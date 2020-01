Herttuatar Meghanin Thomas-isä ryöpsäytti aamu-tv:ssä julki tympeän mielipiteensä tyttärensä käytöksestä – kertoi häpeävänsä tämän puolesta

Meghanin isä Thomas Markle ei jälleen säästellyt sanojaan puhuessaan tyttärestään Britannian aamu-tv:ssä.

Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle antoi maanantaiaamuna haastattelun Britannian aamu-tv:ssä tyttärensä edesottamuksista. Markle puhui Meghanista ja Harrysta suorassa Good Morning Britain -ohjelman lähetyksessä.

Daily Mailin mukaan Markle kertoi mielipiteensä muun muassa Meghanin päätöksestä jättää paikkansa hovin eturivissä, tämän yksityislennoista sekä isän ja tyttären välirikosta.

Thomas Marklen mukaan on hyvin noloa, että Meghan ja Harry päättivät astua sivuun tehtävistään hovissa ja keskittyä yksityisemmän elämän luomiseen.

– Mielestäni he ovat satuttaneet kuningatarta. Mielestäni he ovat satuttaneet kuninkaallisia – se ei vain toimi, että lähdet toiseen maahan ja palvelet Englantia. Se ei tule koskaan toimimaan. Minua vähän hävettää ja olen pahoillani kuningattaren puolesta, Markle täräytti tv-lähetyksessä.

Voit katsoa pätkän Marklen haastattelusta artikkelin videolta!

Harryn ja Meghanin päätös asua jatkossa myös Kanadassa ja astua sivuun hovin ykkösrivistä on jakanut rajusti mielipiteitä. Siinä missä osa ymmärtää heidän halunsa elää normaalimpaa elämää, tuomitsevat toiset heidän päätöksensä ja pitävät sitä vastuun pakoiluna.

The Mirrorin mukaan Markle kritisoi Meghania ja Harrya myös heidän elämäntyylistään. Pari lensi viime syksynä useita kertoja yksityiskoneella ja sai osakseen täystyrmäyksen, sillä he olivat aiemmin puhuneet ilmastoasioiden puolesta.

Markle kertoo ymmärtävänsä kritiikin, sillä parin tulisi hänen mukaansa elää kuten he kehottavat muita elämään.

– Minusta kritiikki on oikeutettua, koska jos saarnaat siitä, mitä ihmisten pitäisi tehdä, tulisi sinun myös ottaa vastuu siitä mitä saarnaat.

Vaikka Marklella ei ole tyttärestään pelkkää hyvää sanottavaa, kertoo hän silti kaipaavansa ja rakastavansa tätä. Lehtitietojen mukaan Meghan ei ole missään väleissä isänsä kanssa. Markle kuitenkin toivoo, että kaksikko voisi korjata välinsä ja löytää yhteyden uudelleen.

Marklen mukaan hän ei kuitenkaan oikein tiedä, miten lähestyä tytärtään tai korjata tulenarka tilanne.

– Olen yhä hyvin pettynyt. Minä uskon, että tämä on väärinkäsitys, joka pitäisi selvittää, mutta ei televisiossa tai maailman edessä, hän sanoi Britannian tv:ssä.

Thomas Marklen mukaan Meghan ja Harry ovat loukanneet kuningatar Elisabetia sekä muita kuninkaallisia.

Markle paljasti haastattelussa myös, että hän on lähettänyt useita kirjeitä Meghanin äidille Doria Raglandille ja toivonut, että saisi tämän kautta yhteyden tyttäreensä. Toistaiseksi hänen kirjeisiinsä ei kuitenkaan ole vastattu.

Daily Mailin mukaan Markle kertoi tv:ssä myös, että hän on keksinyt uuden tavan herättää tyttärensä huomion. Hän aikoo tästä eteenpäin antaa joka kuukausi yhden suuren haastattelun ja toivoo, että niiden ansiosta Meghan ottaisi häneen yhteyttä. Mikäli näin kävisi, olisi Marklella selkeä viesti tyttärelleen.

– Minä sanoisin hänelle: Minä rakastan sinua, istutaan alas ja selvitetään tämä.

Meghanin isä on pohtinut terveisiä myös prinssi Harryn varalle. Hänen mukaan prinssin olisi pitänyt lentää Meksikoon tapaamaan häntä jo pari vuotta sitten.

– Miehisty ja lennä tänne. Tapaa minut ja puhutaan, hän toteaa.

Markle vetoaa pariin myös heidän Archie-poikansa vuoksi. Hän haluaisi tavata tyttärenpoikansa ja olla osa tämän elämää.

– Minä rakastan tytärtäni, rakastaisin lapsenlastani ja olen varma, että rakastaisin myös Harrya, jos tapaisin hänet, Markle sanoi.

Lehtitietojen mukaan Markle elää tällä hetkellä Meksikossa varsin erakoituneena. Hänen terveytensä on viime vuosina reistaillut ja hän on brittilehtien mukaan kärsinyt muun muassa sydänvaivoista. Markle on antanut julkisuudessa useita hyvin suoria haastatteluita tyttärestään ja aiheuttanut harmaita hiuksia brittihoville.

Viime viikolla Britanniassa esitettiin 90-minuuttinen Thomas Markle: My Story -dokumentti, jossa Markle laukoi mielipiteitään tyttärensä elämästä. Dokumentissa hän kertoi muun muassa saaneensa tietää lapsenlapsestaan radiouutisten välityksellä. Hän myös sanoi uskovansa, että hänen tyttärensä näkee hänet vasta seuraavan kerran hänen hautajaisissaan.

Markle kertoi dokumentissa puhuneensa tyttärensä ja Harryn kanssa puhelimessa viimeksi vuonna 2018 parin häiden alla, kun julkisuuteen levisi tieto siitä, että Markle oli tarkoituksella poseerannut paparazzeille ja myynyt kuvia lehtiin. Markle totesi dokumentissa päätöksen vainoavan häntä koko hänen loppuelämänsä.

– Harry sanoi minulle puhelimessa: ”Jos olisi kuunnellut minua, tätä ei olisi tapahtunut sinulle.” Minä sanoin Harrylle, että onpa harmi, etten kuollut, koska sitten te voisitte Meghanin kanssa esittää olevanne surullisia. Löin heille luurin korvaan. Sain tarpeekseni, Markle totesi.

Markle totesi dokumentissa myös, ettei hän voi ymmärtää Meghanin ja Harryn päätöstä irtautua kuninkaallisesta elämästä.

– Kun he menivät naimisiin, he sitoutuivat olemaan osa kuninkaallista perhettä ja edustamaan hovia. Olisi hölmöä, jos he eivät tekisi niin. Tämä on yksi vanhimpia instituutioita ja he tuhoavat sen. He halventavat sitä, heidän ei tulisi tehdä niin, Markle tilitti dokumentissa.