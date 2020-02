Hääpäivä julki! Epäonninen prinsessa Beatrice saa vihdoin naida Edoardo-rakkaansa

Brittihovi tiedottaa, että prinsessa Beatrice ja Edoardo Mapelli Mozzi avioituvat 29.5. St Jamesin palatsissa.

Brittihovi tiedottaa virallisella Instagram-tilillään, että prinsessa Beatricen ja hänen kihlattunsa Edoardo Mapelli Mozzin hääpäivä on viimein päätetty. Pari avioituu perjantaina 29. päivä toukokuuta. Pari kihlautui syyskuussa 2019.

Instagramissa kerrotaan, että kuningatar Elisabet on antanut parille luvan pitää hääseremonian St Jamesin palatsissa. Vihkimisen jälkeen luvassa on yksityiset kuningatar Elisabetin emännöimät juhlat Buckinghamin palatsin puutarhassa.

Hääuutisen yhteydessä brittihovi on jakanut Instagramissa kauniin kuvan rakastuneesta kihlaparista:

Prinsessa Beatricen hääsuunnitelmien jäätyminen on ollut otsikoissa alkuvuodesta tiuhaan. Hovin skandaalit ovat mutkistaneet Beatricen ja Edoardon hääsuunnitelmia.

Ensin prinsessa joutui perumaan kihlajaisjuhlansa isänsä prinssi Andrew’n seksiskandaalin takia. Prinssin yhteys seksirikoksista syytettyyn Jeffrey Epsteiniin sai myös brittiläiset tv-kanavat varuilleen. Tämän hetkisten tietojen mukaan mikään tv-kanava ei ole ilmoittanut halukkuuttaan televisioida prinsessan häitä.

Andrew’n seksiskandaalin laannuttua hieman kapuloita rattaisiin pani Beatricen serkun prinssi Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin lähtö hovista. Daily Mailin tietojen mukaan hovin piti tiedottaa alkuvuodesta lisätietoa prinsessan häistä, mutta kuningatar Elisabetilla on ollut prinssi Andrew’n sotkujen ja Harryn ja Meghanin vaatimusten selvittelyssä niin paljon kiireitä, että Beatricen häät ovat saanet odottaa.

Kuningatar Elisabetin on kerrottu olleen hyvin pahoillaan pojantyttärensä hääsuunnitelmien mutkistumisesta.

Kuningatar Elisabetin piti antaa siunauksensa Beatricen ja Edoardo Mapelli Mozzin hääpäivälle ennen kuin pari pystyi tiedottamaan asiasta julkisuuteen.

Hovin myllerrysten lisäksi Beatricella väitetään olevan pienoisia ongelmia myös kihlattunsa ex-puolison kanssa. Hovin lähteet väittävät Daily Mailille, että Beatrice on ollut ihmeissään miehensä ja hänen entisen kihlattunsa Dara Huangin läheisistä väleistä.

Ex-parilla on 3-vuotias poika Wolfie ja heillä on pojan yhteishuoltajuus. Beatricen lähipiiristä kuitenkin kerrotaan, että ex-kihlattu on edelleen niin tärkeä osa prinsessan sulhasen arkea, että hän ostaa miehelle vaatteita ja leikkaa Mapelli Mozzin tukan.

– Heidän ystävyytensä ei ole Beatricelle ongelma, mutta hän toivoisi heidän ottavan hieman etäisyyttä toisiinsa, Daily Mailille on kerrottu.