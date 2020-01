Kahden lapsen äiti sekoitetaan jatkuvasti herttuatar Meghaniin – jopa perhe on vakuuttunut silmiinpistävästä yhdennäköisyydestä

39-vuotias Akeisha Land muistuttaa suuresti herttuatar Meghania. Yhdennäköisyys huomataan niin kirkossa kuin ruokakaupassakin, ja myös Landin perhe on pannut sen merkille.

Herttuatar Meghanin tuntevat nykyään lähes kaikki. Entisen näyttelijän ja nykyisen herttuattaren kasvot ovat tutut ympäri maailmaa ja hän on yksi kuvatuimmista henkilöistä.

Kahden lapsen äiti Akeisha Landilla, 39, on asiasta omakohtaista kokemusta. Hän nimittäin näyttää hämmästyttävän paljon maailmankuululta herttuattarelta ja saa kuulla siitä jatkuvasti.

Land kertoo Daily Mailille, että tuntemattomat ihmiset, somekäyttäjät ja jopa hänen läheisensä ovat vakuuttuneita siitä, että hän on kuin ilmetty Meghan.

Landin mukaan ihmiset pysäyttävät hänet ruokakaupassa, elokuvateatterissa ja kirkossa ja tulevat juttelemaan, sillä he luulevat häntä Meghaniksi.

– Tuntemattomat ihmiset tulevat luokseni ja sanovat: ”Onko kukaan koskaan kertonut, että sinä näytät...”. Minä nauran aina ennen kuin he ehtivät lopettaa lauseensa ja kerron keneltä, sillä tiedän tasan tarkkaan mitä he tulevat sanomaan, koska olen kuullut sitä niin paljon. Etenkin viime aikoina, kun olen suoristanut hiukseni, Land kertoo Daily Mailille.

Missourista kotoisin oleva Land pitää vertaamista Meghaniin suurena kohteliaisuutena. Hänen mukaan herttuatar on mykistävän kaunis ja hän näyttää mielellään tältä.

– Jopa läheiset ystäväni ja perheeni sanovat, että näytän häneltä ja vaikka en itse näe yhtäläisyyksiä, otan sen valtavana kohteliaisuutena, sillä hän on tyrmäävän kaunis, hän sanoo.

– Vitsailen aina, että jonkun pitäisi ottaa yhteyttä hänen tiimiinsä ja kertoa heille, että olen aina valmis tuuraamaan häntä hänen kaskoisolentonaan, jos hän ei halua mennä johonkin niistä tapahtumista, joihin hänet on kutsuttu, hän jatkaa.

Hiljattain Land julkaisi suositulla Instagram-tilillään selfien, joka kiinnitti heti somekansan huomion. Kuvaan tulvi nopeasti kommentteja, joissa naisen kerrottiin näyttävän aivan herttuatar Meghanilta.

– Minä uskon, että olet Sussexin herttuattaren serkku.

– Näytät aivan Meghan Marklelta!

– Minä saan tästä Meghan Markle -fiiliksiä.

– Olet niin kaunis. Olenko koskaan sanonut, että olet kuin Meghan Marklen kaksonen?

– OMG näytät aivan Meghan Marklelta.

Land ei ole suinkaan ensimmäinen Meghanin kaksoisolento, joka on kertonut julkisuudessa saavansa kuulla yhdennäköisyydestään herttuattaren kanssa. Muun muassa tv-juontaja Tiffany Smith on saanut kuulla olevansa kuin Meghan ja jopa hyötynyt siitä urallaan. Smith näytteli Meghania tv-elokuvassa Harry & Meghan: Becoming Royal.

Myös personal trainer Daniel Bazergy muistuttaa monien mielestä herttuatarta.