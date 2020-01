Harry nousi puolustamaan karujen syytösten uhriksi ajautunutta Meghania – vetosi ihmisiin vaimonsa puolesta: ”Hän on edelleen se sama nainen”

Prinssi Harry rikkoi hiljaisuuden sunnuntaina ja piti tunteikkaan puheen, jossa hän puolusti herttuatar Meghania ja totesi, ettei herttuaparilla ollut enää muita vaihtoehtoja kuin jättää kuninkaallinen elämä taakseen.

Sunnuntaina prinssi Harry kommentoi ensimmäistä kertaa julkisesti viimeaikaisia tapahtumia, jotka ovat ravistelleet Britannian kuninkaallista perhettä ennennäkemättömällä tavalla.

Harryn ulostulo tapahtui vain vuorokausi sen jälkeen, kun Buckinghamin palatsi kertoi hänen ja hänen puolisonsa, herttuatar Meghanin menettävän kuninkaalliset tittelinsä. Samalla tiedotettiin, ettei Sussexin herttuaparin elämää enää rahoitettaisi julkisilla varoilla.

Harry asteli sunnuntaina kameroiden ja lehdistön eteen Lontoossa järjestetyssä hyväntekeväisyystapahtumassa. Harry, joka ei ollut julkisuudessa ottanut kertaakaan kantaa kenties modernin monarkian pahimmaksi skandaaliksi kutsuttuun tilanteeseen, totesi monien yllätykseksi haluavansa kertoa viimein totuuden tapahtumista.

– Voin vain kuvitella, mitä olette saattaneet kuulla tai lukea viimeisten viikkojen aikana. Joten haluan, että kuulette totuuden minulta siinä määrin kuin pystyn teille kertomaan. En prinssinä, en herttuana vaan Harryna. Samana ihmisenä, jonka kasvamista aikuiseksi monet teistä ovat seuranneet viimeisten 35 vuoden aikana, hän aloitti puheensa.

Yllättäen Harry nousi puolustamaan myös vaimoaan, herttuatar Meghania. Meghan on ollut maailmanlaajuisen median suurimpia kiinnostuksen kohteita siitä asti, kun hänen suhteestaan prinssi Harryyn tuli julkinen hieman yli kolme vuotta sitten.

– Olen saanut kasvaa aikuiseksi saaden teiltä suurta tukea ja nyt olen saanut seurata vierestä, kuinka olette ottaneet Meghanin avosylin vastaan ja nähneet minun löytävän sen rakkauden ja onnen, jota olen toivonut koko elämäni ajan. Vihdoin Dianan toinenkin poika asettui aloilleen, hurraa! Harry veisteli yleisön nauraessa, mutta vakavoitui sitten.

– Tiedän myös, että olette oppineet tuntemaan minua tarpeeksi vuosien varrella tietääksenne, että se nainen, jonka olen valinnut vaimokseni, jakaa samat arvot kuin minä. Ja hän tekee niin. Hän on edelleen se sama nainen, johon rakastuin, Harry vetosi yleisöön.

Harry ja Meghan sanoivat toisilleen tahdon toukokuussa 2018.

Harry painotti puheessaan, että kun hänet ja Meghan vihittiin, olivat he toiveikkaita tulevaisuuden suhteen sekä innokkaita ja valmiita palvelemaan Britannian kuninkaallista perhettä. Harry vannotti, että sekä hän että hänen vaimonsa olivat valmiita tekemään kaikkensa suoriutuakseen velvollisuuksistaan ja palvellakseen maataan ylpeydellä.

– Näistä syistä olen todella surullinen, että olemme nyt tulleet tähän. Se päätös, jonka minä ja vaimoni teimme siirtymisestämme syrjään, ei syntynyt kevyin perustein. Se vaati kuukausia keskustelua haasteellisten vuosien jälkeen. Tiedän, etten ole aina toiminut oikein, mutta meillä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, Harry totesi rehellisessä puheessaan.

Kun Sussexin herttuapari ilmoitti jättävänsä kuninkaallisen elämän taakseen kertoivat he samalla, että heidän toinen kotimaansa tulee jatkossa olemaan Kanada. Siitä huolimatta Harry vannoi, ettei hänen rakkautensa Britanniaa kohtaan ole koskaan hiipunut. Britannia tulisi aina olemaan hänen kotinsa.

– Haluan tehdä selväksi sen, että emme ole pakenemassa emmekä varmasti pakene teitä. Meidän toiveenamme oli aina saada palvella kuningatarta, yhteisöämme sekä armeijaa, mutta ilman julkista rahoitusta. Valitettavasti se ei ollut mahdollista, Harry totesi.

– Olen hyväksynyt sen tietäen, ettei se muuta sitä kuka olen tai kuinka sitoutunut olen. Mutta toivon, että tämä auttaa teitä ymmärtämään, että tämän oli tapahduttava, että minä ja perheeni astuisimme sivuun kaikesta siitä, mitä olen koskaan tuntenut toiveenamme elää rauhallisempaa elämää, hän toivoi.

Harry nosti puheessaan esin myös herttuaparin Archie-pojan.

Herttuatar Meghan ei ollut ainoa nainen, jonka Harry nosti esiin tunteikkaassa puheessaan. Hän vetosi myös edesmenneeseen äitiinsä prinsessa Dianaan ja kiitti kansaa siitä, että he ottivat hänet siipiensä suojaan 23 vuotta sitten rakastetun prinsessan menehdyttyä auto-onnettomuudessa.

– Olette huolehtineet minusta niin kauan, mutta media on vahva voima. Toiveeni on, että jonain päivänä tukemme toisiamme kohtaan voisi olla vahvempi, sillä tämä on niin paljon suurempaa kuin kukaan meistä. On ollut etuoikeutemme palvella teitä, Harry kiitteli.

– On myös ollut etuoikeus tavata niin monia teistä ja tuntea innostuksemme poikaamme Archieta kohtaan, joka näki lunta ensimmäistä kertaa ikinä tässä eräänä päivänä ja ajatteli sen olevan paras asia koskaan, mies naurahti saaden yleisön kohahtamaan.

Äärimmäisen henkilökohtaisen ja koskettavan puheensa lopuksi Harry vannoi, että hän tulee aina kunnioittamaan isoäitiään kuningatar Elisabetia ja olevansa äärimmäisen kiitollinen hänelle ja koko kuninkaalliselle perheelle siitä tuesta, jota he ovat hänelle ja Meghanille osoittaneet. Samalla Harry tuli kumonneeksi väitteet siitä, että perheen välillä olisi edelleen pahaa verta.

– Tulen aina olemaan se mies, joka rakastaa tätä maata. Tämä rooli on opettanut minulle enemmän siitä, mikä on oikein kuin olisin koskaan voinut kuvitella. Otamme nyt hypyn tuntemattomaan. Kiitos siitä, että annoitte minulle rohkeutta ottaa tämän seuraavan askeleen, hän päätti rehellisen puheensa.