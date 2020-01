Tähtijuontaja Piers Morgan laukoi säälimättömän arvion hovin jättävistä Harrysta ja Meghanista: ”Itsekäs pyrkyri, heikko ja onneton valittaja...”

Suorapuheiseksi tiedetty Piers Morgan kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan suorat sanat prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista.

Good Morning Britain -ohjelmaa juontava Piers Morgan otti ensimmäisen kerran kantaa Sussexin herttuaparin kohueroon jo heti keskiviikkona, vain muutama minuutti sen jälkeen, kun Harry ja Meghan ilmoittivat aikeistaan sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset sanovat, että olen liian kriittinen Meghan Marklen suhteen – mutta hän lemppasi perheensä, isänsä, suurimman osan ystävistään, ajoi Harryn etäälle Williamista ja nyt saanut hänet irtaantumaan kuninkaallisesta perheestä. Se siitä, Morgan twiittasi keskiviikkona täräyttäen suorat sanat Sussexin herttuattaresta.

Vaikka kuningatar Elisabet ilmoittikin maanantaisen kriisikokouksen päätteeksi, että tilanne kuninkaallisessa perheessä on rauhoittunut, jatkaa Morgan edelleen loanheittoaan Meghanin suuntaan. Mies on tylyttänyt herttuatarta muun muassa Twitterissä, jossa hän on julkaissut lukuisia päivityksiä aiheesta.

– UUTINEN: Harry ja Meghan ovat onnistuneesti kiusanneet kuningattaren antamaan heille kakun, jonka he nyt syövät, mies kirjoitti yhdessä päivityksistään.

Maanantaina brittilehti Daily Mail puolestaan julkaisi Morganin kirjoittaman pitkän artikkelin, joka ei aseta herttuatarta ainakaan positiiviseen valoon.

Kirjoituksessaan Morgan nostaa esiin sen, kuinka Meghan on toistuvasti syyttänyt rasismia, seksismiä ja kiusaamista siitä, ettei hän ole sopeutunut brittihoviin toivomallaan tavalla. Harry on myös kertaalleen vedonnut puolisonsa mielenterveyteen, jonka kannalta Britanniaan jääminen ei olisi pariskunnalle paras mahdollinen vaihtoehto.

– Kyllä. Sorretut, viattomat ja haavoitetut Harry ja Meghan parat, jotka ovat kärsineet uhrien lailla. Tämä oli se syy, miksi he halusivat pois brittihovista. Tai näin meille kerrottiin, Morgan kirjoittaa.

– Tosiasia on se, etteivät he halua sieltä pois ollenkaan. He vain haluavat karsia pois tylsät puolet. He haluavat edelleen olla kuninkaallisia tähtiä, joiden luksuselämän brittiläiset veronmaksajat kustantavat. He haluavat marssia ympäri maailmaa kansainvälisinä julkkiksina vaihtamalla kuninkaallisia titteleitään, Morgan lataa.

Morgan kertoo kiehuneensa raivosta seurattuaan Sussexin herttuaparin viimeaikaisia edesottamuksia. Hänen mukaansa pariskunnan käytös on suorastaan häpeällistä ja epäkunnioittavaa, varsinkin kuningatar Elisabetia kohtaan. Morgan myös syyttää Harrya ja Meghania ylimielisyydestä sen vuoksi, etteivät he kertoneet kuningattarelle aikeistaan.

– Mutta olen myös raivoissani tästä narratiivista, jonka mukaan ainoa syy Meghaniin kohdistuvalle kritiikille olisi se, että me tässä maassa olemme rasisteja elämässä rasismin täyteisessä maassa. Se on suora valhe, tarkemmoin sanottuna inhottava, epämiellyttävä valhe, Morgan tilittää.

Mies painottaa, ettei hänellä ole ikinä ollut ongelmia Meghanin kanssa siksi, ettei herttuattaren ihonväri ole täysin valkoinen tai siksi, että hän on nainen. Hänen mukaansa ongelmat juontavat juurensa siitä, miten Meghan on käyttäytynyt ja kohdellut ihmisiä sen jälkeen, kun hänestä tuli herttuatar.

– Meghan on itsekäs, häikäilemätön sosiaalinen pyrkyri. Hän on koko elämänsä käyttänyt ihmisiä hyväkseen ja nyt hän tekee sitä kuninkaallisille, mies kirjoittaa.

– Sen sijaan Harrysta on tullut heikko, onneton valittaja. Etuoikeutettu parodia siitä hauskanpitoa rakastavasta prinssistä, jota me kaikki rakastimme, hän jatkaa.

Morgan on aiemminkin kritisoinut suorasanaisesti herttuaparin valintoja ja elämäntapaa. Ennen herttuaparin esikoisen Archien syntymää suorapuheiseksi tiedetty Morgan kritisoi muun muassa Meghanin hulppeita New Yorkissa järjestettyjä vauvajuhlia. Viime vuoden lopulla hän haukkui Meghanin lyttyyn omassa televisio-ohjelmassaan.

Morgan on sanonut olleensa hyvä ystävä Meghanin kanssa vielä ennen häitä. Morganin mielestä Meghan kuitenkin heivasi hänet ystävälistaltaan sen jälkeen, kun meni naimisiin.

– Hän haluaa ympärilleen tärkeitä ihmisiä. Nyt hän on ystävystynyt Michelle Obaman ja Clooneyiden kanssa, mies on muun muassa todennut.

Britannian kuninkaallisessa perheessä kokoonnuttiin maanantaina kriisikokoukseen, jonka tarkoituksena oli selkeyttää Sussexin herttuaparin tulevaa roolia hovissa. Kokouksen päätteeksi kuningatar Elisabet julkaisi virallisen lausunnon, jossa hän antoi epäsuoran siunauksensa pojanpoikansa ja tämän puolison päätökselle.

– Perheeni ja minä tuemme Harryn ja Meghanin halua luoda itselleen uuden elämän tuoreena perheenä. Vaikka olisimme toivoneet heidän jatkavan täysipäiväistä työtään kuninkaallisen perheen jäseninä, kunnioitamme ja ymmärrämme heidän toivettaan elää itsenäisempää elämää perheenä samalla, kun he pysyvät tärkeänä osana omaani, kuningatar totesi.