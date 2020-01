Kommentti: Meghanista tehtiin kuninkaallisen skandaalin hirviö, mutta Harry saa sen, mitä on halunnut lapsesta asti

Herttuatar Meghanista on leivottu brittihovin skandaalin suurin syyllinen. Kohun keskellä moni vaikuttaa unohtaneen, ettei prinssi Harry ole koskaan välittänyt kuninkaallisesta elämästä, kirjoittaa toimittaja Wilma Ruohisto.

Toukokuussa 2018 koko Britannia ja ehkä jopa koko maailma pysähtyi ihastelemaan, kun prinssi Harry avioitui Meghan Marklen kanssa satuhäissä. Kaikki oli kaunista ja ihanaa, oikea vuosisadan rakkaustarina.

Häitä edeltänyt aika ei ollut aivan yhtä ruusuista. Oikeastaan kaikki jo kerran naimisissa olleessa, amerikkalaisessa ex-näyttelijässä tuntui olevan epäsopivaa brittiläiselle prinssille.

Sen jälkeen Meghanin ja Harryn perinteistä poikkeava käytös on jakanut voimakkaasti mielipiteitä. Eriävistä mielipiteistä on syntynyt keskustelua, joka ei ole ollut kaunista. Jopa parin esikoispoika Archien yksityisyys nousi kiistakapulaksi.

Satuhäät toukokuussa 2018 saivat kaikki varpailleen.

Pari kertoi päätöksessään haluavansa suojella Archie-poikaansa julkisuudelta.

Uudistuksellisella asenteellaan Sussexin herttuapari on kerryttänyt itselleen laajan fanikannan ympäri maailmaa, mutta sillä on ollut hintansa. Viime keskiviikkona pari kertoi hinnan olevan liian kova. Tosin ei niin kova, että pari olisi ehdottanut titteleistään tai muusta näkyvästä luopumisesta. Tylsillä edustuskeikoilla patsastelusta ja harmaassa saarivaltiossa oleskelusta vain.

Tämä kaikki on kaatunut ”manipuloivan ja itsekeskeisen” Meghanin niskaan, joka on houkutellut vässykkä-Harryn jättämään kaiken taakseen.

Meghanin demonisoinnin alle on kuitenkin hukkunut se merkittävä fakta, ettei Harry oikeastaan koskaan ole välittänyt kuninkaallisesta elämästä. Hän poimii varmasti yhtä mielellään kuninkaalliset rusinat pullasta.

Harry ja Meghan kihlautuivat marraskuussa 2017.

Prinssi Harry on elänyt koko elämänsä julkisuuden valokeilassa. Hän oli vain 13-vuotias, kun hänen äitinsä, prinsessa Diana menehtyi auto-onnettomuudessa paetessaan paparazzeja. Mediaa ja julkisuutta hän on suorastaan halveksinut, vaikka on myöhemmällä iällä kertonut ymmärtävänsä sen olevan yksi perustuslaillisen monarkian tukipilareista.

Siksi en ihmettelisi, vaikka prinssi olisi itse tehnyt ratkaisevan päätöksen astua sivuun kuninkaallisen perheen ydintiimistä ja tarttua kaksin käsin tilaisuuteen päästä kauas sen kahleista.

Yksi hallitsijan ja hänen puolisonsa tärkeimmistä tehtävistä on pitää huoli monarkian jatkumisesta: heidän täytyy saada vähintään kaksi jälkeläistä, heir and spare, kruununperijä ja ”varamies”. Varamiehen pesti on kalsea, mutta monarkialle elintärkeä. Myös Harry tietää sen.

Nyt isoveli, prinssi William on onnekas kolmen lapsen isä. Se tiputtaa Harryn perimysjärjestyksessä kuudenneksi paitsi isänsä ja veljensä, myös hänen jälkeläistensä taakse.

Kuninkaallisessa perheessä ei ole pulaa perillisistä.

Ei tarvitse katsoa kuin muutaman vuosikymmenen taakse kuningatar Elisabetin pikkusiskon, prinsessa Margaretin elämää. Vuosien vieriessä kruunu lipui yhä kauemmas Margaretin päälaesta, mutta prinsessan titteli ja sen tuomat rajoitteet pysyivät. Tarkoituksen puuttuessa Margaretin elämän täyttivät pikkutärkeät edustustilaisuudet, loputtomat illallisjuhlat, pitkään venyneet aamut ja ketjussa polttaminen. Ei kovin merkityksellistä elämää.

Valovoimainen prinsessa Margaret eli elämän isosiskonsa varjossa.

Harry vietti pitkän ajan nuoruudestaan armeijan palveluksessa, kouluttautui helikopterilentäjäksi ja taisteli salanimellä Afganistanissa (2007) jopa pahamaineisessa Helmandin provinssissa. Prinssin oikea henkilöllisyys ei pysynyt salassa kauaa. Harry yritti vielä myöhemmin (2013) komennusta Afganistanissa, jolloin talibanit kertoivat tekevänsä kaikkensa tappaakseen tai kidnapatakseen hänet. Titteli esti työnteon.

Harry lopetti uransa armeijan leivissä lopulta vasta 2015. Kuva vuodelta 2013.

Monarkia ei tarvitse Harrya enää edes varamieheksi, joten miksi hän jäisi nurkkiin pyörimään? Prinssillä on nyt uusi rooli perheen päänä. Kuninkaallisena tai ilman. Sitä paitsi, hänet tullaan joka tapauksessa tuntemaan aina prinssi Harryna.

Rahasta kohun kierteissä on puhuttu paljon, mutta se tuskin tulee olemaan herttuaparille enää koskaan ongelma. Harry ja Meghan tulevat tekemään ”taloudellisesti itsenäisinä kansalaisina” enemmän tiliä kuin mitä he koskaan kruunun alla voisivat. Tavaramerkkikin on jo rekisteröity. Eikä ihme, sillä Hänen kuninkaallisen korkeutensa on brändinä mittaamattoman arvokas.

Sussexin herttuapari voi tienata brändillään satoja miljoonia.

Jälkeenpäin katsottuna tuntuu absurdilta ajatukselta, että suurkaupungin vilskeeseen tottunut Meghan ja maailmaa nähnyt Harry asettuisivat mökkihöperöitymään Windsorin maaseudulle, jonne remontoituun taloon saatiin tosin upotettua liki kolme miljoonaa veronmaksajien rahoja.

Syrjäinen talo ja oma rauha vaikuttivat varmasti rahakohun arvoiselta, kunnes he tajusivat, että voivat saada jotain parempaa: uuden elämän. Seuraava kysymys on, kuinka reilua se on muille kuningasperheen jäsenille.

Lähteet: IS Arkisto, The Times, The Telegraph, The Sunday Times, Kaisa Haatanen, Sanna-Mari Hovi: Monarkian muruset (2018)