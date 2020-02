Nyt puhuu prinssi Harryn ystävä: uskoo tietävänsä syyn herttuaparin kohupäätökseen

Prinssin ystävä Nacho Figueras kertoo nähneensä läheltä Harryn kamppailun julkisuuden kanssa.

Kulunut vuosi on ollut äärimmäisen tapahtumarikas prinssi Harrylle ja sitä myötä kuninkaalliselle perheelle. 35-vuotias Harry ravisutti tammikuussa koko brittihovia perustuksia myöten ilmoittamalla, että hän muuttaa perheineen Pohjois-Amerikkaan ja vetäytyy roolistaan hovissa.

Nyt prinssi Harryn ystävä Nacho Figueras, 42, on kertonut oman näkemyksensä siihen, mikä ajoi Harryn raskauttavaan päätökseen. Figuerasin mukaan syy on yksinkertaisesti se, että Harry on kaivannut normaalia elämää yli kaiken muun. Pooloammattilaisena elantonsa tienaava Figueras avautuu asiasta ABC-kanavan uutuusdokumentissa Royal Divide: Harry, Meghan and the Crown.

Hän kertoi joutuneensa vuosien varrella todistamaan vierestä ystävänsä tuskaista taivalta hovin kiemuroissa.

– Juttelin Harrylle muutama päivä sitten. Hän on kärsinyt paljon kaikesta, mitä hänelle on tapahtunut. Hän kärsii siitä, että ihmiset tuomitsevat hänet, Figueras huokaa People-lehden mukaan dokumentissa.

Ystävykset halasivat toisiaan lämpimästi poolo-ottelun jälkeen toukokuussa 2016.

Hän vannoi seisovansa Harryn päätöksien takana.

– Hän on tullut isäksi. Hän on ihminen, joka yrittää suojella lastaan ja vaimoaan kaikelta, miltä pystyy, ystävä selitti.

Ystävän mukaan Harryn kohupäätöksen syynä on se, että hän ajattelee aina perheensä parasta.

– Hän haluaa elää normaalia elämää. Niin normaalia, kuin hänen elämänsä voi olla. Ei nimittäin ole normaalia, että talosi ulkopuolella on 1 000 paparazzia, jotka haluavat kaikki saada kuvan pojastasi, Figueras muistutti.

Figueras mainitsi myös, että Harryn ja prinssi Williamin edesmennyt äiti prinsessa Diana antaisi poikansa nykyiselle elämäntilanteelle täyden tukensa.

– Hänestä on tullut uskomaton mies, mies josta hänen äitinsä olisi ylpeä, Figueras lisäsi liikuttuneena.

Harry ja Nacho ovat olleet ystäviä pitkään. Kuva vuodelta 2010.

Prinssi Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin shokkiuutisen jälkeen ilmoitettiin, että he menettävät kuninkaalliset tittelinsä eivätkä saa enää rahaa julkisista varoista.

Myös Harry rikkoi itse hiljaisuuden ja kertoi, kyseessä on hyppy tuntemattomaan, sillä pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja. Harryn mukaan pariskunnan toiveena oli vetäytymisestä huolimatta jatkaa kuningattaren, Brittiläisen kansainyhteisön ja Harryn sotilasuraan liittyvien yhteyksien ”palvelemista”.

– Se ei valitettavasti ollut mahdollista. Olen hyväksynyt tämän tietäen, että se ei muuta minua tai sitä, kuinka sitoutunut olen, Harry sanoi.

Harry kuitenkin kiitti perhettään tuesta. Vetäytymisestään huolimatta pariskunta ei ole kääntämässä selkäänsä Britannialle, Harry painotti tunteellisessa puheessaan.

– Britannia on kotini ja paikka, jota rakastan. Se ei muutu koskaan.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry ovat olleet valtaisan mediahuomion kohteena.

Meghan ja parin alle vuoden ikäinen Archie-poika ovat aloittaneet vauhdilla uuden elämänsä Kanadassa. Herttuatar bongattiin kohun jälkeen lenkillä Archien ja parin kahden koiran kanssa Vancouverissa Horth Hill Regional Park -puistossa. Meghan nautti hyvästä ulkoilukelistä lähellä perheen lomakotia.

Harrykin pääsi lentämään 21.tammikuuta Kanadaan hoidettuaan viimeisiä virallisia edustustehtäviään Britanniassa, kertoi muun muassa The Telegraph. Hän oli odottanut kuumeisesti paluuta puolisonsa Meghanin ja poikansa Archien luokse, joita hän ei ollut nähnyt kahteen viikkoon.