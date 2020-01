Prinssi Philip tyrmistyi kuultuaan Harryn ja Meghanin aikeista – ei säästellyt sanojaan puhuessaan herttuaparista: ”Mitä h*lvettiä he pelleilevät?”

Edinburghin herttuan on kerrottu olevan erityisen läheinen juuri prinssi Harryn kanssa.

Prinssi Philipin kerrotaan ottaneen Harryn ja Meghanin kohua herättäneen päätöksen erityisen raskaasti.

Britannian kuninkaallinen perhe kokoontuu huomenna maanantaina kriisikokoukseen puimaan Sussexin herttuaparin, prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin ilmoitusta, jonka mukaan pariskunta aikoo astua sivuun brittihovin ytimestä ja asua tulevaisuudessa osittain Pohjois-Amerikassa.

Viikonlopun aikana muun muassa prinssi William avaisi sanaisen arkkunsa veljensä ja tämän puolison yllättävästä ratkaisusta. Nyt puheisiin on yhtynyt myös kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip, 98, joka ei säästellyt sanojaan puhuessaan herttuaparista, kertoo The Sun.

Philip syytti Harryn ja Meghanin toimintaa epäkunnioittavaksi ja kertoi olevansa ”kyllästynyt heidän käytökseensä”.

Edinburghin herttuan on aina kerrottu olleen erityisen läheinen juuri prinssi Harryn kanssa. Sisäpiirilähteet kertovatkin nyt The Sunille Philipin olevan äärimmäisen loukkaantunut Harryn ja Meghanin päätöksestä.

– Jos sanottaisiin, että herttua on pettynyt, se olisi lievä ilmaus. Hän on syvästi loukkaantunut, lähteet kertovat brittimedialle.

Kuninkaallisen perheen sisäpiiristä kerrotaan The Sunille, että Philip pitää Harryn ja Meghanin päätöstä erittäin epäkunnioittavana tekona brittimonarkiaa kohtaan. Philip ei tiettävästi ole myöskään pyrkinyt piilottamaan tuohtumustaan.

– Mitä h*elvettiä he oikein pelleilevät, herttuan kerrotaan huudahtaneen tämän kuullessa Sussexin herttuaparin skandaalierosta.

– Herttua lähestulkoon sylki verta, kun häntä informoitiin tapahtuneesta. Philip on syyttänyt Harrya ja Meghania kunnioituksen puutteesta ja hän on kyllästynyt heidän käytökseensä, hovin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

Prinssi Philip ei sisäpiirilähteiden mukaan säästellyt sanojaan kuullessaan herttuaparin suunnitelmista.

98-vuotias prinssi Philip joutui joulun alla sairaalahoitoon. Philip lennätettiin Sandringhamista Lontoossa sijaitsevaan sairaalaan perjantaina 20. joulukuuta 2019, sillä hänen terveytensä oli reistaillut. Brittimedian mukaan kyse oli influenssan kaltaisesta sairaudesta ja kyseessä oli varotoimenpide.

Nyt Britanniassa ollaankin huolissaan siitä, miten prinssi Philipin terveydentila kestää kuninkaallisen perheen sisällä vellovan kriisin. Philip jäi eläkkeelle kuninkaallisista velvollisuuksista vuonna 2017, mutta Mirrorin mukaan prinssi on nyt valmis tukemaan pettynyttä kuningatar Elisabetia skandaalin keskellä.

Prinssi Philip, 98, joutui joulun alla sairaalahoitoon.

Harryn ja Meghanin ilmoitus nousi ykkösuutiseksi Britanniassa ja tapausta verrattiin vuoden 1936 tapahtumiin. Tuolloin monarkia horjui rankasti, kun kuningas Edvard VIII ilmoitti kruunusta luopumisestaan naidakseen pahamaineisena pidetyn amerikkalaisen Wallis Simpsonin. Elisabetin setä Edward luopui kruunusta voidakseen naida kahdesti eronneen Simpsonin. Pariskunta muutti Ranskaan, ja Edvardin pikkuveli Yrjö VI nousi valtaistuimelle.