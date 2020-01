Oikeuskanne, välirikko, kohudokumentti... Näin ”hurrikaani-Meghan” ajoi koko brittihovin kaaokseen vain 20 kuukaudessa

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin satuhäistä alkanut saaga päättyi tällä viikolla täydelliseen välirikkoon kuninkaallisen perheen kanssa.

Kun prinssi Harryn ja Meghan Marklen suhde paljastui medialle muutama vuosi sitten, oli brittikansa aluksi innoissaan tunnetun näyttelijättären saapumisesta hoviin. Keväällä 2018, pariskunnan häiden alla, Meghania verrattiin usein jopa prinsessa Dianaan ja hänen uskottiin olevan raikas tuulahdus sitä tarvitsevalle brittimonarkialle.

Satuhäistä alkoi kuitenkin 20 kuukauden kohujen täyteinen taival, joka huipentui keskiviikkona. Näiden 20 kuukauden aikana ”Hurrikaani-Meghanin” on puhuttu ajaneen brittihovin kenties modernin monarkian suurimpaan skandaaliin.

Toukokuu 2018: Häät

Britannian prinssi Harry ja Pukumiehet-sarjasta tuttu amerikkalaisnäyttelijä Meghan Markle vihitään Pyhän Yrjön kappelissa Windsorissa. Häät vilisevät George Clooneyn, David Beckhamin ja Oprah Winfreyn kaltaisia supertähtiä. Meghan on ennen häitä riitaantunut isänsä Thomas Marklen kanssa, joten viimeiset metrit alttarille hänet saattelee sulhasen isä, Walesin prinssi Charles. Harryn veli, prinssi William häärii häissä bestmanina.

Harry ja Meghan saivat toisensa Windsorissa toukokuussa 2019.

Häiden myötä Meghanista tulee Sussexin herttuatar, hänen kuninkaallinen korkeutensa. Moderni ja monella tavalla edistyksellistä Meghania pidetään raikkaana tuulahduksena brittihoviin, ja hänet otetaan lämmöllä vastaan kuninkaallisessa perheessä.

Windsorin linnassa järjestetään vieraille kuningatar Elisabetin emännöimä häälounas. Illalla juhlat jatkuvat 200 läheisimmän vieraan kesken Frogmore Housessa.

Lokakuu 2018: Raskaus

Pariskunta matkustaa Kansanyhteisön maissa. He nauttivat suurta suosiota, ja juuri avioituneen herttuaparin liikkeitä seurataan Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Fidžillä ja Tongalla herkeämättä.

Onni täydentyy, kun pari ilmoittaa 15. lokakuuta kesken kiertueensa, että Meghan odottaa heidän ensimmäistä lastaan.

Uutinen herttuatar Meghanin raskaudesta otettiin ilolla vastaan lokakuussa 2018.

Kuninkaalliselle perheelle ilouutiset on kerrottu jo muutamaa päivää aiemmin prinsessa Eugenien ja Jack Brooksbankin Windsorin linnassa juhlituissa häissä.

Tästä Sarah Ferguson pahoittaa mielensä, sillä hän kokee Sussexin herttuaparin varastaneen huomion hänen tyttärensä suurelta päivältä.

Joulukuu 2018: Välit kiristyvät

Hovi joutuu melkoisen mylläkän keskelle, kun brittimediat uutisoivat prinssi Williamin perheen joulusuunnitelmista. Kerrotaan, että he eivät viettäisi koko joulua perinteisesti kuningatar Elisabetin tiluksilla Sandringhamissa, vaan että Williamin perhe olisi suuntaamassa jouluksi herttuatar Catherinen vanhempien luokse.

Prinssiveljesten välien tiedetään kiristyneen viime vuosien aikana.

Kohauttavan päätöksen taustalla huhutaan olevan prinssiveljesten etääntyneet välit, mutta myös Catherinen ja Meghanin viileähkö suhde.

Kuningatar puuttuu peliin ja William pyörtää suunnitelmansa. Lopulta Catherine, William, Harry ja Meghan kävelevät joulukirkkoon yhdessä rintamassa.

Helmikuu 2019: Vauvakutsut New Yorkissa

Seitsemännellä kuulla raskaana olevan herttuattaren kunniaksi järjestetään kaksi päivää kestävät vauvakutsut New Yorkissa. Kutsut järjestetään The Mark -hotellin hulppeassa kattohuoneistossa. Juhlimaan saapuvat muun muassa Serena Williams, Amal Clooney ja Jessica Mulroney. Paikalle kärrätään valtava määrä juhlarekvisiittaa: kukkia, koristeita ja jopa appelsiinipuita.

Matkan hintalappu on melkoinen: brittilehtien mukaan yksityiskoneella lentämiseen, kattohuoneiston vuokraan ja muihin järjestelyihin on huvennut helposti 450 000 euroa. Lehtitietojen mukaan kuluja ei kuitenkaan makseta brittiläisten pussista, vaan herttuattaren ystävät kustantavat koko lystin.

Maaliskuu 2019: Taloudet erilleen

Sussexin herttuapari alkaa yhä selvemmin tehdä pesäeroa Cambridgen herttuapariin. Prinssi Williamin ja prinssi Harryn erottavat kotitaloutensa nyt tyystin erilleen toisistaan omiksi yksiköikseen. Kuningatar Elisabet hyväksyy uuden talouden Harrylle ja Meghanille. Myös prinssi Charles tukee päätöstä.

Huhtikuu 2019: Muutto

Harry ja Meghan muuttavat pois Kensingtonin palatsista. Tämä tapahtuu vain muutamia viikkoja ennen parin esikoisen syntymää.

Harryn ja Meghanin asuttama Frogmore Cottage remontoitiin pieteetillä ennen herttuaparin muuttoa.

Windsorissa sijaitseva, kuningattaren pariskunnan käyttöön lahjoittama Frogmore Cottage remontoidaan vastaamaan pariskunnan toiveita viimeisintä yksityiskohtaa myöten. Hintaa remontille kertyy yli 2,7 miljoonaa euroa.

Toukokuu 2019: Archie syntyy

Meghanin ja Harryn ensimmäinen lapsi syntyy 6. toukokuuta Lontoossa. Meghan synnyttää vauvan salaisessa paikassa täydessä yksityisyydessä. Jopa kaikkialle tiensä löytävät paparazzit jäävät nuolemaan näppejään. Vasta jälkikäteen selviää, että synnytys tapahtui Portlandin yksityissairaalassa.

Archie-poika esiteltiin maailmalle pari päivää syntymänsä jälkeen.

Kun synnytys on ohi, pariskunta kertoo ilouutisen maailmalle vain lyhyen sosiaalisessa mediassa julkaistun päivityksen muodossa. Hieman myöhemmin tuore isä astelee tv-kameroiden eteen ja ylistää ”uskomatonta” vaimoaan. Pari ei halua itseään kuvattavan kuninkaallisille tuttuun tapaan synnytyssairaalan portailla.

Kaksi päivää myöhemmin herttuapari esittelee vauvan medialle järjestetyssä lyhyessä tilaisuudessa Windsorin linnassa. Samaan aikaan pariskunta kertoo esikoisensa koko nimen julkisuuteen: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Kesäkuu 2019: Oma säätiö

Sussexin herttuapari eroaa hyväntekeväisyyssäätiöstä, jota he ylläpitävät yhdessä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa. Nelikon kuuluisa säätiö The Royal Foundation jää historiaan, sillä nyt Sussexin herttuapari aikoo perustaa itsenäisen säätiön vanhan tilalle.

Cambridgen herttuapari William ja Catherine jatkavat työtä nykyisessä säätiössä, joka nimetään eron jälkeen heidän mukaansa.

Elokuu 2019: Ristiäiset ja lentelyä yksityiskoneella

Kuninkaallisfanit ovat odottaneet ristiäisiä kuin nousevaa kuuta, sillä Archiesta ei ole vielä nähty kuin nenänpää ja ummistetut silmät tiukan kapalon sisällä.

Ristiäisistä tulee faneille suuri pettymys. Tilaisuus järjestetään pienessä yksityisessä kappelissa syvällä Windsorin linnan mailla. Yleisöllä tai median edustajilla ei ole mitään pääsyä lähellekään. Ristiäiskuvia nähdään vasta jälkikäteen, eikä edes kummeja paljasteta julkisuuteen.

Kriitikoiden mielestä tällaisten tilaisuuksien pitäisi olla julkisia, koska kuninkaalliset elävät etuoikeutettua elämää verorahojen turvin.

Harry ja Meghan joutuvat jälleen skandaalin keskelle, kun brittimedia uutisoi parin lennelleen yksityiskoneella peräti neljä yksityislentoa 11 päivän aikana.

Ympäristön puolesta puhuvat Meghan ja Harry saavat Britannian kansan tulistumaan, kun he vierailevat Archie-vauvansa kanssa Elton Johnin luona Nizzassa kolmen päivän ajan.

Prinssi William ja herttuatar Catherine perheineen puolestaan viittaavat kintaalla luksukselle ja matkustavat halpalennolla tapaamaan kuningatar Elisabetia.

Lokakuu 2019: Kohudokumentti ja oikeuskanne

Pariskunta matkustaa Afrikassa. Siellä kuvatussa dokumentissa herttuatar Meghan avautuu vaikeuksistaan raskauden aikana ja tuoreena äitinä. ”Harva on kysynyt, olenko ok", hän sanoo.

Harry, Meghan ja Archie-vauva vierailivat Etelä-Afrikassa viime syyskuussa.

Harry myöntää samaisessa dokumentissa ensimmäistä kertaa erimielisyytensä prinssi Williamin kanssa. Hovi ei ole missään vaiheessa kommentoinut veljesten välien viilenemistä, mutta brittimedia on uutisoinut kylmistä väleistä pitkin vuotta.

– Tähän rooliin, tähän työhön, tähän perheeseen ja sen kokemiin paineisiin kuuluu, että asioita tapahtuu väistämättä. Mutta me olemme veljeksiä. Olemme aina veljeksiä, Harry vastaa ja vahvistaa veljesten olevan ”kiistatta eri poluilla”.

Marraskuu 2019: Joulu Kanadassa

Harry ja Meghan ilmoittavat, että he eivät vietä joulua yhdessä kuningasperheen kanssa. Joulu on perinteisesti ollut tärkeä juhla kuningasperheelle, ja erityisesti Elisabet on noudattanut perinteitään uskollisesti vuosikymmenten ajan.

Harry ja Meghan päättävät pitää kuuden viikon tauon kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja lentää kahdeksan kuukauden ikäisen poikansa kanssa Kanadaan. Koko perhe pitää matalaa profiilia poistuttuaan Britanniasta.

Prinssi William, herttuatar Catherine, herttuatar Meghan ja prinssi Harry astelemassa joulukirkkoon vuonna 2018.

Päätös herättää paheksuntaa, koska kyseessä on Archien ensimmäinen joulu. Lisäksi prinssi Philipin huono vointi herättää yleisesti huolta kuningasperheen sisällä. 98-vuotias Philip joutuu juuri ennen joulua sairaalahoitoon, mutta Harry ja Meghan eivät tästä käänteestä huolimatta palaa kotiin.

Tammikuu 2019: Vetäytyminen hovista

Meghan ja Harry pudottavat Instagram-tilillään uutispommin. He kertovat vetäytyvänsä roolistaan hovissa ja asuvansa jatkossa osin myös Pohjois-Amerikassa. Lisäksi he haluavat olla taloudellisesti itsenäisiä.

Buckinghamin palatsi on ”melko vahvasti pettynyt” parin päätökseen vetäytyä roolistaan.

Meghan ja Harry palasivat tiistaina julkisuuteen pitkän Kanadan-lomansa jälkeen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tietojen mukaan Harry ja Meghan eivät kertoneet päätöksestään etukäteen hoville. The Evening Standard -lehden tietojen mukaan kuningatar taas olisi tiennyt asiasta ja varta vasten pyytänyt Harrya jättämään julkistamatta keskiviikkoista lausuntoaan. Myös uutiskanava CNN vahvistaa tämän tiedon omien lähteidensä mukaan.

Meghan lentää takaisin Kanadaan vietettyään vain kolme päivää Britanniassa, ja Harry jää hoitamaan valtaisaa jälkipyykkiä.