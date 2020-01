Kuningatar Elisabet kutsui koolle kriisikokouksen, jonka tarkoituksena on selkeyttää Sussexin herttuaparin roolia brittihovissa. Meghan aikoo tiettävästi osallistua kokoukseen puhelimitse Kanadasta käsin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ravistelivat brittimonarkiaa keskiviikkona ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa.

Harry ja Meghan kertoivat samaan hengenvetoon keskittyvänsä jatkossa omiin hyväntekeväisyysprojekteihinsa ja pyrkivänsä tulevaisuudessa myös taloudelliseen riippumattomuuteen. Täytenä yllätyksenä jopa kuninkaalliselle perheelle tullut ilmoitus on aiheuttanut modernin monarkian kenties suurimman skandaalin.

Ainakin prinssi Harryn ja prinssi Williamin odotetaan osallistuvan maanantain kriisikokoukseen.

Lauantaina kuningatar Elisabet asetti tiukan 72 tunnin aikarajan, jonka sisällä hän halusi saada selkeyden Sussexin herttuaparin uusiin rooleihin Iso-Britannian kuninkaallisessa perheessä. Hovin sisäpiirilähteet kertoivat viikonloppuna Telegraph-lehdelle Harryn tavanneen kuningattaren sekä isänsä, prinssi Charlesin. Tapaamisen tarkoituksena oli lähteiden mukaan juuri sopia pariskunnan asemasta hovissa.

Nyt kuningatar Elisabet on päättänyt pitää kriisikokouksen, jossa käsitellään edelleen Sussexin herttuaparin shokeeraavaa ilmoitusta.

Elisabet asetti viikonloppuna tiukat raamit, joiden sisällä ratkaisun koskien Harryn ja Meghanin uutta asemaa hovissa on synnyttävä.

Brittimediat kertovat, että kokous pidetään huomenna maanantaina Elisabetin kartanossa Sandringhamissa. Läsnä ovat kuningattaren ja Harryn lisäksi myös ainakin Harryn isä, prinssi Charles sekä veli, prinssi William.

– Sussexin herttuan ja herttuattaren roolien muuttaminen monarkian sisällä sekä työelämässä vaatii useita monimutkaisia ja harkittuja keskusteluja. Seuraavat vaiheet sovittaneen tässä kokouksessa, hovin sisäpiiristä kerrotaan Hello-lehdelle.

– Kuningatar Elisabet on itse toivonut asiaan pikaista ratkaisua. Tavoite on selvittää asia päivien, ei viikkojen aikana. Yhteisymmärryksessä on todettu, että päätökseen täytäntöönpano vie kuitenkin aikaa, samainen lähde avaa kriisikokouksen taustoja lehdelle.

Herttuatar Meghan ei kuitenkaan aio palata Isoon-Britanniaan hätäkokousta varten. Sisäpiirilähteet kertovat Hello-lehdelle, että Meghan aikoo tiettävästi osallistua kokoukseen puhelimitse Kanadasta, minne hän lensi torstaina vietettyään Britanniassa vain kolme päivää.

Harryn ja Meghan päätös astua sivuun brittihovin ytimestä on kuohuttanut kuninkaallista perhettä.

Meghan palasi takaisin Kanadaan jo heti kohuilmoituksen jälkeisenä päivänä torstaina jättäen Harryn selvittämään jälkipyykkiä Britanniaan. Britanniaan matkatessaan herttuapari oli jättänyt kahdeksan kuukauden ikäisen Archien Kanadaan lastenhoitajan hoidettavaksi ja Meghan halusikin lähteiden mukaan palata pian takaisin poikansa luo.

Sussexin herttuapari ei halua luopua titteleistään, mutta haluaa pienentää roolejaan hovissa. Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt kuitenkin arvioi Ilta-Sanomille lauantaina, että Harry ja Meghan saattavat kohun seurauksena menettää kuninkaalliset tittelinsä.