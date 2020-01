Herttuatar Meghanin isä Thomas Markle kertoo uudessa dokumentissa avoimesti oman näkemyksensä viimeaikaisista kohuista.

Britanniassa esitetään keskiviikkoiltana dokumentti, jossa herttuatar Meghanin isä Thomas Markle, 75, kertoo suorasanaisesti rikkoutuneista väleistään tyttärensä ja tämän perheen kanssa. Asiasta uutisoivat muun muassa Page Six ja Daily Mail.

Tv-kanava 5:n esittämässä 90-minuuttinen dokumentti on kuvattu Thomas Marklen kotona Meksikossa. Dokumentissa Thomas Markle kertoo saaneensa tietää tulevasta lapsenlapsestaan radiouutisten välityksellä. Hän myös sanoo uskovansa, että hänen tyttärensä näkee hänet vasta seuraavan kerran hänen hautajaisissaan.

Katso yllä olevalta videolta pätkä uutuusdokumentista.

Markle sanoo tahtoneensa kertoa näkemyksensä dokumentissa todistaakseen, ettei hän ole ”kaikkia niitä törkyisiä asioita”, mitä hänen on julkisesti väitetty olevan. Markle paljastaa dokumentissa myös, millainen oli hänen viimeinen puhelunsa Sussexin herttuaparin kanssa.

Markle sanoo puhuneensa tyttärensä ja prinssi Harryn kanssa puhelimessa viimeksi vuonna 2018 parin häiden alla, kun julkisuuteen levisi tieto siitä, että Markle oli tarkoituksella poseerannut paparazzeille ja myynyt kuvia lehtiin. Thomas Markle toteaa dokumentissa tämän päätöksen vainoavan häntä koko hänen loppuelämänsä.

– Harry sanoi minulle puhelimessa: ”Jos olisi kuunnellut minua, tätä ei olisi tapahtunut sinulle.” Minä sanoin Harrylle, että onpa harmi, etten kuollut, koska sitten te voisitte Meghanin kanssa esittää olevanne surullisia. Löin heille luurin korvaan. Sain tarpeekseni, Thomas Markle sanoo dokumentissa.

Meghanin Thomas-isä asuu Meksikossa, jossa myös uutuusdokumentti on kuvattu.

Kuolema-kommentillaan Thomas Markle viitannee siihen, että juuri ennen Meghanin ja Harryn häitä hän joutui perumaan osallistumisensa häihin sydänvaivojen vuoksi. Markle sanookin dokumentissa saaneensa juuri ennen häitä vakavan sydänkohtauksen, minkä vuoksi häntä varoitettiin lentämästä Britanniaan, sillä lääkärien mukaan hän olisi voinut kuolla lennolla. Marklen mukaan Meghan purskahti itkuun kuultuaan, ettei hän pääse osallistumaan häihin.

Thomas Markle muistelee myös hetkeä, jolloin sai kuulla, että hänen tyttärensä on raskaana. Thomas Markle ei ole koskaan nähnyt lapsenlastaan, toukokuussa syntynyttä Archieta.

– Istuin autossani, kun kuulin radiosta, että Meghan on raskaana. Se on jo melkein vitsi, että kuulen siitä radiosta, enkä puhelimen välityksellä.

Markle syyttää dokumentissa tytärtään myös siitä, että tämä ”pilaa kuninkaallisen perheen maineen.” Markle sanoo dokumentissa, että uskoo, ettei välttämättä tule enää koskaan näkemään tytärtään tai tyttärenpoikaansa Archieta.

– He varmaan näkevät minut seuraavan kerran, kun arkkuani lasketaan maahan. En usko, että he tahtovat tavata minut tässä tilanteessa tai tahtovat edes puhua minulle.

Thomas Markle ei ole koskaan tavannut tyttärenpoikaansa Archieta. Kuvassa prinssi Harry, herttuatar Meghan ja Archie kuvattuna joulukuussa.

Thomas Markle toteaa dokumentissa myös Harryn ja Meghanin olevan hänelle ”velkaa.” Hän arvostelee dokumentissa Harryn käyttäytyvän kuin ”yliherkkä 12-vuotias.” Hän myös vetoaa Meghaniin ottamalla esiin aiemmin tehdyn lupauksen.

– Harry on minulle velkaa. Meghan on minulle velkaa. Minut pitäisi oikeastaan palkita kaikesta siitä, mitä olen saanut kestää. Tyttäreni on sanonut minulle, että kun tulen seniori-ikään, hän pitää minusta huolta. Olen nyt seniori-iässä, joten hänen pitäisi pitää huolta isästään, Thomas Markle sanoo uutuusdokumentissa.

Thomas Marklen odotetaan todistavan tytärtään vastaan tulevassa oikeudenkäynnissä. Dokumentin mukaan Markle on valmis edessä olevaan oikeustaisteluun. Oikeudenkäynti liittyy Meghanin isälleen osoittamaan kirjeeseen, joka vuodettiin laittomasti julkisuuteen ja brittilehti Daily Mailille. Lehti julkaisi herttuattaren yksityiseksi tarkoitetun kirjeen viime vuoden helmikuussa saatuaan sen Thomas-isältä.

Harry ja Meghan eivät tyytyneet tilanteeseen vaan ryhtyivät viime syksynä oikeustoimiin. Herttuatar nosti kanteen lehteä ja sen kustantajaa Associated Newspaperia vastaan. Oikeuskanne koskee laittomasti julkaistua yksityistä kirjettä. Lehti on BBC:n mukaan puolustautunut sanomalla, että kirjeen sisältöön ja sen julkaisemiseen kohdistui ”valtava ja oikeutettu” julkinen kiinnostus.