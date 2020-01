Onko tässä Harryn ja Meghanin uusi Kanadan koti? Herttuatar iski silmänsä 25 miljoonan euron luksuskartanoon

Sisäpiirilähteet kertovat herttuatar Meghanin ilmaisseen kiinnostuksena yhdellä Vancouverin rikkaimmista asuinalueista sijaitsevaa kartanoa kohtaan.

Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn kerrotaan iskeneen silmänsä Kanadan Vancouverissa sijaitsevaan, 25 miljoonan euron arvoiseen luksuskartanoon, kertoo The Sun. The Sunin mukaan 640 neliömetrin kokoinen kartano sijaitsee yhdellä Vancouverin rikkaimmista asuinalueista ja se on rakennettu meren rannalle.

Kyseinen asunto pitää sisällään kuusi makuuhuonetta sekä viisi kylpyhuonetta. Olohuoneeseen on rakennettu täysin lasitettu seinä, josta on suora näkymä merelle. Kartanoa suojaavat aidat sekä vartioitu portti.

Harry ja Meghan ilmoittivat hiljattain asuvansa jatkossa myös Pohjois-Amerikassa.

Kanadalainen kiinteistövälittäjä kertoo The Sunille, joka myös julkaisi kuvia herttuaparin huhutusta tulevasta kodista, että erityisesti herttuatar Meghan on ilmaissut kiinnostuksena kyseistä taloa kohtaan. Hän kuvailee aluetta, jolla talo sijaitsee yhdeksi Vancouverin halutuimmista ja kertoo, että siitä ovat kiinnostuneita erityisesti nuoret ja varakkaat ihmiset.

– Meghan on ilmaissut kiinnostuksensa tätä kaunista taloa kohtaan. Se olisi täydellinen hänelle, Harrylle ja pikku Archielle, lähde paljastaa.

– Naapurustoa pidetään taivaallisena ympäristönä rikkaille ihmisille ja ilmapiiri täällä on hyvin rento. Olen varma, että he olisivat onnellisia täällä ja heidät otettaisiin avosylin vastaan. Harryn ja Meghanin näkökulmasta parasta on se, että naapurusto on rauhallinen ja siellä kunnioitetaan muiden yksityisyyttä. He sopisivat tänne erittäin hyvin.

Herttuaparin päätös on herättänyt huolta Kanadassa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin uskotaan valmistautuvan täyttä vauhtia Kanadan-muuttoonsa. Viime viikolla Sussexin herttuapari ilmoitti viettävänsä jatkossa osan ajastaan Kanadassa ja astuvansa syrjään brittihovin ytimestä. Hovin sisäpiiristä on kerrottu Daily Mailille, että Meghan tuskin enää koskaan palaa asumaan Britanniaan.

Britanniassa Pari on asunut Frogmore Cottagessa, jonka he saivat häälahjana kuningatar Elisabetilta. Talo remontoitiin lattiasta kattoon verorahoilla. Talo on nyt jäämässä tyhjilleen, sillä hovin sisäpiiriläiset ovat kertoneet Sussexin herttuaparin luopuneen Frogmore Cottagen henkilökunnasta.

Herttuapari tuhlasi hulppean kotinsa kunnostamiseen jopa 2,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja. Meghan ja Harry maksoivat remontista vain noin 280 000 euroa itse.

Britanniassa pariskunta asui lattiasta kattoon remontoidussa Frogmore Cottagessa.

Herttuaparin muutto Kanadaan on herättänyt ristiriitaisia mielipiteitä. Tällä viikolla Kanadan pääministeri ja liberaalipuolueen johtaja Justin Trudeau ilmaisi huolensa siitä, miten herttuaparin muutosta aiheutuvat kustannukset katetaan.

Trudeaun mukaan erityisesti kysymys herttuaparin turvallisuudesta maassa sekä sen aiheuttamista kustannuksista on yksi niistä asioista, jotka täytyy käydä läpi yhdessä kuninkaallisen perheen sekä Harryn ja Meghanin itsensä kanssa. Trudeaun mukaan maan hallitus ei toistaiseksi ole ollut osallisena tällaisissa keskusteluissa.

Pääministeri uskoo, että suurin osa Kanadan asukkaista suhtautunee myötämielisesti herttuaparin päätökseen muuttaa osittain Kanadaan. Maan turvallisuusasiantuntijat ovat kuitenkin huolissaan siitä, mitä tämä tarkoittaisi tavallisten kanadalaisten veronmaksajien kannalta.

– Luulen, että useimmat kanadalaiset suhtautuvat myönteisesti kuninkaallisiin maassamme, mutta miltä se näyttää ja millaisia kustannuksia siitä syntyy on asia, josta täytyy vielä keskustella, Trudeau pohti.

– Täällä vallitsee suuri yleinen kunnioitus Sussexin herttuaparia kohtaan, hän painotti.