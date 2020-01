Prinssi Andrew vaikenee Jeffrey Epsteiniin liittyen: on jättänyt vastaamatta FBI:n haastattelupyyntöihin

Uusimpien tietojen mukaan prinssi Andrew on jättänyt vastaamatta FBI:n haastattelupyyntöihin seksuaalirikoksista syytettyyn Jeffrey Epsteiniin liittyen.

The Guardianin ja The New York Timesin mukaan prinssi Andrew ei ole ollut yhteistyökykyinen seksuaalirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin tutkinnan osalta.

Lehtien mukaan valtakunnansyyttäjät sekä Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI ovat pyytäneet saada haastatella prinssi Andrew’ta Epsteiniin liittyen. Keskusrikospoliisi ja FBI ovat toistuvasti olleet yhteydessä prinssin asianajajaan, mutta tuloksetta.

Asian vahvisti eteläisen New Yorkin alueen liittovaltion syyttäjä Geoffrey Berman.

– Tähän mennessä prinssi Andrew’n yhteistyöhalukkuus on ollut nolla, Berman totesi.

Itsemurhan vankilassa tehnyttä Epsteiniä syytettiin useista seksuaalirikoksista, ja hänen tiedettiin olleen prinssi Andrew’n kanssa ystäviä vuodesta 1999 lähtien. Epsteiniä syytettiin alaikäisten seksikaupasta ja salaliitosta seksikaupan pyörittämiseksi. Syyttäjien mukaan liikemies houkutteli alaikäisiä tyttöjä vierailemaan hänen luonaan.

Prinssin kujanjuoksu alkoi marraskuun puolivälissä, kun hän kertoi BBC:n haastattelussa ystävyydestään lukuisista seksuaalirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin kanssa.

Andrew’n on syytetty pakottaneen väitetyn teon aikaan vasta 17-vuotiaan Virginia Giuffren seksiin kanssaan. Andrew kiisti teon BBC:llä, mutta joutui vain entistä pahempaan solmuun, kun brittilehdet kaivoivat esiin lisää yksityiskohtia Andrew’n varomattomien sanojen seurauksena.

Skandaali eskaloitui alle viikko haastattelun jälkeen. Silloin Andrew ilmoitti jättäytyvänsä kokonaan syrjään hovin virallisista edustustehtävistä.

Brittilehtien mukaan kuningatar Elisabet ja kruununprinssi Charles vaativat molemmat Andrew’n eroamista.