Kuningatar Elisabet komensi Harryn ja Meghanin takaisin kotiin – Sussexin herttuapari palaa Britanniaan ensimmäistä kertaa skandaalin jälkeen

Sussexin herttuapari palaa maaliskuussa Britanniaan ensimmäistä kertaa kohulähtönsä jälkeen.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat eläneet viime viikot poissa parrasvaloista Kanadassa. Sussexin herttuapari ilmoitti tammikuussa jättävänsä hovin ja muuttavansa Kanadaan. Kuningatar Elisabet totesi tiedotteessaan tukevansa parin päätöstä.

Harry ja Meghan joutuivat luopumaan ”hänen kuninkaallinen korkeutensa” -titteleistään, eivätkä he saa enää rahaa julkisista varoista.

Brittimediat kuitenkin kertovat, että Harry ja Meghan joutuvat maaliskuussa palamaan Britanniaan, sillä kuningatar Elisabet on kutsunut heidät takaisin Lontooseen.

Muun muassa Hello! Magazine ja The Sun -lehti kertovat, että kuningatar on ilmoittanut Sussexin herttuaparille, että heidän on osallistuttava Kansainyhteisön päivän juhlallisuuksiin.

Päivää juhlitaan maaliskuun toisena maanantaina, eli 9. maaliskuuta. Päivä on tärkeä kuninkaalliselle perheelle ja yleensä koko perhe osallistuu Kansainyhteisön päivänä jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin odotetaan osallistuvan maaliskuussa Kansainyhteisön päivän juhlallisuuksiin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Harry ja Meghan palaavat Britanniaan kohulähtönsä jälkeen. Brittimedian mukaan parilla on Britanniassa vielä viimeisiä virallisia edustustehtäviä, ennen kuin he voivat palata takaisin Kanadaan.

Times-lehti kertoo, että rauha on palannut takaisin kuninkaalliseen perheeseen ja hovin sisäpiiriläisten mukaan kuningatar Elisabet suhtautuu Harryn ja Meghanin muuttoon rauhallisin mielin.

– Jos he haluavat lähteä, meidän on annettava heidän lähteä, monarkin väitetään todenneen.

Tienasivat miljoonan luksustilaisuudesta

Perjantaina Sussexin herttuapari osallistui amerikkalaisen suurpankki JPMorganin järjestämään Alternative Investment Summit -tilaisuuteen hotellissa Miamin South Beachilla.

Tilaisuudessa Harry kertoi lukuisille paikalle saapuneille miljardööreille, kuinka on käynyt viime vuodet terapiassa muun muassa käsitelläkseen äitinsä, prinsessa Dianan kuolemaa.

– Harry puhui mielenterveydestä ja siitä, kuinka hän on käynyt terapiassa viime vuosina päästäkseen yli äitinsä kuolemaan liittyvistä traumoista, sisäpiirilähteet kertovat Page Sixille.

Amerikkalaismedioiden tietojen mukaan herttuaparille mitä todennäköisimmin maksettiin heidän osallistumisestaan tilaisuuteen, mutta summaa ei olla vahvistettu.

Harry ja Meghan ovat ilmoittaneet haluavansa tulla taloudellisesti riippumattomiksi hovista. Lehtitietojen mukaan Meghan on palaamassa näyttelemisen pariin ja parin uskotaan saaneen yli miljoona euroa puheestaan Miamissa.

Times-lehti arvioi, että pari tienasi puheesta yli miljoona euroa.

– Harry viittasi myös Megxitiin sanoen, että viime ajat ovat olleet hänelle ja Meghanille hyvin raskaita. Hän ei kuitenkaan kadu päätöystä jättäytyä sivuun hovin ydintiimistä, sillä hän haluaa suojella perhettään. Hän ei halua Meghanin ja Archien kokevan sitä, minkä hän joutui lapsena kokemaan.

Harry kommentoi vetäytymispäätöstä viimeiseksi jääneessään puheessa Lontoossa. Harryn mukaan kyseessä on hyppy tuntemattomaan, sillä pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja.

Harryn mukaan pariskunnan toiveena oli vetäytymisestä huolimatta jatkaa kuningattaren, Brittiläisen kansainyhteisön ja Harryn sotilasuraan liittyvien yhteyksien ”palvelemista”.

– Se ei valitettavasti ollut mahdollista. Olen hyväksynyt tämän tietäen, että se ei muuta minua tai sitä, kuinka sitoutunut olen, Harry sanoi.

Villien huhujen mukaan Harry ja Meghan olisivat osallistumassa nyt sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaan järjestettävään Oscar-gaalaan.

Hovi ei ole kommentoinut huhuja millään tavoin.