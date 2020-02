Shokkiuutinen brittihovista: prinsessa Annen poika eroaa vaimostaan 12 vuoden avioliiton jälkeen – sisäpiiriltä erikoinen väite

Kuningatar Elisabetin ensimmäisen lapsenlapsen Peter Phillipsin kerrotaan eroavan vaimostaan 12 vuoden avioliiton jälkeen.

Kuningatar Elisabetin vanhin lapsenlapsi Peter Phillips eroaa vaimostaan 12 yhteisen avioliittovuoden jälkeen, kertoo The Telegraph. Phillips, 42, on prinsessa Annen vanhin lapsi ja ainoa poika. Hänen sisarensa on Zara Tindall.

The Sun ja Daily Mail puolestaan tietävät kertoa, että ero olisi ollut Phillipsin Autumn-vaimon päätös. Parin sisäpiiristä kerrotaan brittimedialle, että Philips on luonnollisesti surun murtama. Autumnin uskotaan myös suunnittelevan parhaillaan muuttoa takaisin synnyinmaahansa Kanadaan yhdessä parin kahden lapsen kanssa.

– Peter on surun murtama, eikä hän osannut odottaa tätä. Hän luuli olevansa onnellisesti naimisissa ja perheensä olevan täydellinen, onhan heillä kaksi ihanaa tytärtäkin. Mutta nyt hän on shokissa, Phillipsin ystävä kertoi The Sunille.

– Autumn on mahtava vaimo ja äiti, sekä erittäin älykäs nainen. Hän on kuitenkin kertonut ystävilleen jo pitkään, että heillä on ongelmia. Hän oli kuningattaren suosikki ja uskon, että myös hänen majesteettinsa on tästä erittäin harmissaan. Tämä on viimeinen asia, mitä kuningatar kaipaa kaikkien viimeaikaisten vaikeuksien jälkeen. Kuninkaallinen perhe on hajoamassa, samainen ystävä täräytti.

Eron kerrotaan tulleen Peterille yllätyksenä.

Viimeaikaisilla vaikeuksilla Phillipsin ystävä viitannee erityisesti muutaman viikon takaiseen kohuun, kun Sussexin herttuapari, prinssi Harry ja herttuatar Meghan, ilmoittivat yllättäen astuvansa sivuun brittihovin ytimestä ja asuvansa tulevaisuudessa myös Kanadassa. Sittemmin kuninkaalliset tittelinsä menettäneen pariskunnan päätöksen väitetäänkin nyt rohkaisseen Phillipsin Autumn-vaimoa ottamaan eron.

– Olemme huolissamme siitä, että Autumn haluaa nyt lähteä takaisin Kanadaan. Ehkä Harryn ja Meghanin lähtö vaikutti häneen. Ehkä hän ajatteli, että jos he voivat lähteä, niin ehkä hänkin voi. Tämä saattaa kuulostaa epäreilulta, mutta tämä vaihtoehto tulee ottaa huomioon, pariskunnan sisäpiiristä todetaan The Sunille.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat hiljattain astuvansa syrjään brittihovin ytimestä.

Harryn ja Meghanin skandaalinomainen lähtö hovista ei kuitenkaan ole ainoa Britannian kuninkaallista perhettä hiljattain ravistellut skandaali. Kuluneeseen vuoteen mahtuvat niin prinssi Philipin terveyshuolet kuin prinssi Andrew’n syöksykierre, joka sai alkunsa katastrofaalisesta televisiohaastattelusta.

– Kuningatar varmaan miettii, että mitä hän on tehnyt ansaitakseen tämän kaiken. Peter Phillips on aina ollut kuningattaren ja prinssi Philipin suosikki. Hän tulee olemaan surun murtama tämän myötä, erityisesti kaikkien muiden huonojen uutisten jälkeen, hovin sisäpiiri totesi The Sunille.

– Voi vain kuvitella, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, samainen lähde kauhisteli.

Peter Philips ja hänen Autumn-puolisonsa vihittiin Windsorin linnassa toukokuussa 2008.

Phillips ja hänen puolisonsa Autumn tapasivat toisensa vuonna 2003 ja heidän kihlauksestaan ilmoitettiin heinäkuussa 2007. Parin häitä tanssittiin vuotta myöhemmin, toukokuussa 2008 Pyhän Yrjön kappelissa, Windsorin linnassa. Pariskunnalla on kaksi lasta, tyttäret Savannah, 9, sekä Isla, 7.