Harry porhalsi takaisin Kanadaan perheensä luokse – jätti väliin veljensä ensimmäisen soolona isännöimän vastaanoton

Prinssi Harry on valmis aloittamaan uuden elämänsä Pohjois-Amerikassa Meghanin ja Archien kanssa.

Sussexin herttua Harry lensi maanantai-iltana Kanadaan hoidettuaan viimeisiä virallisia edustustehtäviään Britanniassa, kertoo muun muassa The Telegraph.

Hän oli odottanut kuumeisesti paluuta puolisonsa Meghanin ja poikansa Archien luokse, joita hän ei ollut nähnyt kahteen viikkoon.

Prinssi Harry suuntasi illalla Heathrow'n lentokentälle aamulla pidettyjen tapaamisten jälkeen. Herttua tapasi Afrikan johtajia Britannian ja Afrikan välisessä sijoittamiseen keskittyvässä kokouksessa Greenwichissä. Harrylla oli myös kahdenkeskinen tapaaminen Boris Johnsonin kanssa. Tapaamisen uskotaan tapahtuneen pääministerin pyynnöstä.

Harry oli pukeutunut lennolle rennosti mustaan takkiin, farkkuihin ja pipoon.

Harry lensi Kanadaan maanantaina illalla.

Harryn palaamista Kanadaan voidaan pitää symbolisena eleenä, sillä vain muutama päivä sitten Buckinghamin palatsi tiedotti, että Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä, eikä herttuapari saa enää rahaa julkisista varoista.

Harry jätti väliin veljensä Williamin ensimmäisen soolona isännöimän Buckinghamin palatsin vastaanoton, joka järjestettiin maanantai-iltana. Prinssi William toivotti tervetulleeksi Ruandan presidentti Paul Kagamen ja Ghanan presidentti Nana Akufo-Addon. Tapaamisessa William kertoi tunteellisesti, että Afrikka on lähellä hänen sydäntään.

– Se on paikka, jonne isäni vei minut ja veljeni äitimme kuoleman jälkeen, William kuvaili.

William ja herttuatar Catherine edustivat vastaanotolla tyylikkäästi ja tervehtivät kunniavieraita.

Prinssi William isännöi Afrikan ja Britannian välistä kokousta.

Herttuatar Catherine oli pukeutunut vastaanottoon sädehtivään punaiseen mekkoon.

Meghan sen sijaan on aloittanut uuden elämänsä Kanadassa. Herttuatar bongattiin lenkillä Archien ja parin kahden koiran kanssa Vancouverissa Horth Hill Regional Park -puistossa. Meghan nautti hyvästä ulkoilukelistä lähellä perheen lomakotia.

Hänet kuvattiin pukeutuneena rentoon mustaan ulkoiluasuun, ja hän kantoi Archie-poikaansa kantorepussa. Seurueen perässä kulki myös kaksi turvamiestä.

Prinssi Harry tapasi Afrikan edustajia maanantaina.

Hyppy tuntemattomaan

Sunnuntai-iltana Harry rikkoi hiljaisuuden kuningasperheen viimeviikkoisen kriisikokouksen jälkeen. Hän kommentoi vetäytymispäätöstä puhuessaan hyväntekeväisyystapahtumassa Lontoossa. Harryn mukaan kyseessä on hyppy tuntemattomaan, sillä pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja.

Harryn mukaan pariskunnan toiveena oli vetäytymisestä huolimatta jatkaa kuningattaren, Brittiläisen kansainyhteisön ja Harryn sotilasuraan liittyvien yhteyksien ”palvelemista”.

– Se ei valitettavasti ollut mahdollista. Olen hyväksynyt tämän tietäen, että se ei muuta minua tai sitä, kuinka sitoutunut olen, Harry sanoi.

Harry kuitenkin kiitti perhettään hänelle ja Meghanille viime kuukausina osoittamasta tuesta. Vetäytymisestään huolimatta pariskunta ei ole kääntämässä selkäänsä Britannialle, Harry painotti tunteellisessa puheessaan.

– Britannia on kotini ja paikka, jota rakastan. Se ei muutu koskaan.

25 miljoonan arvoinen luksuskartano

Pari on kertonut asuvansa jatkossa sekä Britanniassa että Kanadassa. Lehtitietojen mukaan he ovat iskeneet silmänsä Kanadan Vancouverissa sijaitsevaan, 25 miljoonan euron arvoiseen luksuskartanoon. The Sunin mukaan 640 neliömetrin kokoinen kartano sijaitsee yhdellä Vancouverin rikkaimmista asuinalueista, ja se on rakennettu meren rannalle.

Kyseinen asunto pitää sisällään kuusi makuuhuonetta sekä viisi kylpyhuonetta. Olohuoneeseen on rakennettu täysin lasitettu seinä, josta on suora näkymä merelle. Kartanoa suojaavat aidat sekä vartioitu portti.

Harryn ja Meghanin kerrotaan asuvan väliaikaisesti Pohjoi-Saanichissa Vancouverinsaarella Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa.

Harry ja Meghan aikovat jatkossa keskittyä muun muassa omiin hyväntekeväisyyshankkeisiinsa ja elää kuningasperheestä taloudellisesti riippumatonta elämää.