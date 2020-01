Harvoin julkisuudessa näyttäytyvä kuningatar Elisabetin lapsenlapsi yllätti – esiintyy maitomainoksessa

Yhteistyö on varsin poikkeuksellinen, sillä Phillips ei näyttäydy usein julkisuudessa.

Kruunun tuomaa julkisuutta käytetään monenlaisiin tarkoituksiin. Aina kaikki yritykset eivät ole onnistuneita.

Kuningatar Elisabetin vanhin pojanpoika Peter Phillips on esiintynyt Kiinan televisiossa Jersey Fresh Milk -maitobrändin mainoskasvona.

Kiinalaismainoksessa Phillips poseeraa maitolasillisen kanssa. Kuvan taustalla näkyy hulppea kartano, joka muistuttaa Longleat-taloa Wiltshiressä. The Mirror julkaisi kuvan mainoksesta.

Yhteistyö on varsin poikkeuksellinen, sillä Phillips ei näyttäydy usein julkisuudessa. Peter Phillipsillä ja hänen siskollaan Zaralla ei ole koskaan ollut hänen kuninkaallinen korkeutensa -asemaa, joten he ovat ansainneet rahansa aina itse.

Kuningatar Elisabet kuvattuna yhdessä Peter Phillipsin kanssa Ascotin laukkakisoissa vuonna 2014.

Mainoksen kuvateksti mainostaa Phillipiä ”Britannian kuninkaallisen perheen jäseneksi”.

Mainos on ilmestynyt samaan aikaan kun Britanniassa puidaan kiivaasti sitä, kuinka Sussexin herttuapari Harry ja Meghan aikovat tulevaisuudessa ansaita rahaa kuninkaallisen asemansa varjolla.

Sussexin herttuapari Harry ja Meghan kertoivat viime viikolla astuvansa sivuun brittihovin eturivistä. He aikovat tulevaisuudessa pyrkiä taloudelliseen riippumattomuuteen.

Viime aikoina herttuapari on rekisteröinyt Sussex Royal -tavaramerkin, ja suurimpana huolenaiheena onkin, että kruunun tuomaa näkyvyyttä käytetään taloudellisesti hyväksi epäedullisella näkyvyydellä.

Prinssi Harryn ja hänen vaimonsa herttuatar Meghanin käänteet ovat puhuttaneet viime aikoina.

Hovin piiristä löytyy eläviä esimerkkejä siitä, kuinka kuninkaallisten velvollisuuksien yhdistäminen kaupalliseen toimintaan ei ole aiemminkaan sujunut kovinkaan hyvin. Ihmisten mieliin on jäänyt muun muassa Yorkin herttuatar Sarah Ferguson, joka päätyi ostos-tv:lle mainostamaan laihdutusvalmisteita pitääkseen yllä elintasoaan.

The Telegraph -lehden talousasiantuntija Matthew Lynn on arvioinut, että satojen miljoonien tahkoaminen Sussex Royal -tavaramerkillä ei ole aivan niin yksinkertaista kuin tähän asti julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Hänen mukaansa on vaikea sanoa, onko herttuaparin kuuluisalla nimellä lainkaan arvoa sen jälkeen, kun he jättävät kuninkaallisen perheen.