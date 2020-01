Harryn ja Meghanin ystävältä karuja väitteitä skandaalieron todellisista taustoista – kumoaa puheet kuninkaallisen perheen sopuisista väleistä

Kuningatar Elisabet antoi ymmärtää lausunnossaan, että Sussexin herttuaparin lähtöä hovista on käsitelty sopuisissa merkeissä. Harryn ja Meghanin ystävällä on kuitenkin asiasta erilainen näkemys.

Brittihovi kokoontui maanantai-iltapäivänä kriisikokoukseen koskien Sussexin herttuaparin päätöstä astua sivuun kuninkaallisen perheen ytimestä. Kokouksen päätteeksi kuningatar Elisabet antoi lausunnon, jossa hän kertoi kokoukseen sujuneen sopuisissa merkeissä.

– Olemme tänään käyneet perheemme kesken hyvin rakentavia keskusteluja koskien pojanpoikaani ja hänen perhettään, kuningatar kirjoitti lausunnossaan.

Harry ja Meghan ravistelivat hovia viikko sitten keskiviikkona ilmoittaessaan, että he aikovat asua jatkossa osittain myös Pohjois-Amerikassa sekä pyrkivänsä tulevaisuudessa taloudelliseen riippumattomuuteen. Ilmoitus herätti paljon ihmetystä muun muassa siksi, ettei herttuapari ollut tiettävästi informoinut muuta kuninkaallista perhettä aikeistaan.

Kuningatar Elisabet kertoi kriisikokouksen jälkeisessä lausunnossaan keskustelujen sujuneen rakentavasti.

Kuningatar Elisabet antoi maanantaina julkaisemassaan lausunnossa epäsuoran siunauksensa parin päätökselle ja antoi ymmärtää, että sopu on syntynyt perheessä. Nyt henkilö Harryn ja Meghanin lähipiiristä on kuitenkin kertonut Peoplelle, että kuninkaallisen perheen välillä on edelleen havaittavissa huomattavasti enemmän pahaa verta kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää.

– He eivät halunneet hoitaa tätä tällä tavalla, mutta Meghanille ja Harrylle ei jätetty muita vaihtoehtoja. Perheen kesken on niin paljon pahaa verta, se on myrkyllistä, lähde lataa Peoplelle.

– Jos perheenjäsenten keskinäiset suhteet olisivat olleet erilaisia, asiat olisivat hyvin eri tavalla, hän jatkaa.

Harry ja Meghan aikovat pyrkiä tulevaisuudessa taloudelliseen riippumattomuuteen.

Erityisesti herttuatar Meghanin aika kuninkaallisen perheen jäsenenä ei ole ollut helpoimmasta päästä. Sussexin herttuapari on avioliittonsa aikana muun muassa haastanut brittilehdistön kertaalleen oikeuteen, avanneet tuntojaan harvinaisessa dokumentissa sekä julkisesti taistelleet Meghaniin kohdistuvaa ”kiusaamista” vastaan.

– Meghan ja Harry eivät koskaan tunteneet saavansa tarpeeksi tukea tai lohtua heiltä, lähde kertoo Peoplelle viitaten muuhun kuninkaalliseen perheeseen.

Huhut kuningasperheen jäsenten välisistä riidoista ovat käyneet kuumina viimevuosien aikana. Spekulaatioita on esitetty niin herttuatar Meghanin sekä Cambridgen herttuatar Catherinen tulehtuneista väleistä kuin myös prinssi Harryn ja hänen veljensä, prinssi Williamin välirikosta.

Ennen kriisikokousta William ja Harry julkaisivat tiedotteen, jossa kiistivät väitteet perheen tulehtuneista väleistä.

Vain hetki ennen maanantaista kriisikokousta Harry ja William julkaisivat kuitenkin yhteisen lausunnon, jossa veljekset kiistivät kyseisten riitojen olemassaolon sekä sen, että tulehtuneet välit perheen kesken olisivat olleet syy Sussexin herttuaparin skandaalimaiseen eroon brittihovista.

– Vaikka asia on selvästi kielletty, eräässä sanomalehdessä julkaistiin tänään väärää tietoa Sussexin herttuan ja Cambridgen herttuan välisestä suhteesta, tiedotteessa luki.

– Veljille, jotka välittävät niin paljon mielenterveyttä koskevista asioista, asian käsittely tällä tavalla on hyvin loukkaavaa ja haitallista, veljekset tuomitsivat tiedotteessa.

Ennen kuninkaallisen perheen kriisikokouksen alkua brittimediassa kiersi myös väite, jonka mukaan Harry ja Meghan olisivat esittäneet kuningattarelle eräänlaisen ”uhkavaatimuksen”. Telegraphille puhuneen sisäpiirilähteen mukaan herttuapari olisi ollut valmis esittämään hyvin raskauttavia väitteitä hovista, jos heidän vaatimuksiinsa ei suostuttaisi.

– Minulla on käsitys siitä, mitä tällainen haastattelu sisältäisi enkä usko, että se olisi kovin kaunista, herttuaparin lähipiiriin kuuluva journalisti Tom Bradby totesi viitaten herttuaparin suunnittelemaan, avoimeen haastatteluun.

Harryn ja Meghanin ystävä kertoo Peoplelle, ettei herttuapari kokenut saavansa riittävästi tukea perheeltään vaikeina aikoina.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat keskiviikkona aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa. Päätös on kuohuttanut Britanniaa, jossa on mietitty kuumeisesti miksi Sussexin herttuapari oikeasti haluaa vetäytyä hovista.

Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt arvioi Ilta-Sanomille lauantaina, että Harry ja Meghan saattavat kohun seurauksena menettää kuninkaalliset tittelinsä. Mies kuitenkin uskoi kuningatar Elisabetin välttävän tätä lopputulosta viimeiseen asti.