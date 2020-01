Lehtiväite: Harryn ja Meghanin skandaaliero hovista sekoitti prinsessa Beatricen elämän – hääsuunnitelmat toistaiseksi jäissä

Hovi on pysynyt vaitonaisena prinsessa Beatricen häistä. Lehtitietojen mukaan kuningatar Elisabet on pahoillaan, että hovin skandaalit ovat mutkistaneet prinsessan hääsuunnitelmia.

Prinsessa Beatricen hääsuunnitelmat ovat ottaneet takapakkia viime aikaisten kohujen takia.

Hovin skandaalit ovat mutkistaneet prinsessa Beatricen, 31, satuhäiden suunnitelmia, kertoo Daily Mail.

Ensin prinsessa joutui perumaan kihlajaisjuhlansa isänsä prinssi Andrew’n seksiskandaalin takia. Prinssin yhteys seksirikoksista syytettyyn Jeffrey Epsteiniin sai myös brittiläiset tv-kanavat varuilleen. Tämän hetkisten tietojen mukaan mikään tv-kanava ei ole ilmoittanut halukkuuttaan televisioida prinsessan häitä.

Nyt prinssi Harryn ja Meghanin lähtö hovista on jälleen pistänyt prinsessan hääsuunnitelmat jäihin.

Daily Mailin tietojen mukaan hovin piti tiedottaa alkuvuodesta lisätietoa prinsessan häistä, mutta kuningatar Elisabetilla on ollut prinssi Andrew’n sotkujen ja Harryn ja Meghanin vaatimusten selvittelyssä niin paljon kiireitä, että Beatricen häät ovat saanet odottaa.

Daily Mailin mukaan kuningattaren pitää ensin antaa siunauksensa Beatricen ja hänen kihlattuna Edoardo Mapelli Mozzin hääpäivälle, ennen kuin siitä voidaan tiedottaa julkisuuteen.

Prinsessa Beatricen ja Edoardo Mapelli Mozzin piti mennä naimisiin alkukesästä. Nyt on kuitenkin epävarmaa milloin prinsessa saa pitää häänsä.

Oma ongelmansa on myös prinssi Andrew'n sotkeutuminen Jeffrey Epsteinin seksirikossyytteisiin. Britanniassa uskotaan, että Andrew joutuu tänä vuonna Yhdysvalloissa oikeuden eteen kertomaan tarkemmin hänen ja Epsteinin ystävyydestä.

Hovissa odotetaankin brittimedian mukaan nyt sitä, että kohu prinsessan isän ympärillä laantuu. Vasta sitten Beatrice pääsee naimisiin.

Prinsessan uskottiin avioituvan Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa, jossa vihittiin myös prinssi Harry ja herttuatar Meghan, sekä prinsessa Eugenie ja hänen puolisonsa Jack Brooksbank.

Daily Mailin tietojen mukaan prinsessan vihkipaikaksi on kaavailtu myös St. Jamesin puistossa sijaitsevaa The Guard's Chapelia.

Brittimediat ovat spekuloineet, että Beatricen piti mennä naimisiin joko toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa, ennen Ascotin laukkakisoja. Tilanne hovissa on Daily Mailin tietojen mukaan kuitenkin niin sekava, että ei ole ollenkaan varmaa pääseekö prinsessa alkukesästä naimisiin.

Prinssi Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin lähtö hovista on kuohuttanut Britanniassa. Sussexin herttuaparin puuhat ovat lyöneet kapuloita rattaisiin prinsessa Beatricen hääsuunnitelmille.

Kuningatar Elisabetin kerrotaan olevan hyvin pahoillaan pojantyttärensä hääsuunnitelmien mutkistumisesta.

Hovin myllerrysten lisäksi Beatricella väitetään olevan pienoisia ongelmia myös kihlattunsa ex-puolison kanssa. Hovin lähteet väittävät Daily Mailille, että Beatrice on ollut ihmeissään miehensä ja hänen entisen kihlattunsa Dara Huangin läheisistä väleistä.

Ex-parilla on 3-vuotias poika Wolfie ja heillä on pojan yhteishuoltajuus. Beatricen lähipiiristä kuitenkin kerrotaan, että ex-kihlattu on edelleen niin tärkeä osa prinsessan sulhasen arkea, että hän ostaa miehelle vaatteita ja leikkaa Mapelli Mozzin tukan.

– Heidän ystävyytensä ei ole Beatricelle ongelma, mutta hän toivoisi heidän ottavan hieman etäisyyttä toisiinsa, lehdelle kerrotaan.

– Dara ei haaveile yhteenpaluusta. Ja hän itseasiassa pitää Beatricesta, lähipiiristä huomautetaan.