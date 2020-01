Titteleiden menetys voisi turmella Harryn ja Meghanin suunnitelmat katastrofaalisesti – asiantuntijan tyly arvio: ”Tähtivoima voi hiipua nopeasti”

On vaikea sanoa, onko herttuaparin kuuluisalla nimellä lainkaan arvoa sen jälkeen, kun he jättävät kuninkaallisen perheen.

The Telegraphin talousguru arvioi, että herttuaparin julkkisbrändin arvo ei ole läheskään niin paljon kuin tällä hetkellä väitetään.

Sussexin herttuapari Harry ja Meghan ovat kohauttaneet Iso-Britanniaa ratkaisullaan vetäytyä syrjään brittihovin kuninkaallisesta ydinpiiristä. Tulevaisuudessa herttuapari pyrkii taloudelliseen riippumattomuuteen, luopuen samalla kruunun tarjoamasta taloudellisesta tuesta.

Herttuapari onkin tehnyt salaa suunnitelmia tulevaisuuden varalle. The Guardianin mukaan pariskunta on rekisteröinyt itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja. Parin jättämä hakemus kattaa Australian, Kanadan, Yhdysvallat sekä koko Euroopan unionin alueen.

The Telegraph -lehden talousasiantuntija Matthew Lynn kuitenkin arvioi, että satojen miljoonien tahkoaminen Sussex Royal -tavaramerkillä ei ole aivan niin yksinkertaista kuin tähän asti julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Hänen mukaansa on vaikea sanoa, onko herttuaparin kuuluisalla nimellä lainkaan arvoa sen jälkeen, kun he jättävät kuninkaallisen perheen.

Meghan on allekirjoittanut sopimuksen viihdejätti Disneyn kanssa. Sopimus pitää sisällään ääninäyttelijän roolin julkisesti nimeämättömään Disneyn tuotantoon.

– Ongelma on, että jopa maailmassa, jossa julkisuus on valuuttaa ja jossa Beckhamien tai Kardashianien kaltaiset ystävät ovat onnistuneet muuttamaan kuuluisuutensa vauraudeksi, prosessin alkemia on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Tosiasiassa Sussexit kohtaavat joitain suuria esteitä, Lynn sanoo.

– Meghan oli kohtalaisen tunnettu näyttelijä, mutta Harry on kuuluisa vain vanhempiensa ja veljensä takia. Kun hän astuu tuon ulkopuolelle, voi hänen tähtivoimansa hiipua nopeasti, hän jatkaa.

Hovi ei ole vielä ilmoittanut ratkaisusta sen suhteen, menettävätkö Harry ja Meghan kuninkaalliset tittelinsä. Titteleiden menettäminen voi romuttaa Sussex Royal -brändin.

Kuninkaallisasiantuntija arvioi Ilta-Sanomille, että Sussexin herttuapari saattaa menettää tittelinsä shokkipäätöksen seurauksena.

Muut superjulkkikset ovat sen sijaan tehneet itsensä tunnetuksi tyhjästä ja tietävät, kuinka pitää itsensä kiinnostavana yleisön silmissä. Sussexilla ei ole todistusaineistoa tästä.

– Julkkisyritysten menestyminen vaatii runsaasti taitoa ansaita rahaa, mikä selittää monien tähtien epäonnistumisia, Lynn sanoo.

Muun muassa Victoria Beckham on aiheuttanut suuria tappioita muotilinjalleen ja Jamie Oliverin ravintolaketju kaatui näyttävästi.

Myös hovin piiristä löytyy eläviä esimerkkejä siitä, kuinka kuninkaallisten velvollisuuksien yhdistäminen kaupalliseen toimintaan ei ole aiemminkaan sujunut kovinkaan hyvin. Ihmisten mieliin on jäänyt muun muassa Yorkin herttuatar Sarah Ferguson, joka päätyi ostos-tv:lle mainostamaan laihdutusvalmisteita pitääkseen yllä elintasoaan.

Titteleiden menettäminen voi johtaa Sussex Royal -brändin arvon romahtamiseen.

Asiantuntijat ovat tähän mennessä arvioineet Daily Mailille, että pariskunta voisi tienata kymmeniä miljoonia dollareita vuodessa Barack ja Michelle Obaman sekä Bill ja Hillary Clintonin jalanjäljissä muun muassa julkisilla esiintymisillä ja kirjoja kirjoittamalla.

Analyysien mukaan lähestulkoon vain taivas on rajana sille, paljonko Harry ja Meghan voivat tulevaisuudessa tienata hyödyntämällä brändiarvoaan ja tunnettavuuttaan: rahaa voisivat tuoda esimerkiksi kirjat, tv-diilit, yhteistyösopimukset ja puhujavierailut. Muoti-ikonina pidetyn Meghanin kohdalla myös esimerkiksi muotialan yhteistyöprojektit voisivat tuoda merkittävät tulot.

Lynn arvioi, että herttuaparin brändi ei todennäköisesti ole arvoltaan läheskään yhtä paljon kuin kaikki väittävät tällä hetkellä – ja se saattaa romuttua hyvin nopeasti.

– He tarvitsevat valtavasti piinkovaa bisnestaitoa. Ei ole mitään järkeä iskeä kuuluisaa nimeä surkeaan tuotteeseen. Sen on oltava hyvin suunniteltu, hyvin tehty, kilpailukykyisesti hinnoiteltu ja loistavasti levitetty. Kaikki tämä on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää.