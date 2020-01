Jääkö ”Sussexin herttuapari” pian historiaan? Kuningatar Elisabet ei enää käyttänyt kuninkaallisia titteleitä Harrysta ja Meghanista

Kuningatar Elisabet on aiemmissa lausunnoissaan käyttänyt titteleitä, kun hän on viitannut Sussexin herttuapariin Harryyn ja Meghaniin.

Britannian kuninkaallinen perhe piti maanantaina Sandringhamissa kriisikokouksen, jonka tarkoituksena oli selkeyttää Sussexin herttuaparin Harryn ja Meghanin tulevaa roolia perheessä. Herttuaparin suunnitelmana on vetäytyä sivuun kuninkaallisten ydinryhmästä.

Arvioiden mukaan eräs kriisikokouksen kuumista perunoista on ollut se, saavatko Harry ja Meghan jatkossa pitää kuninkaalliset tittelinsä, mikä uskotaan olevan parin toive. Hovi ei ole vielä ilmoittanut ratkaisusta titteleiden suhteen.

Kokouksen jälkeen kuningatar Elisabet antoi julkisen lausunnon, jonka kuningashuone julkaisi verkkosivuillaan.

Tarkkasilmäiset kuitenkin huomasivat, että kuningatar Elisabet ei käyttänyt lausunnossaan titteleitä, kun hän viittasi herttuapariin. Kuningatar puhui herttuaparista pelkästään ’Harryna ja Meghanina’, kun taas aikaisemmissa lausunnoissaan hän on käyttänyt titteleitä Sussexin herttua ja herttuatar. Lausunnon lopussa hän viittasi pariin kerran ”Sussexeina”.

Kuningatar ei myöskään käyttänyt heistä hänen kuninkaallinen korkeutensa -titteliä.

Kokouksen jälkeen kuningatar Elisabet antoi julkisen lausunnon, jonka kuningashuone julkaisi verkkosivuillaan.

Aikoinaan prinssi Harryn äiti prinsessa Diana päätti itse luopua hänen kuninkaallinen korkeutensa -tittelistä, mutta päätöksestä syytettiin suoraan kuningatar Elisabetia.

Harry ja Meghan eivät ole toistaiseksi avanneet julkisuudessa sitä, mitä he aikovat tulevaisuudessa tehdä, mutta titteleiden menettäminen voi muun muassa hankaloittaa pariskunnan tulevia liiketoimia.

The Guardianin mukaan pariskunta on rekisteröinyt itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja. Parin jättämä hakemus kattaa Australian, Kanadan, Yhdysvallat sekä koko Euroopan unionin alueen.

Kuninkaallisiin perehtynyt Sanna-Mari Hovi yllättyi siitä, miten nopeasti kuningatar Elisabet lähetti julkisen tiedotteen kriisikokouksen jälkeen.

– Totta kai koko maailma odotti, mikä kuuluisan neuvottelun lopputulos on. Mutta asia ei ole sellainen, että hovin olisi välttämättä tarvinnut välittömästi keskustelun jälkeen tulla ulos. Ehkä tällä tavalla yritettiin saada aikaan sellainen fiilis, että asiat eivät ole niin pahasti, vaan on keskusteltu rakentavasti ja koko porukka porskuttaa eteenpäin tästäkin huolimatta, Hovi pohtii.

Lue alta kuningatar Elisabetin lausunto kokonaisuudessaan.

”Tänään perheeni kävi erittäin rakentavia keskusteluja pojanpoikani ja hänen perheensä tulevaisuudesta.

Perheeni ja minä tuemme täysin Harryn ja Meghanin halua luoda uusi elämä nuorena perheenä. Vaikka olisimme mieluummin antaneet heidän pysyä kokoaikaisesti työskentelevinä kuninkaallisen perheen jäseninä, me kunnioitamme ja ymmärrämme heidän toivettaan elää itsenäisempää elämää perheenä ja pysyä samaan aikaan arvostettuna osana perhettäni.

Harry ja Meghan ovat tehneet selväksi, että he eivät halua olla riippuvaisia julkisista varoista uudessa elämässään.

Tämän vuoksi on sovittu siirtymäkaudesta, jonka aikana Sussexit viettävät aikaansa Kanadassa ja Britanniassa.

Nämä ovat perheelleni monimutkaisia kysymyksiä ratkaistavaksi, ja työtä on vielä tehtävänä. Olen pyytänyt lopullisia päätöksiä tehtäväksi tulevina päivinä.”