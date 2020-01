Herttuatar Catherine ja prinssi William astuivat julkisuuteen brittihovin kohun jälkeen: villitsivät fanit

Cambridgen herttuapari nautti silmin nähden tavatessaan keskiviikkona lapsia ja nuoria Bradfordissa. Brittihovissa vallitsevasta myrskystä huolimatta prinssi William ja herttuatar Kate saivat suuret suosionosoitukset.

Brittihovissa saattaa kuohuta, mutta Cambridgen herttuapari ei ole antanut vallitsevan tilanteen häiritä. Prinssi William ja herttuatar Catherine tekivät keskiviikkona ensimmäisen edustusvierailunsa sen jälkeen, kun brittihovi on ollut myrskyn silmässä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin yllätysuutisten jälkeen.

William ja Kate tervehtivät kansalaisia Bradfordissa City Hallin edustalla. Daily Mailin mukaan heidät otettiin vastaan suurten suosionosoitusten kera. Paikalle oli kerääntynyt erityisesti nuoria ja lapsia, jotka heiluttivat maan lippuja osoittaakseen kunniaa herttuaparille.

Paikalle kerääntyneet fanit olivat innoissaan ja pitivätkin sen verran ääntä, että prinssi William keskeytti tilanteen nauraen.

– Hei! Täältähän kuuluukin paljon, olette hienosti äänessä, William naureskeli.

Lapset ja nuoret myös ojensivat toinen toisensa jälkeen kauniimpia kukkakimppuja herttuattarelle, joka otti ne hymyssä suin vastaan.

Herttuapari näytti olevan erittäin mielissään saamastaan hienosta vastaanotosta.

Aiemmin päivällä he vierailivat West Yorkshiressa tapaamassa hyväntekeväisyysjärjestöä, jonka tarkoituksena on vahvistaa suhteita lastenlasten ja isovanhempien välillä. Myöhemmin he vierailivat MyLahore-ravintolassa, jossa herttuapari tapasi paikallisen koulun työharjoitteluprojektin parissa työskenteleviä nuoria.

Herttuapari sai paikan päällä myös suut makeaksi, sillä he nauttivat muun muassa mangolassia, joka on perinteinen intialainen tai nepalilainen sakea juoma.

Williamin ja Katen vierailu oli vain hetki sen jälkeen, kun kuninkaallinen perhe oli pitänyt kiireellisen kriisikokouksen. Maanantaisen kokouksen tarkoituksena oli selkeyttää Sussexin herttuaparin Harryn ja Meghanin tulevaa roolia perheessä. Herttuaparin suunnitelmana on vetäytyä sivuun kuninkaallisten ydinryhmästä.

Harry ja Meghan eivät ole toistaiseksi avanneet julkisuudessa sitä, mitä he aikovat tulevaisuudessa tehdä. Parin arvellaan muuttavan Kanadaan, sillä Kanada on herttuatar Meghanin entinen kotimaa. Ennen suhdettaan prinssi Harryyn näyttelijänä julkisuuteen astellut nainen asui maassa useiden vuosien ajan, sillä hänen tähdittämäänsä Pukumiehet-sarjaa kuvattiin Kanadassa.

Sussexin herttuatar Meghan ei ole vältellyt julkisuutta kohusta huolimatta, vaan teki ensimmäisen julkisen esiintymisensä heti tiistaina. Meghan tavattiin tiistaina Vancouverissa, johon hän piipahti naisten tukikeskuksessa keskustelemassa naisyhteisöön kohdistuvista kysymyksistä.

Yhteisökeskus, joka tarjoaa tukea ja perustarpeita yli 500 naiselle ja lapselle päivittäin, jakoi Facebook-sivullaan iloisen kuvan Meghanin vierailusta, kertoen Meghanin ja naisten nauttivan teetä yhdessä.