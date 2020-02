Meghan ja Harry astuivat esiin skandaalin jälkeen – lennähtivät luksustilaisuuteen Miamiin: prinssi avautui miljardööreille mielenterveydestään

Sussexin herttuapari lensi Miamiin suurpankin järjestämään tilaisuuteen, joka järjestettiin perjantaina.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan edustivat tänään perjantaina ensi kertaa julkisuudessa sen jälkeen, kun pari päätti astua sivuun kuninkaallisesta ydintiimistä, kertovat muun muassa Page Six ja USA Today.

Buckinghamin palatsi on vahvistanut, että Sussexin herttuapari osallistui amerikkalaisen suurpankki JPMorganin järjestämään Alternative Investment Summit -tilaisuuteen hotellissa Miamin South Beachilla.

Harry ja Meghan edustivat 1 Hotel -luksushotellissa.

Tilaisuudessa Harry kertoi lukuisille paikalle saapuneille miljardööreille, kuinka on käynyt viime vuodet terapiassa muun muassa käsitelläkseen äitinsä, prinsessa Dianan kuolemaa.

– Harry puhui mielenterveydestä ja siitä, kuinka hän on käynyt terapiassa viime vuosina päästäkseen yli äitinsä kuolemaan liittyvistä traumoista, sisäpiirilähteet kertovat Page Sixille.

– Harry viittasi myös Megxitiin sanoen, että viime ajat ovat olleet hänelle ja Meghanille hyvin raskaita. Hän ei kuitenkaan kadu päätöystä jättäytyä sivuun hovin ydintiimistä, sillä hän haluaa suojella perhettään. Hän ei halua Meghanin ja Archien kokevan sitä, minkä hän joutui lapsena kokemaan.

Amerikkalaismedioiden tietojen mukaan herttuaparille mitä todennäköisimmin maksettiin heidän osallistumisestaan tilaisuuteen, mutta summaa ei olla vahvistettu. Daily Mailin mukaan summan uskotaan olevan vähintään puoli miljoonaa dollaria.

Brittilehden mukaan tv-persoona Gayle King esitteli ensin lavalle Meghanin, joka sanoi muutaman sanan rakkaudestaan aviomieheensä. Tämän jälkeen Meghan olisi kutsunut Harryn lavalle pitämään puhettaan.

Meghan ja Harry poseerasivat marraskuun 27. päivä 2017 kihlauksensa kunniaksi. Tuon päivän jälkeen on tapahtunut paljon.

Kingin uskotaan valmistelevan herttuaparin ensimmäistä haastattelua hovista jättäytymisen jälkeen. King on Meghanin läheinen ystävä, joka osallistui muun muassa herttuattaren ylellisille vauvakutsuille New Yorkissa. Hän on vieraillut myös parin Britannian-kodissa Frogmore Cottagessa.

Parin uskotaan majoittuneen yksityiseen kartanoon lähellä Meghanin hyvän ystävän, tennistähti Serena Williamsin kotia Palm Beachilla. Harryn ja Meghanin epäillään myös lentäneen Miamiin pankkiyhtiön yksityiskoneella, jonka laskeutumisaika täsmäisi herttuaparin oletettuun matka-aikaan.

Harry ja Meghan järisyttivät brittimonarkiaa tammikuussa ilmoittamalla vetäytyvänsä rooleistaan hovissa ja jakavansa tulevaisuudessa aikansa Britannian ja Pohjois-Amerikan välillä pienen poikansa Archien kanssa. Näyttävän kohun jälkeen Buckinghamin palatsi tiedotti, että Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä, eikä herttuapari saa enää rahaa julkisista varoista.

Pari on vältellyt julkisuutta päätöksen jälkeen ja elänyt hiljaiseloa väliaikaisessa, vajaan 13 miljoonan euron Vancouverin-kodissaan.

Harry kommentoi vetäytymispäätöstä viimeiseksi jääneessään puheessa Lontoossa. Harryn mukaan kyseessä on hyppy tuntemattomaan, sillä pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja.

Harryn mukaan pariskunnan toiveena oli vetäytymisestä huolimatta jatkaa kuningattaren, Brittiläisen kansainyhteisön ja Harryn sotilasuraan liittyvien yhteyksien ”palvelemista”.

– Se ei valitettavasti ollut mahdollista. Olen hyväksynyt tämän tietäen, että se ei muuta minua tai sitä, kuinka sitoutunut olen, Harry sanoi.