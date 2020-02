Herttuatar Catherinen tyrmäävä asu varasti huomion Bafta-gaalan punaisella matolla – herttuatar noudatti asuvalinnallaan järjestäjän toivetta

Prinssi William ja herttuatar Catherine saapuivat perinteitä kunnioittaen Bafta-gaalaan.

Sunnuntai-iltana Lontoon Royal Albert Hallissa järjestetään Britannian Oscar-gaalaksi kutsuttu Bafta-gaala, jossa jaetaan elokuva-alan palkintoja. Bafta-gaala järjestetään tänä vuonna 73. kertaa.

Perinteitä kunnioittaen myös prinssi William ja herttuatar Catherine saapuivat gaalaan. He olivat illan odotetuimpia vieraita. Herttuatar oli pukeutunut eleganttiin vaaleaan iltapukuun, jota koristivat kullanväriset yksityiskohdat. Jaloissa kimaltelivat kultaiset korkokengät. Herttuattaren hiukset oltiin taiteiltu näyttävälle nutturalle.

Puvun on suunnitellut brittiläinen huippusuunnittelija Alexander McQueen.

Herttuattaren asun yksityiskohdat viimeistelivät asukokonaisuuden.

Tämän vuoden Bafta-gaalan osallistujia neuvottiin pukeutumaan kestävästi tuotettuihin asuihin. Daily Mailin mukaan herttuatar päätti kierrättää ja valitsi asukseen saman iltapuvun, jota hän käytti vuonna 2012 Malesian-vierailullaan.

Prinssi William ja herttuatar Catherine saapuivat gaalaan hyväntuulisina.

Katso alla näkyvästä videosta herttuaparin näyttävä saapuminen punaiselle matolle.

Herttuatar asteli punaiselle matolle hymyilevänä.

Herttuapari osallistui tapahtumaan nyt neljättä kertaa peräkkäin. Prinssi William on ollut osa Bafta-gaalan taustajoukkoa jo vuodesta 2010 lähtien. USA Todayn mukaan William ojentaa gaalassa BAFTA Academy Fellowship -kunniapalkinnon Tähtien sota -elokuvan tuottaja Kathleen Kennedylle. Kyseessä on arvokkain tunnustus, jonka akatemia myöntää vuosittain valitsemalleen henkilölle tunnustuksena erinomaisesta ja poikkeuksellisesta työstä elokuvien tai television parissa.

Bafta eli The British Academy of Film and Television Arts on brittiläinen järjestö, joka jakaa kerran vuodessa palkinnot vuoden parhaimmille elokuville ja televisiosarjoille.