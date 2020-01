Jo yhdeksäs työntekijä otti lopputilin herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn palveluksesta – nyt parin hylkäsi hyvin tärkeä henkilö

Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn työntekijöiden riveissä on käynyt kato.

Meghanin ja Harryn tärkeä työntekijä jätti pestinsä vain viiden kuukauden jälkeen.

Britanniassa on reilun vuoden ajan hämmästelty suurta katoa hovin työntekijöissä. Moni herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn palveluksessa ollut työntekijä on jättänyt työnsä ja siirtynyt muihin tehtäviin.

Brittilehtien mukaan hovin työntekijöiden riveissä onkin käynyt jatkuva myllerrys siitä lähtien, kun Sussexin herttuapari juhli hulppeita häitään toukokuussa 2018.

Britanniassa on puhuttu jopa joukkopaosta, jossa työntekijät jättävät herttuaparin yksi toisensa jälkeen. Nyt Daily Mail kertoo, että Meghan on menettänyt peräti yhdeksännen työntekijän vain 1,5 vuoden aikana.

Hello! Magazinen mukaan viimeisin hovin jättänyt työntekijä on Sussex Royal -hyväntekeväisyysjärjestön johtohahmona toiminut Natalie Campbell. Lehden mukaan yrittäjänä aiemmin toiminut Cambell aloittaa maaliskuussa uudessa työssään vesiyritys Belun toimitusjohtajana.

Hello! Magazinen mukaan Campbell työskenteli Meghanin ja Harryn palveluksessa elokuusta lähtien. Sitä ennen hän toimi prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen hyväntekeväisyysjärjestössä.

Campbell teki yhteistyötä Meghanin kanssa myös Together-keittokirjan parissa, jonka avulla tuettiin Grenfell Towerin tornitalon tulipalon uhreja. Meghanin ideoima kirja julkaistiin syksyllä 2018 ja se sisälsi lontoolaisten, tavallisten naisten reseptejä raikkaaseen ja terveelliseen ruokaan.

Hello!:n mukaan hovin palveluksesta poistuva Campbell on hyvin innoissaan uudesta työpestistään. Hän kertoo kokevansa sen uransa kohokohdaksi, sillä hän on seurannut eettisen vesiyrityksen toimintaa jo vuosien ajan.

– Maailma tarvitsee enemmän yrityksiä, jotka laittavat ympäristön, ihmisoikeudet ja kestävät toimintatavat arvojensa ja toimintansa ytimeen. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan, Campbell kommentoi tiedotteessaan uutta työpaikkaansa.

Campbell oli brittilehtien mukaan varsin tärkeä lenkki herttuaparin hyväntekeväisyysjärjestön toiminnassa ja hänen lähtönsä voi olla parille suuri menetys. Hyväntekeväisyystyö on hyvin lähellä Meghanin ja Harryn sydämiä ja pari on kertonut haluavansa myös jatkossa panostaa siihen, vaikka väistyykin tehtävistään kuninkaallisen perheen eturivin jäseninä.

The Sun huomauttaa, että ennen Campbellia Meghanin ja Harryn palveluksesta on irtisanoutunut muun muassa yksityissihteereitä, lastenhoitajia ja turvahenkilö. Yhteensä hovin on jättänyt yhdeksän työntekijää.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat hiljattain, että he aikovat jatkossa viettää aikaa Britannian lisäksi myös Kanadassa. Pari myös vetäytyy rooleistaan hovin eturivin jäseninä ja keskittyy jatkossa yksityisempään elämään. On siis mahdollista, että jatkossa he eivät tarvitse aivan yhtä runsasta työntekijöiden armeijaa kuin tähän saakka.

Syyskuussa Britanniassa uutisoitiin, että Harryn ja Meghanin Archie-vauvalle palkatuista lastenhoitajista toinen jätti tehtävänsä. Syksyllä 2018 hovin sisäpiiriläiset puolestaan kertoivat julkisuuteen Meghanin henkilökohtaisen avustajan Melissa Toubatin lähteneen hovista pysyvästi vain kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän oli siirtynyt Meghanin palvelukseen.

Pian se jälkeen Meghanin avustaja Samantha Cohen ilmoitti lähtevänsä hovista heti Meghanin ja Harryn lapsen syntymän jälkeen. Samaan aikaan irtisanoutui myös hovin pitkäaikainen työntekijä ja Meghanin läheinen avustaja Amy Pickerill.

Brittilehtien mukaan hovin työntekijöiden ”joukkopako” alkoi pian Harryn ja Meghanin häiden jälkeen. Pari vihittiin Windsorissa toukokuussa 2018.

Meghanin on kerrottu olevan vaativa esimies, joka on alusta saakka aiheuttanut harmaita hiuksia hovin työntekijöille. Meghanin kuvaillaan heräävän joka aamu kello viiden aikaan ja suunnittelevan jokaisen päivän aikataulun hyvin tarkasti.

Lisäksi hovista sanotaan Meghanilla olevan uskomaton työmoraali, joka on häkellyttänyt jopa kaikista kokeneimpia työntekijöitä. Moni työntekijä onkin irtisanoutunut Meghanin palveluksessa.