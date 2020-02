Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kalenteri tyhjentyi edustustehtävistä – viettävät harvinaista laatuaikaa perheen kanssa

Cambridgen herttuapari pitää vajaan viikon loman kuninkaallisista velvollisuuksistaan.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kalentereissa on ensi viikolla harvinainen vapaapäivien putki. Entertainment Tonight ja People-lehti kertovat, että Cambridgen herttuapari viettää talvilomaa 17–21. helmikuuta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta hyvin pitkään aikaan, kun koko perhe pääsee viettämään laatuaikaa keskenään ilman kuninkaallisia velvoitteita.

Peoplen mukaan prinssi Georgella ja prinssi Charlottella olevan hiihtolomalla ensi viikon, joten William ja Catherine ovat raivanneet kalenteristaan tilaa päästäkseen viettämään lomaa lastensa kanssa.

George, 6, ja Charlotte, 4, käyvät molemmat Thomas Battersea -koulua Lontoossa. Parin kuopus prinssi Louis täyttää huhtikuussa kaksi vuotta.

People-lehden lähteiden mukaan on todennäköistä, että perhe suuntaa loman ajaksi Norfolkissa sijaitsevaan Anmer Halliin, jonka tiedetään olevan parille hyvin rakas paikka.

Williamin ja Catherinen alkuvuosi on ollut työntäyteinen. Aiemmin tällä viikolla Cambridgen herttuapari nähtiin harvinaisella yhteisvierailulla Walesin prinssi Charlesin ja herttuatar Camillan kanssa.

Walesin prinssi Charles innostui hieromaan poikansa hartioita edustustehtävien lomassa.

Kesälomat perhe on viettänyt usein Karibian lämmössä. Williamin ja Catherinen suosikkipaikka on Mustiquen saari, jossa pari on lomaillut useita kertoja. Observer-lehti kertoo, että Cambridgen herttuapari suosii tuttuja lomapaikkoja, joissa he tietävät voivansa olla rauhassa.

– He tuntevat ja luottavat lomapaikkojen henkilökuntaan.