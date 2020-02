Hovissa kuohuu: Prinssi Harry ja herttuatar Meghan antoivat potkut kaikille työntekijöilleen Britanniassa

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat Kanadaan muuttonsa jälkeen luopuneet henkilökunnastaan.

Sussexin hertttuapari prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat irtisanoneet kaikki loput 15 työntekijäänsä, jotka työskentelivät parin toimistossa Buckinghamin palatsissa, People-lehti ja The Times kertovat.

Lehtien mukaan Harry ja Meghan ilmoittivat irtisanomisista tammikuussa ja lähtöpassit saivat kaikki parin Britanniassa olevat työntekijät.

Potkut saaneiden työntekijöiden joukossa olivat muun muassa parin henkilökohtainen sihteeri Fiona Mcilwham, viestintäpäällikkö Sara Latham ja parin sosiaalisesta mediasta vastannut David Watkins.

Harry ja Meghan ilmoittivat tammikuussa muuttavansa Kanadaan ja näin ollen parin lattiasta kattoon remontoitu koti Lontoossa, Frogmore Cottage, jää tyhjilleen.

Tammikuussa Daily Mail -lehti kertoi, että pari oli irtisanonut Frogmore Cottagen henkilökunnan ja työntekijät oli siirretty toisiin tehtäviin hovissa.

Peoplen mukaan on todennäköistä, että myös osa Buckinghamin palatsin henkilökunnasta siirretään toisiin tehtäviin.

Daily Mailin mukaan osa hovin henkilökunnasta oli ehtinyt työskennellä parille vain muutamien kuukausien ajan. Osa puolestaan on työskennellyt Harrylle vuosikausia, jo ennen kuin hän tapasi Meghanin.

– Ei ole varmaan yllätys, että nämä ovat olleet hyvin haastavia aikoja herttuaparin työntekijöille. He ovat hyviä ihmisiä, uskollisia ja loistavia työssään. Kaikki ovat hirvittävän pahoillaan heidän puolestaan, hovin lähteet sanovat Daily Mailille.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan, että irtisanomiset ovat tulleet työntekijöille täytenä yllätyksenä, mutta suurin osa on ottanut uutisen vastaan ymmärtäväisenä.

– He ovat hyvin uskollisia Sussexin herttuaparille ja he ymmärtävät ja kunnioittavat heidän päätöstään, hovin lähteet sanovat Daily Mailille.

Hovin sisäpiiriläisten mukaan työntekijöiden irtisanominen on vahva merkki siitä, että pari muutti pysyvästi Kanadaan.

Hovin työntekijöiden mukaan Sussexin herttuaparin henkilökunta valmistautuu vielä Harryn ja Meghanin viimeisiin edustustehtäviin. Viime viikolla brittimedia uutisoi, että kuningatar Elisabet kutsui Harryn ja Meghanin takaisin Britanniaan viettämään Kansainyhteisön päivää.

Päivää juhlitaan maaliskuun toisena maanantaina, eli 9. maaliskuuta. Päivä on tärkeä kuninkaalliselle perheelle ja yleensä koko perhe osallistuu Kansainyhteisön päivänä jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.

Harry ja Meghan jättivät hovin ja muuttivat Kanadaan. Parin odotetaan kuitenkin saapuvat Britanniaan maaliskuussa, jolloin heillä on vielä viimeisiä sovittuja edustustehtäviä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Harry ja Meghan palaavat Britanniaan kohulähtönsä jälkeen. Brittimedian mukaan parilla on Britanniassa vielä viimeisiä virallisia edustustehtäviä, ennen kuin he voivat palata takaisin Kanadaan.

Daily Mailin tietojen mukaan Harry nähdään todennäköisesti Britanniassa jo 7. maaliskuuta, sillä hänen odotetaan osallistuvan Royal Albert Hallissa järjestettävään Mountbatten Festival of Music -tapahtumaan.