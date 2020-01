Hovin sisäpiiri: Kuningatar Elisabet huolissaan skandaalieron vaikutuksista pikku-Archieen – herttuaparin päätöksellä voi olla murheelliset seuraukset

Sisäpiirilähteiden mukaan kuningatar Elisabet on hädintuskin nähnyt Archieta sen jälkeen, kun herttuapari esitteli poikansa muulle kuninkaalliselle perheelle ensimmäistä kertaa.

Brittihovin sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille, että kuningatar Elisabet on tiettävästi hyvin surullinen viimeaikaisista, kuninkaallista perhettä ravistelleista tapahtumista. Nyt pinnalle on noussut huoli myös Meghanin ja Harryn Archie-pojasta, jonka tulevaisuudesta kuningatar on tiettävästi huolissaan.

Sisäpiirilähteiden mukaan kuningatar Elisabet on hädintuskin nähnyt pikku-Archieta hänen syntymänsä jälkeen. Elisabet tapasi kuninkaallisen perheen uusimman jäsenen varsin pian tämän syntymän jälkeen, mutta ristiäisiin hän ei pystynyt osallistumaan aikataulusyistä.

– Hän on hyvin surullinen, sillä hän on hädin tuskin nähnyt Archieta ja nyt hän ei pääse edes seuraamaan hänen kasvuaan serkkujensa ja perheen ympäröimänä, sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille viitaten herttuaparin päätökseen muuttaa Kanadaan.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan, että pikku-Archien tulevaisuus on herättänyt huolta kuninkaallisen perheen jäsenissä.

Kuningatar Elisabet ei kuitenkaan ole ainoa Britannian kuninkaallisen perheen jäsen, joka harmittelee sitä, ettei pääse seuraamaan vierestä Archien lapsuutta. Myös Harryn isän, prinssi Charlesin kerrotaan olevan hyvin murheissaan siitä, ettei tule olemaan jatkuvasti läsnä pojanpoikansa elämässä.

– Missä Archien juuret tulevat olemaan? Entäpä Dianan perhe, Spencerit? Harry ja William tietävät varsin hyvin, kuinka vahingolliset seuraukset epätasapainoisella lapsuudella voi olla, hovin sisäpiiristä harmiteltiin The Sunday Timesille.

Toisin kuin serkkunsa, prinssit George ja Louis sekä prinsessa Charlotte, Archie tulee kasvamaan ilman kuninkaallista titteliä. Lauantaina Buckinghamin palatsi tiedotti, että myös Harry ja Meghan menettävät tittelinsä.

Elisabetin kerrotaan olevan huolissaan pienen Archie-pojan tulevaisuudesta.

Viimeaikaisista tapahtumista huolimatta Archie on kuitenkin edelleen seitsemäntenä kruununperimisjärjestyksessä ja Harry säilyttää asemansa poikansa edellä.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin uskotaan valmistautuvan täyttä vauhtia Kanadan-muuttoonsa. Viime viikolla Sussexin herttuapari ilmoitti viettävänsä jatkossa osan ajastaan Kanadassa ja astuvansa syrjään brittihovin ytimestä. Hovin sisäpiiristä on kerrottu Daily Mailille, että Meghan tuskin enää koskaan palaa asumaan Britanniaan.

Harryn ja Meghanin uskotaan parhaillaan valmistelevan muuttoaan Kanadaan.

Kanadan pääministeri ja liberaalipuolueen johtaja Justin Trudeau totesi hiljattain, että suurin osa Kanadan asukkaista suhtautunee myötämielisesti herttuaparin päätökseen muuttaa osittain Kanadaan. Maan turvallisuusasiantuntijat ovat kuitenkin huolissaan siitä, mitä tämä tarkoittaisi tavallisten kanadalaisten veronmaksajien kannalta.

– Luulen, että useimmat kanadalaiset suhtautuvat myönteisesti kuninkaallisiin maassamme, mutta miltä se näyttää ja millaisia kustannuksia siitä syntyy on asia, josta täytyy vielä keskustella, Trudeau pohti.

– Täällä vallitsee suuri yleinen kunnioitus Sussexin herttuaparia kohtaan, hän painotti.