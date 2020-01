Hovin sisäpiiriläisten mukaan Sussexin herttuapari on ajautunut riitoihin monien perheenjäseniensä kanssa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat keskiviikkona aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa.

Päätös on kuohuttanut Britanniaa, jossa mietitään nyt kuumeisesti miksi Sussexin herttuapari haluaa vetäytyä hovista.

Hovissa pidetään tänään maanantaina kuningatar Elisabetin johdolla kriisikokous, jossa kuninkaallinen perhe käy läpi Harryn ja Meghanin päätöstä. Tavoitteena on saada selko herttuaparin tulevaisuudensuunnitelmista ja siitä, millainen rooli heillä hovissa tulee jatkossa olemaan.

Kuninkaallinen perhe kokoontuu maanantaina Sandrighamissa pidettävään kriisikokoukseen.

Hovin sisäpiiriläisten mukaan elämä palatsissa on tehnyt etenkin Meghanista onnettoman, mutta The Times -lehden mukaan taustalla on monia muitakin syitä.

Yksi suurimmista syistä The Timesin tietojen mukaan on prinssi Harryn isoveli prinssi William.

Huhut veljesten ja heidän puolisoidensa tulehtuneista väleistä alkoivat liikkua vuonna 2018. Ensin puhuttiin vain herttuatar Meghanin ja herttuatar Catherinen viilenneistä väleistä, mutta myöhemmin myös veljesten välien epäiltiin tulehtuneen.

Harry vahvisti välirikon syksyllä 2019 esitetyssä Harry & Meghan: An African Journey -dokumentissa ja kuvaili hänen olevan hyvin erilaisella polulla kuin veljensä.

Walesin prinssi Charles yritti lehtiväitteiden mukaan toimia sovittelijana veljesten välillä. Tilanne hovissa on kuitenkin edelleen tulenarka, eivätkä William ja Harry ole saaneet korjattuja välejään.

Harryn ja Meghanin tulevaisuus on toistaiseksi suuri mysteeri. Pari on ilmoittanut haluavansa keskittyä omiin kiinnostuksenkohteisiinsa ja he pyrkivät olemaan taloudellisesti riippumattomia hovista.

The Timesin lähteet kertovat, että ”öykkärimäinen” William on pakottanut Harryn ja Meghanin tekemään radikaalin päätöksen tulevaisuudestaan hovissa.

– Vastaanotto ei ollut alusta alkaen kovinkaan lämmin, sisäpiiristä kerrotaan Williamin nuivasta suhtautumisesta herttuatar Meghaniin.

Bukinghamin palatsi on kiistänyt Williamin ja Harryn välien olevan syy herttuaparin päätökseen.

Riitaa Charlesin ja Catherinen kanssa

Harryn ja Meghanin mukana Afrikassa matkannut toimittaja Tom Bradby kirjoittaa The Timesin kolumnissaan, että veljesten välit rakoilivat jo ennen Harryn ja Meghanin häitä. Williamin mielestä Harrylla oli liian kiire naimisiin ja hän oli kysynyt veljeltään onko hän aivan varma siitä, että Meghan on se oikea.

– Harryn ja Meghanin mielestä jotkut kuninkaallisesta perheestä ovat kateellisia ja toisinaan epäystävällisiä, hän kirjoittaa.

Bradbyn mukaan kuninkaallisessa perheessä ei olla tosissaan yritetty korjata veljesten tulehtuneita välejä.

– Käsittääkseni William yritti, mutta ymmärtääkseni tilanne on jo mennyt aivan liian pitkälle.

The Telegraph -lehdelle puolestaan kerrotaan, että Harry on kipuillut kuninkaallisen tittelinsä ja sen mukanaan tuomien velvollisuuksien kanssa jo pitkään. Niinpä hänellä on nyt oiva tilaisuus ottaa pesäero paitsi isoveljeensä, myös koko hoviin.

Prinssi Charles, prinssi William ja herttuatar Catherine, sekä prinssi Harry ja herttuatar Meghan kuvattuna joulukuussa 2018.

William ei ole ainoa henkilö, jonka kanssa Harry on ajautunut riitoihin. Telegraph-lehdelle väitetään, että Harry on suutahtanut myös isälleen Charlesille, joka hän mielestään on liian myötämielinen mediaa kohtaan. Charlesin sanotaan olevan tilanteesta ymmällään, sillä hän on myöntynyt kaikkiin poikansa toiveisiin pitääkseen rauhan maassa.

The Sun -lehden mukaan myös välit herttuatar Catherineen ovat etäiset.

Sisäpiiriläiset kertovat The Sunille, että kuninkaallisella perheellä on WhatsApp-ryhmä, jossa he vaihtavat kuulumisia. Meghan ja Harry kuuluvat ryhmään, aivan kuten William ja Catherinekin.

Sisäpiiristä kuitenkin väitetään, että Meghan ja Catherine eivät ole olleet puheväleissä puoleen vuoteen.

Harry joutuu valitsemaan vaimonsa ja hovin väliltä

Hovin lähteet kertovat The Timesille, että Sussexin herttuaparin päätös tuli hoville järkytyksenä, mutta ei varsinaisena yllätyksenä, sillä hovin henkilökunta oli jo pitkään tiennyt parin olevan hyvin onnettomia.

– He ovat kuunnelleet kahden vuoden ajan komentelua, tai kiusaamista, kuten he sitä kutsuvat. Meghan on miettinyt, että tämähän on ihan sekopäistä, miksi kukaan sietäisi tällaista, hovin lähteet sanovat.

– En usko, että he haluavat kuitenkaan kääntää selkäänsä perheelleen ja Britannialle, etenkään kuningattarelle. Se särkisi Harryn sydämen.

Hovin lähteiden mukaan tilanne on äärimmäisen raskas Harrylle, joka ei halua tuottaa kuningattarelle pettymystä. Hän on kuitenkin pattitilanteessa, sillä Meghan ei viihdy hovissa ja Harry haluaa tukea vaimoaan.

– Meghan haluaa lähteä. Harryyn ja hänen valintaansa kohdistuu valtavia paineita. Se on surullista. Hän rakastaa kuningatarta, kotimaataan ja armeijauraansa, The Timesille kerrotaan.

Harry ja Meghan kertoivat jo syksyllä An African Journey -dokumentissa olevansa onnettomia hovissa. Nyt he ovat ilmoittaneet siirtyvänsä syrjään.

Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt arvioi IS:lle lauantaina, että vaikka prinssi William, prinssi Charles ja kuningatar itse olivat herttuaparin äkkinäisestä toiminnasta henkilökohtaisesti loukkaantuneita, ymmärtävät he, että kuninkaallisen perheen on nyt toimittava tilannetta tyynnyttävästi.

– Ihmisten välit ovat olleet varmasti pahasti tulehtuneet, mutta kuninkaallisina he ovat ymmärtäneet siirtää omat henkilökohtaiset tunteensa syrjään, jotta tilanne saataisiin hallintaan.

Hunt huomautti, että hovin pöyristyminen oli selkeästi huomattavissa herttuaparin ilmoitusta seuranneesta hovin omasta ilmoituksesta. Hovista pyrittiin antamaan kuvaa, jonka mukaan Harryn ja Meghanin suunnitelmat ovat edelleen alkuvaiheessa.

– Se oli ennennäkemätöntä. Ikinä aikaisemmin ei ole sellaista tapahtunut.