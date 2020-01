Kohuratkaisu voi olla Harrylle ja Meghanille taloudellinen jättipotti – myös nämä kuninkaalliset ovat tahkonneet rahaa hovin ulkopuolella

Kuninkaallisen perheen jäsenten ei sovi hyötyä arvokkaasta asemastaan – ellei sitten ole riittävän alhaalla kruununperimysjärjestyksessä.

Sussexin herttuapari Harry ja Meghan kertoivat viime viikolla astuvansa sivuun brittihovin eturivistä. He aikovat tulevaisuudessa pyrkiä taloudelliseen riippumattomuuteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että Sussexin herttuapari on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt urasuunnitelmia tulevaisuuden varalle. The Guardian -lehti paljasti, että pari on rekisteröinyt itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja.

Times-lehti puolestaan tiesi kertoa, että Meghan on allekirjoittanut sopimuksen viihdejätti Disneyn kanssa. Sopimus pitää sisällään ääninäyttelijän roolin julkisesti nimeämättömään Disneyn tuotantoon.

Kuningatar Elisabet on ollut selvä, että kuninkaallisen perheen eturivin jäsenet eivät hyödy asemastaan. Tilanne on tyystin toinen, mikäli on alempana hovin perimysjärjestyksessä: moni brittihovin jäsen onkin luonut menestyksekästä uraa etäällä kuuluisasta suvustaan.

Kuningatar Elisabetin lapsenlapsi Zara Tindall on luonut uraa huippuratsastajana.

Zara Tindall on kuningatar Elisabetin tyttären prinsessa Annen ja tämän ex-miehen Mark Phillipsin kuopus. Zara tunnetaan kenttäratsastajana ja hän saavutti hopeaa Lontoon olympialaisten joukkuekilpailussa. Koulutukseltaan hän on hevosfysioterapeutti.

Ylpeä isoäiti käy aktiivisesti kannustamassa Zaraa tämän hevoskilpailuissa.

Zara Tindall on solminut arvokkaita yhteistöitä eri luksusbrändien kanssa.

Hevosuran lisäksi Tindall käyttänyt kuninkaallista näkyvyyttään hyväksi solmiessaan erilaisia kaupallisia yhteistöitä. Hän on muun muassa tyttärensä Lenan kanssa iCandy -lastenrattaiden brändilähettiläs. Lisäksi hän on Rolexin, Land Roverin ja Muston brändilähettiläs, ja hänellä on oma korumallisto australialaisen Cajellan kanssa.

Asiantuntijat arvioivat, että näiden yhteistöiden kokonaisarvo voi olla 1,1 miljoonaa puntaa tai enemmän vuodessa.

Salaperäinen Lady Amelia pysytteli pitkään poissa julkisuudesta.

Muotimaailmassa mallin uraa luovaa Lady Amelia Windsoria, 24, on tituleerattu ”Britannian kauneimmaksi kuninkaalliseksi”. Kruunua nuori kaunotar ei tule saamaan yhtä nopeasti kuin prinssi William, sillä Lady Amelia on perimysjärjestyksessä vasta 39:s.

Lady Amelia on edustanut muun muassa Milanon kuuluisilla muotiviikoilla ja poseerannut Dolce & Gabbanan kaltaisille merkeille. Hän on myös tehnyt sosiaalisessa mediassa kaupallisia yhteistöitä Michael Korsin kanssa.

Amelian asuvalintoja on seurattu tiiviisti sosiaalisessa mediassa jo vuosien ajan. Esimerkiksi Instagramissa nuoren kaunottaren tyyliä ihailee säännöllisesti jo yli 82 500 fania.

Elisabetin lapsenlapsi Peter Phillips ei viihdy julkisuuden parravaloissa.

Kuningattaren vanhin lapsenlapsi Peter Phillips, 42, näyttäytyy julkisuudessa harvakseltaan. Hän on ’työskentelevä kuninkaallinen’, eli hän ei elä ylellistä elämää veronmaksajien piikkiin.

Valmistuttuaan Exeterin yliopistosta urheilutieteiden maisteriksi, Peter työskenteli ensin Jaguarille yrityksen vieraanvaraisuuden johtajana. Sen jälkeen hän on luonut mittavaa uraa muun muassa Formula 1 -sarjalle ja Royal Bank of Scotlandille. Nykyään hän työskentelee urheilukonsultoinnin yrittäjänä.

Kuningattaren suosiota nauttiva kreivitär Sophie johtaa PR-alan yritystä.

Wessexin kreivitär Sophie perusti oman PR-alan yrityksensä 1997, kaksi vuotta ennen kuin hän astui avioliittoon prinssi Edwardin, kuningattaren nuorimman pojan kanssa.

Vuonna 2015 New York Galassa Sophie kuvili itseään ’yhdeksi harvoista kuninkaallisen perheen naisista, jotka ovat kiivenneet uraportaita pitkin’.

Lähestulkoon vain taivas on rajana sille, paljonko Harry ja Meghan voisivat tulevaisuudessa tienata hyödyntämällä brändiarvoaan ja tunnettavuuttaan muun muassa kirjoilla, tv-diileillä, yhteistyösopimuksilla ja puhujavierailuilla. Tällä hetkellä kuninkaallinen protokolla estää heitä nostamasta erillistä korvausta vierailuistaan.

Harry ja Meghan kertoivat lopuvansa kruunun tuesta taloudellisen itsenäisyytensä vuoksi. Se on noin 5 prosenttia herttuaparin tuloista. Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta.

Herttuatar Meghanin omaisuuden arvioitiin olleen ennen avioitumista noin 4,5 miljoonaa puntaa, josta suurin osa on tullut hänen roolistaan Pukumiehet-sarjassa. Daily Mailin ja Mirrorin mukaan Meghan tienasi sarjassa ollessaan noin 33 0000 dollaria vuodessa.

Tämän lisäksi hän sai tuloja muun muassa suositusta lifestyle-blogistaan, jonka hän joutui sulkemaan, kun suhde Harryyn virallistettiin.