Kanadassa heräsi huoli Harryn ja Meghanin suunnitelmista – rokottaako herttuaparin muutto veronmaksajien kukkaroa? Näin pääministeri kommentoi

Kanadan pääministeri Justin Trudeaun mukaan herttuaparin muuttoon liittyy useita, vielä ratkaisemattomia kysymyksiä liittyen erityisesti sen maalle aiheuttamiin kustannuksiin.

Britannian kuninkaallinen perhe kokoontui maanantai-iltapäivällä kriisikokoukseen, jonka tarkoituksena oli selvittää prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tulevaa roolia osana brittihovia. Sussexin herttuapari ilmoitti viikko sitten keskiviikkona vetäytyvänsä sivuun hovin ytimestä ja asuvansa tulevaisuudessa myös Pohjois-Amerikassa.

Kokouksen päätteeksi kuningatar Elisabet julkaisi lausunnon, jossa hän antoi epäsuoran siunauksensa herttuaparin päätökselle. Samalla kuningatar vahvisti, että Harryn ja Meghanin sekä heidän vajaan vuoden ikäisen Archie-poikansa toinen kotimaa tulee jatkossa olemaan Kanada.

– Näin ollen olemme tulleet yhteisymmärrykseen siitä, että tulossa on siirtymäaika, jonka Sussexin herttuapari tulee viettämään sekä Kanadassa että Isossa-Britanniassa, kuningatar Elisabet kertoi lausunnossaan.

Harry, Meghan ja Archie aikovat asua jatkossa osittain myös Kanadassa.

Nyt kanadalaispoliitikko ja maan nykyinen pääministeri ja liberaalipuolueen johtaja Justin Trudeau on kommentoinut herttuaparin päätöstä asua tulevaisuudessa Britannian lisäksi myös Kanadassa. Trudeau totesi tuoreessa Global Newsille antamassaan haastattelussa, että erityisesti herttuaparin kuluista on käytävä vielä paljon keskustelua.

Trudeaun mukaan erityisesti kysymys herttuaparin turvallisuudesta maassa sekä sen aiheuttamista kustannuksista on yksi niistä asioista, jotka täytyy käydä läpi yhdessä kuninkaallisen perheen sekä Harryn ja Meghanin itsensä kanssa. Trudeaun mukaan maan hallitus ei toistaiseksi ole ollut osallisena tällaisissa keskusteluissa.

– Kuninkaallisen perheen ja Sussexin herttuaparin on tehtävä vielä paljon päätöksiä sen suhteen, kuinka vahvasti he haluavat sitoutua. Toki tuemme heidän päätöstään, mutta meidän on kannettava siitä myös vastuu, Trudeau toteaa tuoreessa haastattelussa.

– Emme ole vielä täysin varmoja siitä, mikä lopullinen ratkaisu tulee olemaan, hän jatkaa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau uskoo, että kanadalaiset suhtautuvat kuninkaallisiin maassa varsin myötämielisesti.

Pääministeri uskoo, että suurin osa Kanadan asukkaista suhtautunee myötämielisesti herttuaparin päätökseen muuttaa osittain Kanadaan. Maan turvallisuusasiantuntijat ovat kuitenkin huolissaan siitä, mitä tämä tarkoittaisi tavallisten kanadalaisten veronmaksajien kannalta.

– Luulen, että useimmat kanadalaiset suhtautuvat myönteisesti kuninkaallisiin maassamme, mutta miltä se näyttää ja millaisia kustannuksia siitä syntyy on asia, josta täytyy vielä keskustella, Trudeau pohtii.

– Täällä vallitsee suuri yleinen kunnioitus Sussexin herttuaparia kohtaan, hän painottaa.

Harry ja Meghan rekisteröivät itselleen hiljattain oman ”Sussex Royal” -tavaramerkin.

Harry ja Meghan ravistelivat modernia monarkiaa keskiviikkona ilmoittamalla, että he aikovat astua sivuun kuninkaallisen perheen ”senior-jäseninä” sekä asua tulevaisuudessa myös Pohjois-Amerikassa. Samalla Sussexin herttuapari ilmoitti pyrkivänsä tulevaisuudessa myös taloudelliseen riippumattomuuteen.

Pari ei ole vielä toistaiseksi avannut julkisuudessa sitä, mitä he aikovat tulevaisuudessa tehdä. Brittilehti The Guardian on kuitenkin paljastanut pariskunnan rekisteröineen itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja. Parin jättämä hakemus kattaa Australian, Kanadan, Yhdysvallat sekä koko Euroopan unionin alueen.

Kanada on myös herttuatar Meghanin entinen kotimaa. Ennen suhdettaan prinssi Harryyn näyttelijänä julkisuuteen astellut nainen asui maassa useiden vuosien ajan, sillä hänen tähdittämäänsä Pukumiehet-sarjaa kuvattiin juuri Kanadassa.