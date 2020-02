Kuningatar Elisabet etsii uutta työntekijää Buckinghamin palatsiin – hovista vinkataan: älä ikinä tee tätä virhettä hakemuksessa

Kuningatar Elisabetilla on töitä tarjolla.

Hovi etsii työntekijää osaksi Buckinghamin palatsin kunnostustiimiä.

Linkedin-palvelussa on julkaistu työpaikkailmoitus, jollaista on harvoin tarjolla. Kuningatar Elisabet etsii Buckinghamin palatsiin suunnittelijaa osaksi tiimiä, jonka vastuulla on palatsin remontointi.

Hello! Magazine kertoo, että palatsissa on käynnissä parhaillaan putkiremontti ja samalla rakennuksen julkisivu ja sähköverkosto uusitaan.

Kyse ei ole mistään pienestä pintaremontista, vaan kunnostun on arvioitu maksavan noin 435 miljoonaa euroa.

Linkedinissä kuvaillaan, että tehtävään etsitään sanavalmista tiimipelaajaa, joka ei pelkää haasteita. Tietotekniset taidot ovat ehdoton vaatimus.

– Yksikään päivä ei ole samanlainen ja vaihtelu ja työtahti ovat haastavia, ilmoituksessa kuvaillaan.

Vuosipalkka on 44 000 euroa ja töitä tehdään maanantaista perjantaihin. Työaika viikossa on 37,5 tuntia. Ilmoituksessa kuvaillaan, että hovi tarjoaa myös 15 prosentin eläkesopimuksen.

Buckinghamin palatsia remontoidaan parhaillaan.

Hovissa työskennellyt James Upsher vinkkaa Hello! Magazinen haastattelussa, että hovin työpaikkoja hakiessa tärkeää on tehdä lyhyt ja ytimekäs haastattelu. Hakijan ei kannata jaaritella itsestään hakemuksessa, vaan kertoa napakasti omista taidoista ja työkokemuksesta.

– Vastaa siihen, mitä hakemuksessa kysytään ja kerro, mikä tekee sinusta erityisen. Mutta älä liioittele, Upsher sanoo.

Älä tee tätä virhettä

Upsherin mukaan pahin virhe, jonka hakija voi tehdä, on ylistää kuninkaallista perhettä.

– Älä ikinä sano, että olen aina unelmoinut kuninkaalliselle perheelle työskentelystä, Upsher varoittaa Hello! Magazinen haastattelussa.

– Tietysti kannattaa mainita, että kunnioittaa suuresti monarkiaa, mutta tämän kanssa kannattaa pitää pää kylmänä, ettei hakemus joudu ”ei”-nivaskaan.

Viime vuosina hoviin on palkattu runsaasti työntekijöitä ja aiemmin brittilehdissä on pantu merkille se, etteivät hovin palkat ole päätä huimaavia.

Esimerkiksi 2017 hovi etsi Buckingamin palatsiin kokkia, joka valmistaisi kuningattaren ateriat. Vuosipalkka oli noin 23 200 euroa.

2018 palatsiin etsittiin apulaiskodinhoitajaa ja tuolloin ilmoituksessa ei mainittu lainkaan kuukausi- tai vuosipalkkaa. Brittimedia uskoi, että apulaiskodinhoitajalle maksetaan suunnilleen saman verran kuin palatsin siivoojille, eli noin 19 000 euroa vuodessa.

Hovin työpaikoissa on kuitenkin ainutlaatuisia etuja, kuten ilmainen majoitus. Työntekijät asuvat ilmaiseksi esimerkiksi Buckinghamin palatsissa.

Kuningattarelle työskentelyssä on erityisiä etuja, kuten majoitus Buckinghamin palatsissa.

Työntekijöiden vaihtuvuus hovissa on ollut etenkin prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin henkilökunnassa hyvin suurta.

Useat hovin pitkäaikaiset työntekijät irtisanoutuivat Harryn ja Meghanin häiden jälkeen ja erityisen paljon brittimediassa herätti Meghanin henkilökohtaisen assistentin lähtö.

Herttuattaren assistentin Melissa Toubatin kerrottiin irtisanoutuneen, sillä paineet työssä kävivät liian suuriksi. Myöhemmin muun muassa herttuaparin henkivartija jätti erokirjeensä.