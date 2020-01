Ällistyttävä video julki: Harry junaili Meghanille vaivihkaa töitä – huuliltalukija paljastaa, millaisen tarjouksen prinssi täräytti Disney-pomolle

Prinssi Harryn uskotaan hankkineen herttuatar Meghanille Disney-diilin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ravistelivat brittimonarkiaa keskiviikkona ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa.

Brittimedian tietojen mukaan Sussexin herttuapari on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt suunnitelmia tulevaisuuden varalle. The Guardian -lehti paljasti, että pari on rekisteröinyt itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja.

Parin jättämä hakemus kattaa Australian, Kanadan, Yhdysvallat sekä koko Euroopan unionin alueen.

Times-lehti puolestaan tiesi kertoa, että Meghan on allekirjoittanut sopimuksen viihdejätti Disneyn kanssa. Sopimus pitää sisällään ääninäyttelijän roolin julkisesti nimeämättömään Disneyn tuotantoon.

Nyt julkisuuteen on vuotanut video, joka paljastaa Harryn lähestyneen Disney-pomo Bob Igeria Leijonakuningas-elokuvan ensi-illassa jo heinäkuussa.

Harry ja Meghan yllättivät saapumalla Leijonakuninkaan ensi-iltaan Lontoossa heinäkuussa.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa Harry keskustelee punaisella matolla Disneyn toimitusjohtajan Bob Igerin kanssa. Video on julkaistu muun muassa brittimedioissa ja amerikkalaisella TMZ-viihdesivustolla.

Katso Harryn ja Disney-pomon keskustelu jutun videolta.

Huuliltalukijat ovat selvittäneet Harryn mainostaneen tilaisuudessa Disney-pomolle herttuatar Meghanin näyttelijänammattia ja sitä, että hän tekee myös voiceover-töitä.

– Tiedätkö, että hän tekee myös ääninäyttelijän töitä? Harry sanoo brittimedian mukaan videolla Bob Igersille.

– Ai niinkö? yllättyneeltä vaikuttava Igers vastaa prinssille ja sanoo, ettei ollut tietoinen asiasta.

– Meghan on todella kiinnostunut, Harry korostaa.

– Olisi hienoa kokeilla. Se vaikuttaa hienolta idealta, Iger innostuu.

Brittilehdet uskovat, että Harry sai ensi-illassa neuvoteltua Meghanille töitä Disneyltä.

Brittilehdet ovat kuvailleet tilannetta siten, että Harry vaikuttaa suoraan pyytävän Disney-pomolta Meghanille töitä.

Julkisuudessa levinneellä videolla Harry keskustelee Disneyn toimitusjohtajan Bob Igerin kanssa herttuattaren näyttelijäntöistä.

Meghan ei saa esiintymisestään rahaa, vaan hänen palkkansa maksetaan lahjoituksena Elephants Without Borders -hyväntekeväisyysjärjestölle, joka taistelee elefanttien salametsästystä vastaan.

Daily Mailin tietojen mukaan Meghan nauhoitti osuutensa Disneyn projektissa jo ennen joulua.

Toistaiseksi ei ole tiedossa millainen rooli Meghanilla on Disney-tuotannossa ja onko kyseessä spiikkaus vai antaako hän äänensä kenties animaatiohahmolle.

TMZ:n mukaan Meghanilla ei vaikuta olevan kovinkaan paljon kokemusta ääninäyttelystä, sillä hän on aikaisemmin tiettävästi toiminut ääninäyttelijänä vain yhdessä vuonna 2009 julkaistussa mainoksessa.

Kyseessä on Tostitos-merkin sipsimainos, jossa Meghan tuskailee minkä maissisipsin hän valitsisi.

Mainos on katsottavissa YouTubessa: