veli ei malttanut enää pysyä hiljaa, vaan kritisoi herttuatarta nyt kylmyydestä ja sydämettömyydestä.

Sussexin herttuaparin, prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin toiminta on vuosien varrella kuohuttanut erityisesti Meghanin perhettä. Vuoron perään herttuattaren toimia ovat useampaan otteeseen arvostelleet niin isä Thomas Markle kuin sisarpuoli Samantha Marklekin.

Nyt herttuattaren arvostelijoiden joukkoon on liittynyt myös veli Tom Markle, kertoo Daily Mail. Tom, 53, on elänyt kodittomana siitä asti, kun hän menetti työnsä ja parisuhteensa samassa rytäkässä. Hänen mukaansa sukunimi Markle on ollut esteenä uuden työn saamiselle.

– Se, että minut yhdistetään Meghaniin, on lähestulkoon tuhonnut elämäni, Tom täräytti.

Harry ja Meghan tekevät paljon hyväntekeväisyystyötä, mikä on närkästyttänyt herttuattaren veljeä.

Daily Mailille antamassaan haastattelussa Tom arvosteli varsin terävin sanakääntein sisarpuoltaan siitä, että hän tekee jatkuvasti hyväntekeväisyyttä yhdessä miehensä kanssa, mutta ei auta omaa perhettään taloudellisesti. Vaikka Tom muuttikin hiljattain äitinsä asuntoon Meksikoon, voisi tilanne miehen mukaan olla myös varsin erilainen.

– Olen koditon ja olisin saattanut joutua sillan alle, istumaan pahvinpalasen päälle ja rukoilemaan rahaa, Tom avautui.

– Se, että hän vain nauttii kuninkaallisesta asemastaan ja seuraa sivusta, kun tällaisia asioita tapahtuu hänen perheelleen... Hän olisi voinut tehdä hyväntekeväisyyttä auttaakseen meitä.

Tom Markle arvostelee sisartaan varsin terävin sanakääntein.

Tammikuussa Sussexin herttuapari kuohutti Britanniaa ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja elää elämäänsä jatkossa myös Kanadassa. Vaikka Tom arvosteli sisarensa, riittää hänellä ymmärrystä herttuaparin ratkaisulle.

– Luulen, että yksinkertaisuudessaan he vain haluavat elää elämäänsä omalla tavallaan ja uskon, että he haluavat tehdä sen rauhassa, Tom totesi vieraillessaan australialaisessa aamuohjelmassa hiljattain.

– Voi olla, että tämä on ollut Meghanin tahto, sillä hän ei halua elää kenenkään muun vallan alla. Toisaalta kyse voi olla myös siitä, että hän ja Harry haluavat vain elää mahdollisimman yksityistä elämää, ilman ulkopuolisia velvollisuuksia, mies lisäsi.

Meghanin ja Harryn odotetaan palaavan Britanniaan maaliskuussa edustustehtäviä varten.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat eläneet viime viikot poissa parrasvaloista Kanadassa. Brittimediat kuitenkin kertovat, että Harry ja Meghan joutuvat maaliskuussa palamaan Britanniaan, sillä kuningatar Elisabet on kutsunut heidät takaisin Lontooseen Kansainyhteisön päivän juhlallisuuksia varten.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Harry ja Meghan palaavat Britanniaan kohulähtönsä jälkeen. Brittimedian mukaan parilla on Britanniassa vielä viimeisiä virallisia edustustehtäviä, ennen kuin he voivat palata takaisin Kanadaan.

Times-lehden mukaan rauha on palannut takaisin kuninkaalliseen perheeseen ja hovin sisäpiiriläisten mukaan kuningatar Elisabet suhtautuu Harryn ja Meghanin muuttoon rauhallisin mielin.

– Jos he haluavat lähteä, meidän on annettava heidän lähteä, monarkin väitetään todenneen.