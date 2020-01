Lehtiväite: Charles ei sulje rahakirstuaan prinssi Harrylta – saa edelleen miljoonia vuodessa: lähipiirissä huolestuttiin

Prinssi Charlesin uskotaan jatkossakin maksavan kuopukselleen prinssi Harrylle 2,3 miljoonaa puntaa vuodessa.

Yksi kuumimmista puheenaiheista Britannian hovin viimeaikaisissa käänteissä on ollut se, mistä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin rahat jatkossa tulevat. Kun Sussexin herttuapari ilmoitti vetäytyvänsä syrjään brittihovin ytimestä, he ilmoittivat tahtovansa olla ”taloudellisesti itsenäisiä”.

Herttuaparin kotisivuilla kerrotaan, että tähän asti pari on saanut vuosittaisen kruunun tuen, joka kattaa 5 prosenttia heidän virallisen taloutensa tuloista. Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan Harryn isältä prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta. Brittilehti Mirrorin mukaan Charles jakoi pojilleen vuonna 2018 noin 4,9 miljoonaa puntaa, josta prinssi Harryn uskotaan saaneen hieman alle puolet.

Ilmoituksessaan herttuapari kertoo nyt luopuvansa tästä 5 prosentin kruunun tuesta, jotta he voisivat olla taloudellisesti itsenäisiä. Ilmoituksessa ei kuitenkaan ole ollut halaistuakaan sanaa prinssi Charlesin antamasta tuesta, ja kuninkaallisasiantuntijat ovat vielä epävarmoja siitä, jatkaako isä poikansa talouden tukemista. Brittilehtien otsikoissa on myös pyöritelty useaan kertaan sitä vaihtoehtoa, että prinssi Charles sulkisi pojaltaan rahahanat lopullisesti.

Nyt Daily Mail -lehti kuitenkin uutisoi, ettei Charles olisi sulkemassa 1,2 miljardin arvoista rahakirstuaan pojaltaan. Lehden mukaan Charles antaa Harrylle jatkossakin 2,3 miljoonaa puntaa vuodessa, summa on hieman pienempi kuin mitä Charles antaa esikoiselleen prinssi Williamille. Charlesin kerrotaan myös maksaneen sievoisen summan Harryn ja Meghanin toukokuussa 2018 vietetyistä häistä, joiden arvioidaan maksaneen lähemmäs 30 miljoonaa puntaa.

Daily Mailin mukaan prinssi Charlesin ystävä on kuitenkin huolissaan Charlesin hupenevasta omaisuudesta.

– Charlesin varat eivät ole rajattomat. Harryn pitää tietää tämä, Charlesin ystävän väitetään sanoneen Daily Mailille.

Väitetään myös, että Charles on muutoinkin tukenut Harryn perhettä suuresti taloudellisesti.

Kuningatar Elisabet antoi maanantaina virallisen lausunnon perheen pitämän kriisikokouksen jälkeen. Herttuatar Meghan ei osallistunut kokoukseen, sillä hän oli Kanadassa. Arkistokuva kuninkaallisista on otettu heinäkuussa 2018. Kuvassa vasemmalta oikealle prinssi Charles, herttuatar Camilla, kuningatar Elisabet, herttuatar Meghan, prinssi Harry, prinssi William ja herttuatar Catherine.

Kuka on maksanut Harryn ja Meghanin elämisen?

Daily Mailin artikkelissa on myös eritelty, miten Harryn ja Meghanin elämäntyyli on tähän mennessä kustannettu.

Prinssi Charlesilta pari on saanut vähintään 2,3 miljoonaa puntaa vuodessa. Pari on tähän asti saanut valtiolta tukea, mutta tarkkaa rahasummaa ei ole julkistettu. Daily Mail arvioi summan olevan noin kaksi miljoonaa puntaa vuodessa, tähän kuuluvat myös noin 130 000 punnan arvoiset matkustuskulut.

Harryn kerrotaan perineen myös vuonna 1997 kuolleelta äidiltään prinsessa Dianalta 20 miljoonaa puntaa. Hänen kerrotaan perineen myös vuonna 2002 kuolleelta isoisoäidiltään kuningataräiti Elisabetilta seitsemän miljoonaa puntaa.

Rahaa on myös kulunut parin asunnon Frogmore Cottagen remonttiin, jonka kerrotaan maksaneen 2,4 miljoonaa puntaa.

Suuren osan Harryn varoista kerrotaan olevan kiinni sijoitusrahastoissa, jotka Harry saa haltuunsa täyttäessään 40 vuotta.

Lisäksi Harryn, Meghanin ja heidän poikansa Archien hengen turvaamiseen on kerrottu käytettävän arviolta 600 000 puntaa vuodessa, mutta summan uskotaan olevan lähemmäs miljoona puntaa, kun mukaan lasketaan turvamiesten ylityötunnit, matkustaminen ja majoittaminen. Kotisivuillaan herttuapari onkin huomauttanut, että taloudellinen itsenäisyys ei ulotu kuitenkaan turvallisuusjärjestelyjen rahoittamiseen. Koska heidät luetaan kansainvälisen suojelun alaisiksi henkilöiksi, kuuluu sivujen mukaan heille joko sisäministeriön alaisuudessa toimivien poliisivoimien tai kuningattaren tarjoamien turvallisuuspalvelujen tarjoama suojelu.

Daily Mail arvioi prinssi Harryn varallisuuden olevan noin 30 miljoonaa puntaa. Herttuatar Meghanin varallisuuden lehti arvioi olevan noin neljä miljoonaa puntaa. Herttuatar Meghanin kerrotaan kerryttäneen omaisuuttaan näyttelijän töillään ja omistamalla maata Kanadasta. Ennen prinssi Harryn naimista Meghan tienasi kymmeniätuhansia dollareita vuodessa myös bloggaamalla.

Britannian hovissa pidettiin maanantaina tilanteesta kriisikokous suljetuin ovin. Kokouksen tarkoituksena oli selkeyttää Harryn ja Meghanin tulevaa roolia Britannian kuninkaallisessa perheessä. Kokouksen jälkeen kuningatar Elisabet antoi lausunnon tilanteesta.

– Perheeni ja minä tuemme Harryn ja Meghanin halua luoda itselleen uuden elämän tuoreena perheenä. Vaikka olisimme toivoneet heidän jatkavan täysipäiväistä työtään kuninkaallisen perheen jäseninä, kunnioitamme ja ymmärrämme heidän toivettaan elää itsenäisempää elämää perheenä samalla, kun he pysyvät tärkeänä osana omaani, kuningatar totesi lausunnossaan.

Lausunnossaan kuningatar Elisabet otti kantaa myös raha-asioihin.

– Harry ja Meghan ovat tehneet hyvin selväksi, etteivät halua enää olla riippuvaisia julkisista varoista, kuningatar totesi.

– Näin ollen olemme tulleet yhteisymmärrykseen siitä, että tulossa on siirtymäaika, jonka Sussexin herttuapari tulee viettämään sekä Kanadassa että Isossa-Britanniassa, lausunnossa kerrottiin.

Charlesin kerrotaan maksaneen sievoisen summan Harryn ja Meghanin toukokuussa 2018 järjestetyistä häistä.

Kuningatar Elisabetin julkaisemassa lausunnossa annettiin kuitenkin ymmärtää, että aivan kaikkiin kysymyksiin ei edes kriisikokouksessa saatu vastausta. Keskiviikosta alkaen spekulaatiot koskien muun muassa herttuaparin kuninkaallisia titteleitä ovat käyneet kuumana.

Harryn uskotaan pyytäneen hovilta lupaa siihen, että hänen perheensä saisi pitää kuninkaalliset tittelinsä. Parin uskotaan tahtovan tienata rahaa käyttämällä ”Sussexin brändiä” hyödykseen.

Daily Mailille kuitenkin huomautetaan, että aivan kaikkea kuningatar ei tule hyväksymään.

– Brändäykseen tulee tiukat säännöt. Kukaan hovista ei halua nähdä herttuaparin nimeä margariinirasiassa, hovin sisäpiiristä kerrotaan lehdelle.

Lehtiarvioiden mukaan Harry ja Meghan voivat tienata tulevaisuudessa jopa satoja miljoonia euroja.

Pari ei ole vielä toistaiseksi avannut julkisuudessa sitä, mitä he aikovat tulevaisuudessa tehdä. Brittilehti The Guardian on kuitenkin paljastanut pariskunnan rekisteröineen itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja. Parin jättämä hakemus kattaa Australian, Kanadan, Yhdysvallat sekä koko Euroopan unionin alueen.