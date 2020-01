Hurja lehtiväite: Harry ja Meghan iskivät pöytään ”uhkavaatimuksen” kriisikokouksen alla – toteutuminen olisi brittihoville katastrofi

Brittimedian mukaan Harry ja Meghan ovat valmiita tekemään julkisen ulostulon, jos kriisikokouksen lopputulema ei miellytä heitä.

Brittihovia keskiviikosta asti piinannut jännitysnäytelmä huipentuu tänään, kun kuningatar Elisabetin koolle kutsuma kriisikokous järjestetään Sandringhamissa. Kokouksen tarkoituksena on selvittää, mikä on prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin rooli hovissa nyt, kun he ovat ilmoittaneet astuvansa syrjään sen ytimestä.

Vain hetki ennen kokouksen alkua The Telegraph uutisoi, että Sussexin herttuapari olisi asettanut kuningattarelle uhkavaatimuksen. Sisäpiirilähde kertoo Telegraphille, että jos Harry ja Meghan eivät saa maanantaisessa kokouksessa tahtoaan läpi, ovat he valmiita tekemään julkisen ulostulon, joka ei asettaisi brittihovia ainakaan positiiviseen valoon.

Harry ja Meghan eivät ole aikeissa luopua kuninkaallisista titteleistään.

Buckinghamin palatsissa pelätäänkin nyt, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan olisivat valmiita esittämään varsin raskauttavia syytöksiä julkisesti, jos kuningatar Elisabet, prinssi Charles ja prinssi William eivät ole heidän kanssaan samoilla linjoilla heidän tulevasta roolistaan kuninkaallisen perheen sisällä.

– Katsokaa nyt, mitä kävi Yorkin herttualle, huolestunut sisäpiirilähde toteaa Telegraphille viitaten prinssi Andrew’n ympärillä hiljattain velloneeseen kohuun.

– Sen vuoksi nämä neuvottelut ovat niin tulenarat. Viimeinen asia, mitä kuninkaallinen perhe haluaa on, että ilmaan nousisi asioita, joita palatsi ei voi hallita, hän lisää.

Kuningatar Elisabet kutsui koolle kriisikokouksen selvittääkseen Sussexin herttuaparin suunnitelmia.

Herttuaparin lähipiiriin kuuluva journalisti Tom Bradby kirjoitti jo sunnuntaina Sunday Timesissa, että herttuapari olisi valmis antamaan rehellisen ja avoimen haastattelun viimeaikaista kohua koskien. Bradby uskoi myös, että kyseinen haastattelu voisi pitää sisällään syytöksiä muun muassa rasismista sekä seksismistä.

– Minulla on käsitys siitä, mitä tällainen haastattelu sisältäisi enkä usko, että se olisi kovin kaunista, Bradby totesi.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat keskiviikkona aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa. Päätös on kuohuttanut Britanniaa, jossa mietitään nyt kuumeisesti miksi Sussexin herttuapari haluaa vetäytyä hovista.

Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt arvioi Ilta-Sanomille lauantaina, että Harry ja Meghan saattavat kohun seurauksena menettää kuninkaalliset tittelinsä. Mies kuitenkin uskoi kuningatar Elisabetin välttävän tätä lopputulosta viimeiseen asti.

Harry ja Meghan ilmoittivat keskiviikkona astuvansa syrjään brittihovin ytimestä.

Kuninkaallinen perhe pitää maanantaina kello 16 Suomen aikaa historiallisen kriisikokouksen kuningatar Elisabetin kartanossa Sandringhamissa. Kuningatar haluaa saada selkeyden Sussexin herttuaparin uusiin rooleihin Iso-Britannian kuninkaallisessa perheessä.

Läsnä ovat kuningattaren ja Harryn lisäksi myös ainakin Harryn isä, prinssi Charles sekä prinssi William.

Herttuatar Meghan ei kuitenkaan aio palata Isoon-Britanniaan hätäkokousta varten. Sisäpiirilähteet ovat kertoneet Hello-lehdelle, että Meghan aikoo tiettävästi osallistua kokoukseen puhelimitse Kanadasta, minne hän lensi torstaina vietettyään Britanniassa vain kolme päivää.