Kuninkaan salasuhde, kruununprinsessan huumekohu... Muistatko nämä Norjan hovia ravistelleet skandaalit?

Norjan kuninkaalliset eivät ole kohuilta välttyneet. Kiusallisiin otsikoihin ovat päätyneet niin kruununprinsessan villit nuoruussekoilut kuin kuningasparin vuosia kestänyt salasuhde.

Brittihovi ei ole ainut skandaalien riepottelemaksi joutunut. Myls Norjan kuninkaallisissa piireissä on riittänyt kohu jos toinenkin. Listasimme Norjan hovin suurimmat kohut vuosien varrelta.

Kuninkaan kielletty rakkaus

Norjan kuningatar Sonjan tie tavallisesta porvarisnaisesta ensin kuningas Harald V:n puolisoksi ja kruununprinsessaksi sekä lopulta maan kuningattareksi ei ollut ruusuinen.

Haraldin ja Sonjan tarina alkoi, kun he näkivät toisensa ensimmäisen kerran nuorisoleirillä Hankøssä. Seuraavan kerran he tapasivat vasta kahdeksan vuotta myöhemmin yhteisen ystävän juhlissa. Sonjan isä oli kuollut vain muutamaa kuukautta aiemmin kesäkuussa 1959, mutta viime hetkellä hän päätti lähteä juhliin.

Illan edetessä Sonja huomasi Norjan kruununprinssin pitävän itseään kädestä. Hän oli hämmentynyt. Kuningattaren mukaan hänen ja Haraldin välille syntyi heti ”erittäin hyvä yhteys”.

Kyse oli kielletystä rakkaudesta, sillä silloinen kuningas Olavi ei halunnut tulevan hallitsijan avioituvan tavallisen kauppiaantyttären kanssa. Niin ei ollut käynyt vielä koskaan suvun historiassa.

– Emme saaneet koskaan enempää kuin muutaman varastetun tunnin yhdessä. Teimme oman johtopäätöksemme ja lopetimme suhteen, sitten palasimme taas yhteen, useita eri kertoja. Yksi tauoista kesti puoli vuotta, Sonja on kertonut.

Välirikoista huolimatta rakastavaiset palasivat aina lopulta yhteen. Yhdeksän vuoden salailun jälkeen Harald oli tehnyt päätöksensä: saadakseen rakastamansa naisen, hänen oli uhmattava isäänsä.

Harald teki selväksi, ettei avioidu lainkaan, jos hän ei saa avioitua Sonjan kanssa.

– Ei se uhkavaatimus ollut, mutta tein selväksi, että jos en saisi pitää päätäni, kaikki jatkuisi entisellään – eli en siinä tapauksessa haluaisi avioitua lainkaan, kuningas on sanonut.

Lopulta kuningas taipui ja maaliskuussa 1968 rakastavaiset ilmoittivat kihlautumisestaan. Elokuussa 1968 parin häitä juhlittiin Oslossa. Parilla on kaksi lasta: prinsessa Märtha Louise ja Norjan kruununprinssi Haakon. Heillä on myös viisi lastenlasta.

Tuoreen kihlaparin onnea maaliskuussa 1968.

Kruununprinsessan villi menneisyys

Norjan kuningatar Sonjan lisäksi Norjan kruununprinsessa Mette-Marit ei myöskään saanut kovin lämmintä vastaanottoa alettuaan seurustella Norjan kruununprinssi Haakon kanssa.

Yksinhuoltajaäiti Mette-Marit tapasi kruunuprinssin 1990-luvulla rock-festivaaleilla. Kun tapailu alkoi paljastua, parin suhde herätti paljon huomiota Norjassa. Hovissa ei suhtauduttu kepeästi Mette-Maritin värikkääseen menneisyyteen, eikä häntä aluksi pidetty sopivana kumppanina prinssille.

Kruununprinsessan nuoruuteensa kuuluivat rankka juhliminen ja huumeiden käyttö, jonka hän on julkisesti myöntänyt. Niihin aikoihin hän työskenteli hetken aikaa tarjoilijana.

Mette-Maritin ex-mies oli tuomittu huumausainerikoksista ja myös hänen isänsä on kerrottu käyttävän runsaasti alkoholia ja tämä on ollut naimissa stripparin kanssa.

Myös Mette-Maritin Marius-poika kohautti, kun selvisi hänen seurustelevan Playboy-malli Juliane Snekkestadin kanssa.

Sittemmin kuninkaallispari on kuitenkin todistanut suhteensa olevan onnellinen ja kestävä. Nykyään Mette-Marit on nauttiikin kansan suosiota ja on todistanut, että tavallinen nainen voi muuttaa elämänsä hoviin sopivaksi.

Mariuksen lisäksi Haakonin ja Mette-Maritin perheeseen kuuluu parin yhteiset lapset Ingrid Alexandra, joka syntyi vuonna 2004 ja vuonna 2005 syntynyt Sverre Magnus. Kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Marit ovat olleet naimisissa elokuusta 2001 lähtien.

Mette-Maritin ja Haakonin rakkaus on kestänyt.

Kritisoitu enkelikoulu

Kohuprinsessaksi nimetty Märtha Louise on ravistellut kuningashuonetta useaan kertaan vuosien varrella.

Märtha Louise on ollut aina perheen outolintu. Opiskeluaikoinaan prinsessa löysi oman kutsumuksena vaihtoehtohoidoista ja henkisyydestä.

Vuonna 2007 hän sai aikaan Norjassa valtavan kohun perustaessaan enkelikoulun yhdessä selvännäkijä Elisabeth Nordengin kanssa.

Suomessakin maaliskuussa vieraillut prinsessa Märtha Louise on kiertänyt ympäri maailmaa puhumassa enkeleistä ja erityisherkkyydestä. Hän on avoimesti kertonut uskovansa enkeleihin sekä käsillä parantamisen voimaan.

Prinsessa Märtha Louise pyöritti kohuttua enkelikoulua yhdessä selvännäkijä Elisabeth Nordengin kanssa.

Liitto täynnä rakkautta ja kohuja

Kuningashuone paljasti shokkiuutisen vuonna 2016, kun virallisessa tiedotteessa kerrottiin Märthan ja Ari Behnin teiden erkanemisesta 14 avioliittovuoden jälkeen.

Joulupäivänä 2019 puolestaan levisi suru-uutinen, tieto Behnin kuolemasta. VG-lehdelle kuolinuutisen vahvistanut Behnin manageri Geir Håkonsund kertoi kuolinsyyksi itsemurhan.

Märtha Louise tutustui toimittajana ja kirjailijana työskennelleeseen Ari Behniin tämän äidin kautta. Tuttavuus johti nopeasti rakkauteen, vaikka Behniä luonnehdittiin aikanaan liian boheemiksi eikä hänen koettu istuvan Norjan hoviin. Märtha pysyi valinnassaan.

Pari kihlautui joulukuussa 2001 ja heidät vihittiin toukokuussa 2002. Avioliiton myötä Märtha Louise luopui tittelistään Hänen kuninkaallisena korkeutenaan. Se oli ennenkuulumatonta, mutta mahdollisti prinsessalle vapaamman elämän.

– En enää ottanut vastaan luontoisetua, vaan ansaitsin omat rahani ja maksoin veroa niin kuin muutkin, Märtha Louise on kuvaillut.

Myös Ari Behn kohautti kertomalla huumekokeiluistaan ja paljastamalla poliittisen kantansa.

Aviomies luonnehti parin suhdetta avoimeksi ja kunnioittavaksi. Vapaamielinen pari elikin hovin mittapuulla varsin erikoista elämää, mutta he ovat kertoneet rakkautensa olleen aitoa ja intohimoista.

Parilla on kolme tytärtä: Maud Angelica, Leah Isadora ja Emma Tallulah.

Märtha Louisen ja Ari Behnin avioliittoon mahtui niin iloa kuin suruakin. Toukokuussa 2002 vihitty pari erosi vuonna 2016. Tammikuun 3. päivänä 2020 Märtha Louise ja parin tytöt saattoivat Ari Behnin tämän viimeiselle matkalle.

Uusi shamaanirakas

Toukokuussa 2019 paljastui, että prinsessa Märtha Louisella on uusi rakas, Durek Verrett. Suhde oli iso uutinen Norjassa, sillä mies on shamaani, joka tekee töitä parantajana ja henkioppaana kotimaassaan Yhdysvalloissa.

Uusi shamaanirakas otettiin Norjassa vastaan ristiriitaisesti, ja prinsessaa on jopa vaadittu luopumaan tittelistään.

Märtha on mitä ilmeisimmin joutunut taipumaan paineen edessä, sillä hän on kertonut Instagram-tilillään, ettei hän jatkossa käytä prinsessan titteliään muuten kuin hovin edustustilaisuuksissa.

Prinsessa on avautunut julkisuudessa useampaan otteeseen asemastaan Norjan hovissa. Kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan esikoislapsesta ei koskaan tule kuningatarta, sillä Norjan kruununperimyslaki suosi vuoteen 1990 asti poikalapsia.

Niinpä prinsessan pikkuveli Haakon seuraa aikanaan valtaistuimelle isäänsä, ja Märtha Louise saa jatkaa vapaampaa elämäänsä.

Märtha Louisen ja Durek Verretin suhde on herättänyt arvostelua.

Epsteinin skandaali levisi Norjaan

Kruununprinsessa Mette-Marit on pysynyt hyvässä valossa Norjan hovissa. Joulukuun alussa kuitenkin paljastui, että kruununprinsessa oli tavannut seksirikoksista syytetyn monimiljonääri Jeffrey Epsteinin useaan otteeseen tämän saaman rikostuomion jälkeen.

Asiasta uutisoineen norjalaislehti Dagens Næringslivin mukaan Norjan hovi on vahvistanut tapaamiset. Lehden mukaan Epstein ja Mette-Marit tapasivat vuosien varrella myös Epsteinin kotona Yhdysvalloissa ja Oslossa vuosina 2011 ja 2013.

Norjan hovi kertoi norjalaislehdelle kruununprinsessan tutustuneen Epsteiniin yhteisten tuttavien kautta. Mette-Marit on pahoitellut yhteydenpitoa Epsteiniin ja väittänyt olleensa tietämätön tämän rikostaustasta.

– En olisi koskaan ollut missään tekemisissä Epsteinin kanssa, jos olisin ollut tietoinen hänen tekemiensä rikosten vakavuudesta. Minun olisi pitänyt tutkia Epsteinin taustaa ja kadun sitä etten tehnyt niin, Mette-Marit selitti hovin lehdelle toimittamassa lausunnossa.

Mette-Marit korosti toimineensa pitkään kansainvälisten terveysasioiden parissa, perehtyen myös naisten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamaan vahinkoon.

– Meidän kaikkien vastuullamme on taistella seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ja tukea sen uhreja, ja haluan osoittaa syvintä myötätuntoani ja tukeani Jeffrey Epsteinin uhreille, hän kirjoitti lehden mukaan.