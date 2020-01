Myös prinsessa Madeleine käänsi selkänsä kuninkaalliselle elämälle ja muutti Amerikkaan – brittilehti: ”Harry ja Meghan voivat ottaa oppia”

Harry ja Meghan eivät ole Euroopan ensimmäiset kuninkaalliset, jotka jättävät hovin velvollisuudet taakseen. Ruotsin prinsessa Madeleine teki saman päätöksen jo vuosia sitten.

Reilu viikko on kulunut siitä, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat astuvansa sivuun brittihovin ”senior-jäseninä”, asuvansa jatkossa osittain Pohjois-Amerikassa ja pyrkivänsä tulevaisuudessa taloudelliseen riippumattomuuteen. Herttuaparin ratkaisu on kuohuttanut Britanniassa lähes ennennäkemättömällä tavalla.

Vaikka Harryn ja Meghanin lähtöä hovista on kuvailtu muun muassa skandaalimaiseksi, eivät he suinkaan ole ensimmäisen Euroopan kuninkaalliset, jotka päätyvät tämän kaltaiseen ratkaisuun. Yksi esimerkki löytyy aivan läheltä, sillä myös Ruotsin prinsessa Madeleine jätti aikanaan kotimaansa taakseen ja muutti Yhdysvaltoihin.

Nyt Madeleinen vuosien takaisen päätöksen on nostanut esiin myös brittilehti Mirror. Vaikka Madeleinen päätöksen muistetaan kohauttaneen aikanaan Ruotsissa, ei prinsessan päätös aiheuttanut lähimainkaan vastaavanlaista kohua kuin Harry ja Meghan tekivät päätöksellään. Mirror toteaakin, että Sussexin herttuapari voisi ottaa Madeleinesta oppia.

Madeleine ja Chris O’Neill menivät naimisiin vuonna 2013.

Madeleine muutti New Yorkiin vuonna 2010 pian sen jälkeen, kun hän purki kihlauksensa juristi Jonas Bergströmiin. New Yorkissa Madeleine työskenteli kuningatar Silvian perustamassa hyväntekeväisyysjärjestössä. Kaksi vuotta myöhemmin Madeleinen kerrottiin kihlautuneen brittiläis-yhdysvaltalaisen yrittäjä Chris O’Neillin kanssa.

Prinsessa Madeleine ja Chris O’Neill vihittiin kesäkuussa 2013. Heidän esikoisensa Leonore syntyi helmikuussa 2014 ja sittemmin pariskunnan onni on täydentynyt vielä kahdella lapsella: Nicolaksella, 4, sekä vajaan kahden vuoden ikäisellä Adriennella.

Chris O’Neill ei koskaan ottanut itselleen kuninkaallista titteliä, toisin kuin Madeleinen sisarusten prinsessa Victorian ja prinssi Carl Philipin puolisot tekivät. Chris O’Neill ei myöskään ole edustanut julkisuudessa Madeleinen rinnalla läheskään yhtä usein kuin prinssi Daniel ja prinsessa Sofia ovat tehneet.

Madeleine osallistuu edelleen Ruotsin hovin tärkeimpiin tilaisuuksiin, vaikka asuukin perheensä kanssa Lontoossa.

Mirror muistuttaa, että Madeleine ja Chris eivät ole asuneet Ruotsissa lähes kymmeneen vuoteen. Siitä huolimatta pariskunta ja etenkin prinsessa Madeleine nähdään aina Ruotsin hovin tärkeimmissä tilaisuuksissa. Pariskunta muutti pysyvästi Lontooseen vuonna 2015.

Tänä vuonna Madeleinen elämässä tapahtui uusi käänne, kun Ruotsin hovia päätettiin ”supistaa”. Ruotsin hovi tiedotti lokakuussa, etteivät prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset kuulu enää hoviin eivätkä kuninkaalliset velvollisuudet enää tulevaisuudessa kosketa heitä.

Harry ja Meghan aikovat jatkossa asua myös Kanadassa.

Lapset eivät enää ota osaa kuninkaallisiin velvollisuuksiin, vaan heidät määritellään tästä eteenpäin ”enemmän tavallisiksi kansalaisiksi”. Näin ollen hovi myös irtisanoutui heidän elämiseensä liittyvistä kustannuksista ja koulutuksen maksamisesta.

Sekä Carl Philip että Madeleine kommentoivat tuolloin Ruotsin historiallista päätöstä omilla sosiaalisen median tileillään todeten, että päätös on erinomainen ja se mahdollistaa heidän lapsilleen entistä vapaamman elämän tulevaisuudessa. Lapset pitävät kuninkaalliset tittelinsä, mutta heitä ei jatkossa enää kutsuta prinsseiksi ja prinsessoiksi.

Madeleine muutti Yhdysvaltoihin varsin pian sen jälkeen, kun hänen kihlauksensa Jonas Bergströmin kanssa purkautui.

Vaikka Madeleine päätti niin ikään jättää kotimaansa Ruotsin ja vuosia sitten ja muuttaa Yhdysvaltoihin, on hänen tarinansa ollut hyvin erilainen kuin Sussexin herttuaparilla. Jotain samaa prinsessa Madeleinessa ja prinssi Harryssa kuitenkin on, sillä Harryn tapaan myös Madeleine on aina paininut julkisuuden kanssa.

– Voisi ajatella, että koska koko elämäni on ollut tällainen, olisin tottunut siihen, että minusta otetaan valokuvia tai kun toimittajat kysyvät kysymyksiä, mutta en ole tottunut siihen lainkaan. Loppujen lopuksi olen aika ujo ja en tykkää olla huomion keskipisteenä. Tiedän kuitenkin, että tämä on asia, jonka kanssa minun pitää olla tekemisissä ja minulla on vaikeuksia asian kanssa. Teen koko ajan töitä asian eteen, prinsessa avautui harvinaisessa televisiohaastattelussa vuonna 2015.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole toistaiseksi tarkentaneet tulevaisuuden suunnitelmiaan. Aiemmin näyttelijänä tunnettu Meghan on kuitenkin allekirjoittanut työsopimuksen viihdejätti Disneyn kanssa, jota on pidetty vihjauksena siitä, että nainen kenties haaveilisi paluusta viihdemaailmaan. Brittilehti Guardian puolestaan kertoi pariskunnan rekisteröineen itselleen oman Sussex Royal -tavaramerkin.

Harry ja Meghan ovat rekisteröineet itselleen oman ”Sussex Royal” -tavaramerkin.

Myös Harryn ja Meghanin päätökseen liittyvät taloudelliset kysymykset ovat vielä ratkaisematta. Muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau on ilmaissut epäsuorasti huolensa siitä, kenen kontolle jää maksaa Harryn ja Meghanin elämä Kanadassa, joka tulee jatkossa olemaan herttuaparin toinen kotimaa.