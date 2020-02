Prinsessa Madeleine ja Chris O’Neill muuttavat

Madeleine ja Chris O’Neill lapsineen muuttavat uuteen kotiin, Ruotsin hovi vahvistaa.

Ruotsin prinsessa Madeleine perheineen muuttaa, kertovat ruotsalaislehdet. Madeleine, Chris O’Neill ja heidän kolme lastaan, Leonore, 5, Nicolas, 4, ja pian kaksivuotias Adrienne pysyvät kuitenkin edelleen nykyisessä kotikaupungissaan Floridassa.

Perhe muutti Floridaan Lontoosta, minne he muuttivat Chrisin töiden perässä vuonna 2015. Sitä ennen he asuivat New Yorkissa.

Ruotsin hovin tiedottaja Margareta Thorgren vahvistaa muuton Expressenille. Thorgren vahvistaa myös tiedot siitä, että perhe pysyy edelleen Floridassa.

– Hovi ei kommentoi asumiskuvioita tarkemmin, Thorgren summaa lehdelle.

Hovi ei paljasta tarkemmin, missä päin Floridaa uusi asunto sijaitsee.

Pari on aiemmin asunut Floridassa hulppeassa 700 neliömetrin huvilassa Miamin luksusalueella. Muun muassa kahdeksalla makuuhuoneella, viinikellarilla ja 3 400 neliömetrin puutarhalla varustettu asunto oli perheen koti yhteensä puolentoista vuoden ajan.

Kyse on todellakin varsinaisesta ökyasunnosta, sillä samaa kotia on vuokrattu ennen Madeleinen ja Chrisin muuttoa hulppealla 18 000 euron kuukausivuokralla.

Chris omisti samaiselta alueelta aiemmin myös 3,6 miljoonan euron arvoisen loma-asunnon. Perhe ei kuitenkaan koskaan asunut Chrisin omistamassa asunnossa.

Ei vieläkään takaisin Ruotsiin

Madeleine tunnetaan oman tiensä kulkijana, joka on aina tehnyt asiat oman mielensä mukaan. Prinsessan muutto New Yorkiin vuonna 2010 herätti paheksuntaa ruotsalaisissa, joiden mielestä prinsessan paikka on kotimaassaan. Syksyllä 2015 pari lapsineen muutti Chrisin töiden perässä Lontooseen. Ulkomaille muuton jälkeen prinsessa on viettänyt vuosittain lyhyitä aikoja Ruotsissa, yleensä kesäisin.

Viime lokakuussa Madeleinen ja hänen perheensä elämässä tapahtui uusi käänne, kun Ruotsin hovia päätettiin ”supistaa”. Ruotsin hovi tiedotti, etteivät prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset kuulu enää hoviin eivätkä kuninkaalliset velvollisuudet enää tulevaisuudessa kosketa heitä.

Lapset eivät enää ota osaa kuninkaallisiin velvollisuuksiin, vaan heidät määritellään tästä eteenpäin ”enemmän tavallisiksi kansalaisiksi”. Näin ollen hovi myös irtisanoutui heidän elämiseensä liittyvistä kustannuksista ja koulutuksen maksamisesta.

Sekä Carl Philip että Madeleine kommentoivat tuolloin Ruotsin historiallista päätöstä omilla sosiaalisen median tileillään todeten, että päätös on erinomainen ja se mahdollistaa heidän lapsilleen entistä vapaamman elämän tulevaisuudessa. Lapset pitävät kuninkaalliset tittelinsä, mutta heitä ei jatkossa enää kutsuta prinsseiksi ja prinsessoiksi.