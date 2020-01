Brittilehti paljasti julman totuuden Harryn luontokuvista – prinssi sai tarpeekseen ja ryhtyi vastaiskuun: kärsi tylyn tappion

Prinssi Harryn tekemä valitus brittilehteä vastaan hylättiin.

Prinssi Harry joutui tyytymään tappioon tehtyään valituksen The Mail on Sunday -lehden artikkelista, jossa kritisoitiin prinssin julkaisemia luontokuvia viime huhtikuussa. Prinssi Harryn valituksen kumosi BBC:n mukaan Ison-Britannian Independent Press Standards Organisation eli Ipso, joka toimii samalla periaatteella kuin esimerkiksi Suomen Julkisen sanan neuvosto.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jakoivat virallisella sussexroyal-Instagram-tilillään Maapallon päivänä viime huhtikuussa upean kuvasarjan luonnonolosuhteista ympäri maapalloa. Pian kuitenkin The Mail on Sundayn sisarlehti Daily Mail uutisoi, että kaikki kolme kuvissa esiintyvistä eläimistä oli huumattu ja vangittu. Norsua esittävä kuva oli leikattu strategisesta kohdasta katki, jotta yleisö ei näkisi, norsu on kahlittu jalastaan kiinni, eikä ollut luonnossa elävä villieläin.

Prinssin valituksen mukaan artikkeli oli kuitenkin virheellinen ja lehti rikkonut journalistien työtä säätelevää lauseketta, joka koskee julkaistun artikkelin tarkkuutta ja virheettömyyttä. Prinssi totesi kanteessaan, että hän ”ei ole johtanut harhaan yleisöä jättämällä kertomatta kuvassa esiintyvän elefantin olosuhteista. Artikkeli oli virheellinen väittäessään, että hän oli johtanut harhaan yleisöä julkaisemalla tietoisesti muokatun version valokuvasta”.

Ipson mukaan lehti ei ollut rikkonut virheettömyyttä ja tarkkuutta koskevaa lauseketta. Heidän mukaansa ”ei ollut merkittävästi harhaanjohtavaa uutisoida, että Instagramiin julkaistut valokuvat eivät kertoneet koko totuutta ja valituksen tehnyt henkilö ei ollut selittänyt olosuhteita, joissa valokuvat oli otettu”.

Näin ollen prinssi Harryn esittämä kanne hylättiin perättömänä.

Kuvat ovat edelleen katsottavissa herttuaparin virallisilla Instagram-sivuilla. Voit selata kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevasta nuolesta.

Herttuan tiedottaja on kieltäytynyt antamasta kommentteja aiheesta, mutta kielsi heti kohun noustua sen, että kuva norsusta olisi tahallaan leikattu poikki juuri siitä kohtaa, missä näkyi hihna norsun jalassa. Tiedottajan mukaan kuvan katkeaminen juuri siitä kohtaa johtuu ”Instagramin kuvaformaattikoosta”. Harry ja Meghan eivät ole poistaneet julkaisua kuvapalvelusta.

Daily Mail haastatteli myös paikallista opasta Frank Weitzeriä, joka otti myös kuvia samassa paikassa samana päivänä.

– Minulla on kokonainen sarja eri perspektiivistä otettuja kuvia, jotka todistavat, että se norsu kaatuu myöhemmin maahan suorilta jaloilta, Weitzer sanoo.

Harry ja Meghan ovat puhuneet julkisuudessa paljon luonnonsuojelun puolesta. Meghanin on kerrottu olevan hyvin eläinrakas. Aiemmin kerrottiin, että pariskunta olisi harkinnut jopa muuttavansa Afrikkaan, jotta he voisivat keskittyä hyväntekeväisyystyöhönsä siellä.