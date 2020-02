Prinsessa Annen Peter-poika antoi tyhjentävän lausunnon avioerostaan: tyrmää väitteet vaimon ”shokkiratkaisusta”

Peter Phillips ja hänen Autumn-vaimonsa julkaisivat tiedotteen, jossa vahvistavat uutisen avioerostaan. Pariskunta kertoo päätöksen olleen yhteinen, toisin kuin sisäpiirilähteet ovat väittäneet.

Prinsessa Annen poika, kuningatar Elisabetin ensimmäinen lapsenlapsi Peter Phillips ja hänen vaimonsa Autumn ovat päättäneet erota. Pariskunta vahvisti erouutisen julkaisemalla yhteisen tiedotteen, jossa he avaavat päätöksensä taustoja, kertoo The Telegraph.

Tiedotteessaan 12 vuotta naimisissa ollut pariskunta toteaa, että ero oli lopulta paras mahdollinen ratkaisu sekä heidän kahden lapsensa että kaksikon keskinäisen ystävyyden säilymisen kannalta. Pariskunnalla on kaksi tytärtä, Savannah, 9, ja Isla, 7.

– Ilmoitettuaan asiasta kuningattarelle ja pariskunnan molempien osapuolien perheille jo viime vuonna, Peter ja Autumn ovat yhdessä päättäneet erota, tiedotteessa kerrotaan.

– He ovat tulleet siihen tulokseen, että tämä oli paras mahdollinen ratkaisu paitsi lasten, myös heidän edelleen jatkuvan ystävyytensä kannalta. Päätös avioerosta ja yhteishuoltajuudesta syntyi monta kuukautta kestäneiden keskustelujen jälkeen ja vaikka päätös on surullinen, se on yhteinen, tiedotteessa painotetaan.

Tiedotteessa kerrotaan, että Britannian kuninkaallinen perhe tukee täysin pariskunnan päätöstä päättää avioliittonsa. Aiemmin sisäpiirilähteet kertoivat muun muassa The Sunille, että erityisesti kuningatar Elisabet olisi ollut surun murtama kuullessaan ensimmäisen lapsenlapsensa päätöksestä.

– Pariskunnalle tärkeintä on nyt huolehtia heidän kahden ihanan lapsensa kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Molempien perheet olivat luonnollisesti surullisia ilmoituksesta, mutta tukevat täysin Peterin ja Autumnin yhteistä päätöstä, tiedote kertoo.

Tiedotteessa kerrotaan, että Phillips ja Autumn ovat molemmat päättäneet pysyä Gloucestershiressa, jossa perhe on asunut myös tähän asti. Pariskunnan kerrotaan toivovan yksityisyyttä sillä aikaa, kun perhe totuttelee uuteen elämäntilanteeseen.

– Peter ja Autumn toivovat nyt yksityisyyttä ja myötätuntoa erityisesti lapsilleen sillä välin, kun perhe jatkaa totuttelua näihin muutoksiin, tiedotteessa kirjoitetaan.

Pariskunnan medialle välittämä tiedote tyrmää samalla huhut, joiden mukaan päätös erosta olisi tullut Phillipsille yllättäen. Muun muassa brittilehti The Sunille aiemmin avautuneet sisäpiirilähteet olivat nimittäin sitä mieltä, että päätös erosta olisi ollut yksin Autumnin ja että nainen haaveilisi muutosta takaisin synnyinmaahansa Kanadaan yhdessä pariskunnan lasten kanssa.

– Peter on surun murtama, eikä hän osannut odottaa tätä. Hän luuli olevansa onnellisesti naimisissa ja perheensä olevan täydellinen, onhan heillä kaksi ihanaa tytärtäkin. Mutta nyt hän on shokissa, Phillipsin ystävä kertoi The Sunille.

– Olemme huolissamme siitä, että Autumn haluaa nyt lähteä takaisin Kanadaan. Ehkä Harryn ja Meghanin lähtö vaikutti häneen. Ehkä hän ajatteli, että jos he voivat lähteä, niin ehkä hänkin voi. Tämä saattaa kuulostaa epäreilulta, mutta tämä vaihtoehto tulee ottaa huomioon, pariskunnan sisäpiiristä todettiin The Sunille viitaten prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin päätökseen asua jatkossa osittain Kanadassa.

Phillips ja hänen puolisonsa Autumn tapasivat toisensa vuonna 2003 ja heidän kihlauksestaan ilmoitettiin heinäkuussa 2007. Parin häitä tanssittiin vuotta myöhemmin, toukokuussa 2008 Pyhän Yrjön kappelissa, Windsorin linnassa.