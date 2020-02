Huhut vellovat: Harryn ja Meghanin turvatiimi närkästyi herttuaparin pyyntöihin – ”He tuntevat olonsa palvelijoiksi”

Huhujen ja sisäpiiritietojen mukaan turvatiimi olisi joutunut juoksemaan Sussexin herttuaparin asioilla ja hakemassa pariskunnalle muun muassa pikaruokaa.

Jo heti alusta asti oli selvää, että vaikka prinssi Harry ja herttuatar Meghan muuttivat kohun saattelemina pois Lontoosta, on heidän turvallisuutensa varmistettava. Alle vuoden ikäisen Archie-pojan kanssa muuttanut Sussexin herttuapari onkin saanut nauttia Ison-Britannian poliisin Scotland Yardin läsnäolosta Kanadan-asunnollaan. Harryn ja Meghanin kerrotaan asuvan väliaikaisesti Pohjoi-Saanichissa Vancouverinsaarella Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa.

Mitä ilmeisimmin herttuaparin turvallisuutta vartioi noin 10–15 korkeasti koulutetun turvamiehen tiimi. Suurin osa heistä on brittejä. Tiimi on vuokrannut käyttöönsä lehtitietojen mukaan ainakin muutamia isoja Range Roverseja.

Tiukoista turvatoimista vastaavat turvamiehet eivät kuitenkaan ole olleet The Sunin mukaan kovin tyytyväisiä työnantajaansa, sillä sisäpiiritietojen mukaan he ovat joutuneet juoksemaan aika ajoin herttuaparin asioilla. Yksi tiimissä työskentelevistä turvamiehistä paljasti brittilehdelle, että heille on sysätty monenlaista hanttihommaa aina ruokaostosten ja take away -kahvien noutamisesta lähtien.

Herttuapari on majoittunut Kanadassa ollessaan hulppeaan kartanoon, johon kuljetaan massiivisen portin kautta.

Paikalliset ovat The Sunin mukaan nähneet, kuinka herttuaparin turvamiehet ovat noutaneet kahvia paikallisista kahviloista ja ruokaa suositusta kanadalaisesta pikaruokaketjusta Tim Hortonsista.

Yksi turvamiehistä kuvailikin lehdelle, että hän on tuntenut olonsa ennemmin ”palvelijaksi” tai ”piiaksi” kuin turvamieheksi.

– Se on vaarallista, koska jos jotain tapahtuu, ei ole hyvä asia, että osa juoksee asioilla tai on hakemassa kahvia. Lisäksi he ovat niitä ketkä joutuvat pulaan pomon edessä, jos he ovat olleet väärässä paikassa väärään aikaan, sisäpiirilähde päivitteli brittilehdelle.

The Sun haastatteli Dai Daviesia, joka on toiminut aikoinaan kuninkaallisia vartioineiden turvamiesten esimiehenä.

– Näkisin, että asioilla juokseminen ja shoppailu eivät kuulu turvamiesten työn sisältöön. Heidän tärkein tehtävänsä on suojella heitä ja pysyä heidän lähellään kuin liima, Davies muistutti.

Hän kuitenkin korosti, että jokainen luo henkilökohtaisen suhteen työntekijöihinsä.

– Näissä asioissa käytetään maalaisjärkeä, hän lisäsi.

Harryn ja Meghanin väliaikainen koti Kanadassa on sijainnut syrjässä ihmisvilinästä.

Lehtitietojen mukaan turvatiimi vartioi herttuaparia heidän Kanadan Vancouverissa sijaitsevassa, 25 miljoonan euron arvoisessa luksuskartanossa. The Sunin mukaan 640 neliömetrin kokoinen kartano sijaitsee yhdellä Vancouverin rikkaimmista asuinalueista, ja se on rakennettu meren rannalle.

Kyseinen asunto pitää sisällään kuusi makuuhuonetta sekä viisi kylpyhuonetta. Olohuoneeseen on rakennettu täysin lasitettu seinä, josta on suora näkymä merelle. Kartanoa suojaavat aidat sekä vartioitu portti.

Harry porhalsi vauhdilla takaisin Kanadaan Meghanin ja Archien luokse.

Herttuaparin turvatoimista aiheutuvat kustannukset Kanadalle ovat herättäneet keskustelua heti alkumetreistä asti. Maan nykyinen pääministeri ja liberaalipuolueen johtaja Justin Trudeau totesi Global Newsille antamassaan haastattelussa, että erityisesti herttuaparin kuluista on käytävä vielä paljon keskustelua.

Trudeaun mukaan erityisesti kysymys herttuaparin turvallisuudesta maassa sekä sen aiheuttamista kustannuksista on yksi niistä asioista, jotka täytyy käydä läpi yhdessä kuninkaallisen perheen sekä Harryn ja Meghanin itsensä kanssa. Trudeaun mukaan maan hallitus ei toistaiseksi ole ollut osallisena tällaisissa keskusteluissa.

Meghan ja Harry luopuivat kuninkaallisista titteleistään tammikuussa.

– Kuninkaallisen perheen ja Sussexin herttuaparin on tehtävä vielä paljon päätöksiä sen suhteen, kuinka vahvasti he haluavat sitoutua. Toki tuemme heidän päätöstään, mutta meidän on kannettava siitä myös vastuu, Trudeau kertoi haastattelussa.

– Emme ole vielä täysin varmoja siitä, mikä lopullinen ratkaisu tulee olemaan, hän totesi.

Britanniassa herttuapari on asunut Frogmore Cottagessa, jonka he saivat häälahjana kuningatar Elisabetilta. Talo remontoitiin lattiasta kattoon verorahoilla. Talo on nyt jäämässä tyhjilleen, sillä hovin sisäpiiriläiset ovat kertoneet Sussexin herttuaparin luopuneen Frogmore Cottagen henkilökunnasta.

Herttuapari tuhlasi hulppean kotinsa kunnostamiseen jopa 2,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja. Meghan ja Harry maksoivat remontista vain noin 280 000 euroa itse.