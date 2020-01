Lastenhoitajan murhasta epäilty jaarli katosi mystisesti 46 vuotta sitten – jäljelle jäi vain veren tahrima auto: ratkeaako mysteeri vihdoin?

Tosielämän murhamysteeri saattaa ratketa yli 45 vuoden jälkeen, kun loisteliasta aateliselämää viettäneen, perheen lastenhoitajan murhasta epäillyn englantilaisjaarlin uskotaan löytyneen Australiasta.

Loisteliasta aateliselämää 1970-luvulla elävä englantilaisjaarli joutuu pahoihin talousvaikeuksiin menetettyään suuren osuuden varallisuudestaan uhkapeleissä. Kalliista maustaan tunnettu charmikas naistenmies leveilee kalliilla autoilla ja muskeliveneillä, vaikka alkoholiongelma on ottaa vallan ja avioliitto rakoilee velkojen paisuessa.

Lopulta pariskunta muuttaa erilleen.

Eräänä iltana kantaklubillaan ryypännyt jaarli murtautuu puolisonsa kotiin mukanaan raskas lyijyputki ja suuri postisäkki. Hän asettuu keittiöön ja odottaa, kunnes sinne kävelee marraskuisen illan pimeydessä nainen. Tapahtuu murha. Väärä murha.

Uhri ei olekaan jaarlin vaimo, vaan parin lastenhoitaja, jonka piti viettää samaisena iltana vapaapäivä. Hän ei viettäisi niitä enää koskaan.

Jaarli pakenee rikospaikalta laina-autolla ystävänsä asunnolle Sussexiin. Hän soittaa sekavia puheluita, kirjoittaa vielä sekavampia kirjeitä ja katoaa lopulta jäljettömiin.

Jäljelle jää vain veren tahrima auto läheltä satamaa ja arvoitus, joka on pysynyt ratkaisemattomana aina tähän päivään asti.

Kuulostaako mehukkaan dekkarin alulta? Tämä tarina onkin tosi, vieläpä tunnettu sellainen.

Marraskuun 7. päivänä vuonna 1974 Lucanin 7. jaarli Richard John Bingham murtautui perheen kotiin tarkoituksenaan murhata vaimonsa lady Lucan, Veronica Mary Duncan, mutta surmansa sai 29-vuotias lastenhoitaja Sandra Rivett.

Lucanin jaarli katosi pian sen jälkeen kun hänen lastenhoitajansa löytyi kuolleena.

Syytöksiä tehtiin suuntaan ja toiseen. Myös murhayönä pahoin pahoinpidelty Veronica kertoi poliisille, että kyseessä oli ollut hänen aviomiehensä.

– Rukoilin häntä lopettamaan ja sain hänet lopulta suostuteltua hakemaan minulle lasin vettä. Sain tilaisuuden paeta lähipubiin ja hälytin apua, Veronica muisteli karmeaa yötä aikanaan Daily Mailille.

Richard John Bingham kertoi oman versionsa tapahtumien kulusta ystävälleen Susan Maxwell-Scottille, jonka hän tapasi murhailtana. Sitten hän katosi.

Tapahtumista on kulunut jo 46 vuotta, mutta kiinnostus tosielämän murhamysteeriä kohtaan ei ole lopahtanut. Vuosien varrella jaarli Lucanista on tehty havaintoja niin Madagaskarissa, Amerikassa, Australiassa, Malediiveilla kuin Intiassakin.

Lady Veronica vaati viimeiseen asti miestään tilille.

Nyt tapaus on noussut uudelleen otsikoihin, sillä Riviettin poika Neil Berriman, 52, uskoo vuosikymmeniä jatkuneen etsinnän jälkeen löytäneensä äitinsä murhaajan.

Berriman kertoo Daily Mirror -lehdelle antamassaan tuoreessa haastattelussa, että jaarli olisi kääntynyt buddhalaiseksi ja eläisi Australiassa.

Löytyykö jaarli vihdoin?

Berrimanin mukaan Lucan olisi ensin asettunut Perthiin, mutta vaihtanut myöhemmin asuinpaikkaansa erimielisyyksien johdosta.

Lady Veronica menehtyi 80-vuotiaana kotonaan Lontoossa vuonna 2017. Hän vaati viimeiseen asti miestään tilille yksityiskohtaisin kertomuksin siitä, kuinka jaarli yritti lastenhoitajan tapettuaan murhata myös hänet muun muassa kuristaen ja lyijytangolla hakaten.

Jos jaarli on elossa, hän olisi nyt 85-vuotias.

Lähteet ovat paljastaneet brittimedialle, että väitetyssä australialaiskaupungissa toden totta asuu mies, joka muistuttaa fyysisesti jaarlia. Mies on kuitenkin vakavasti sairas, eikä kykene juuri liikkumaan kodistaan. Hän tarvitsee myös osa-aikaista hoitajaa.

Lady Lucan kuvattuna 1975.

Miehen kerrotaan meditoivan päivittäin buddhalaisystäviensä kanssa. Lehtitietojen mukaan mies on tietoinen siitä, että häntä epäillään jaarli Lucaniksi.

Berrimanin sinnikäs työ jaarlin löytämiseksi alkoi 12 vuotta sitten, kun hän sai tietää olevansa Sandra Riviettin poika. Berriman annettiin adoptioon heti syntymänsä jälkeen. Biologisen äitinsä kuoleman aikaan hän oli 12-vuotias.

Jaarli Lucan julistettiin virallisesti kuolleeksi vuonna 2016, jotta hänen vanhin poikansa George voisi periä Lucanin jaarlin tittelin. Samoihin aikoihin Berriman paljastaa saaneensa hyvin yksityiskohtaisen vihjeen siitä, että jaarli ei suinkaan olisi kuollut.

– Hän on ollut elossa kaikki nämä ajat valehdellen siitä, kuka on. Hän on valehdellut ystävilleen, jotka tietävät, että hänessä on jotain salaperäistä, Berriman väittää Mirrorin haastattelussa.

– Hänen kanssaan asuneet ihmiset tietävät, että hänen kertomansa asiat eivät mene yksi yhteen. Heillä on ollut epäilyksiä hänestä jo vuosia.

Neil Berriman on selvittänyt jaarli Lucanin olinpaikkaa vuosien ajan.

Berriman kertoo käyttäneensä ”kaiken aikansa” ja yli 35 000 euroa rahaa salapoliisityöhön löytääkseen miehen, jonka uskoo murhanneen äitinsä.

Hänen mukaansa jaarlilla on ollut vuosikymmenten varrella jopa kuusi eri identiteettiä, joiden hankkimisessa hänen vaikutusvaltaiset ystävänsä ovat auttaneet.

– Olen maksanut lennoista, hotelleista ja jopa modernista kasvojentunnistusteknologiasta saadakseni selvyyden. Tunnistus näytti yli 85 prosentin yhdennäköisyyttä. Ottaen huomioon kaiken hänelle tehdyn plastiikkakirurgian, kaikki osuu yhteen, Berriman latelee.

– Tutkinta on vienyt minua ympäri Australiaa, mutta pidän sitä silti kaiken rahan arvoisena. Se on vienyt kaiken vapaa-aikani, mutta minun on ollut pakko tehdä tämä. Se on tuntunut ainoalta oikealta vaihtoehdolta.

”On tilastollisesti edelleen hyvin suuri todennäköisyys sille, että hän olisi elossa”

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun jaarlin uskotaan löytyneen. Heti murhan jälkeen poliisi pidätti Australiassa miehen, jonka uskottiin olevan Lucan. Mies paljastui kansanedustaja John Stonehouseksi, joka oli lavastanut kuolemansa kuukautta aiemmin.

Jaarli Lucan oli osa vaikutusvaltaisten ja varakkaiden yläluokkalaisten ryhmää, jota kutsuttiin nimellä Clermont Set. Tapausta tutkineet etsivät ovat vuosien varrella päätelleet, että ryhmän jäsenet olisivat auttaneet häntä pakenemaan jälkiä jättämättä.

Vuonna 2003 Scotland Yardin etsivä uskoi löytäneensä miehen Goasta Intiasta. Hippimies paljastui muusikko Barry Halpiniksi, joka keräsi 1960-luvulla mainetta folkmusiikin parissa.

Vuosien varrella lukuisia henkilöitä on luultu kadonneeksi jaarliksi, sanfranciscolaisesta tarjoilijasta uusiseelantilaiseen mieheen, joka asui Land Roverissa Camilla-nimisen vuohen kanssa.

Epäillyt osoittautuivat vääriksi henkilöiksi toinen toisensa perään. Korttipelissä lempinimen Lucky saanut Lucan onnistui myös katoamistempussaan.

Kaikesta huolimatta Berriman on vaatinut myös tapauksen ottamista tutkintaan uusien johtolankojen vuoksi. Scotland Yard kommentoi tiistaina, että rikoksen tutkinta on edelleen avoinna.

– Jaarli Lucanin katoamista osana murhaa tutkitaan yhä. Vaikka hänestä ei olla tehty varmistettuja havaintoja, häntä ei olla myöskään kyetty todistamaan kuolleeksi.

– On tilastollisesti edelleen hyvin suuri todennäköisyys sille, että hän olisi elossa.

Lähteet: IS Arkisto, Daily Mirror, Daily Mail, Express, Evening Standard.