Prinsessa Madeleinen Floridan-kotiin murtauduttiin

Prinsessa Madeleinen hulppea luksuskoti Floridassa joutui viime syksynä murron kohteeksi.

Ruotsalainen Svensk Dam -lehti uutisoi, että prinsessa Madeleinen koti Floridassa on joutunut murron kohteeksi. Epäilty murto tapahtui viime syksynä. Madeleine, hänen miehensä Chris O’Neill ja parin kolme lasta eivät olleet kotona murron aikana.

– Se tapahtui viime syksynä. Hovi ei kommentoi asiaa turvallisuussyistä enempää, hovin tiedottaja Margareta Thorgren kommentoi asiaa ruotsalaislehti Expressenille.

Svensk Dam -lehdelle Thorgren totesi, että asia kuuluu prinsessan yksityiselämään, eikä hän voi antaa tapauksesta lisätietoja. Myöskään murron vahingoista tai rahallisista menetyksistä ei ole kerrottu julkisuuteen.

– Voin sanoa vain sen, että he asuvat edelleen Floridassa, Thorgren kertoi.

Svensk Dam -lehden mukaan murron kohteeksi joutuminen oli yksi syy, miksi perhe päätti muuttaa pois ja etsiä uuden kodin. Heidän floridalainen sisäpiirilähteensä sanoo, että perhe oli erittäin järkyttynyt murrosta.

– Madeleine ei pysty enää asumaan talossa, sisäpiirilähde kertoi ruotsalaislehdelle.

Madeleinella ja Chrisillä on kolme lasta: prinsessa Leonore, 5, prinssi Nicolas, 4, ja pian kaksivuotias prinsessa Adrienne.

Perhe hymyili Adriennen ristiäisissä vuonna 2018. Kuvassa prinsessa Madeleine, prinsessa Adrienne, Chris O’Neill, prinssi Nicolas ja prinsessa Leonore.

Perheen muuttoaikeista uutisoitiin laajasti helmikuun alussa. Hovi oli tällöinkin erittäin vaitonainen muuton syistä. Julkisuuteen kerrottiin vain se, että perhe muuttaa Floridan sisällä.

Madeleinen koti laitettiin ruotsalaislehden mukaan myyntiin 29 miljoonalla kruunulla eli noin . Kyseessä on 700 neliömetrin kokoinen hulppea huvila, joka sijaitsee Miamin luksusalueella. Muun muassa kahdeksalla makuuhuoneella, viinikellarilla ja 3 400 neliömetrin puutarhalla varustettu asunto oli perheen koti yhteensä puolentoista vuoden ajan. Kyse on todellakin varsinaisesta ökyasunnosta, sillä samaa kotia on vuokrattu ennen Madeleinen ja Chrisin muuttoa hulppealla 18 000 euron kuukausivuokralla.

Perhe muutti Chrisin töiden perässä Floridaan Lontoosta vuonna 2015. Sitä ennen he asuivat New Yorkissa.