Brittilehti paljasti Harryn ja Meghanin suunnitelmat: rekisteröivät itselleen oman tavaramerkin – hakemus paljasti uuden yksityiskohdan skandaalierosta

Harry ja Meghan ovat jättäneet hakemuksen koskien Sussex Royal -tavaramerkkiä jo joulukuussa, mutta kertoivat aikeistaan julkisesti vasta viikkoja myöhemmin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat keskiviikkona astuvansa syrjään brittihovin ytimestä ja asuvansa jatkossa osittain myös Pohjois-Amerikassa. Samalla herttuapari ilmoitti pyrkivänsä tulevaisuudessa taloudelliseen riippumattomuuteen.

Harry ja Meghan eivät kuitenkaan ole toistaiseksi avanneet julkisuudessa sitä, mitä he aikovat tulevaisuudessa tehdä. Nyt brittilehti The Guardian on kuitenkin paljastanut herttuaparin suunnitelman. The Guardianin mukaan pariskunta on rekisteröinyt itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja. Parin jättämä hakemus kattaa Australian, Kanadan, Yhdysvallat sekä koko Euroopan unionin alueen.

Harry ja Meghan jättivät hakemuksensa omasta tavaramerkistä jo viikkoja ennen kuin he kertoivat suunnitelmistaan kuningattarelle.

Guardianin mukaan Sussex Royal -brändi tulee pitämään sisällään muun muassa vaatteita, koriste-esineitä sekä erilaisia tukiryhmiä niitä tarvitseville. Mielenkiintoisen pariskunnan hakemuksesta tekee kuitenkin se, että se on lehden mukaan jätetty jo joulukuussa – viikkoja ennen kuin herttuapari ilmoitti aikeistaan julkisesti.

Brittimedian mukaan Sussexin herttuaparin päätös astua sivuun kuninkaallisesta perheestä tuli yllätyksenä jopa itse kuningatar Elisabetille, kuten myös Harryn veljelle, prinssi Williamille sekä isä Charlesille. Harryn ja Meghanin uusia rooleja hovissa on määrä tarkastella huomenna kuningattaren koolle kutsumassa kriisikokouksessa.

Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt arvioi Ilta-Sanomille lauantaina, että Harry ja Meghan saattavat kohun seurauksena menettää kuninkaalliset tittelinsä. Mies kuitenkin uskoi kuningatar Elisabetin välttävän tätä lopputulosta viimeiseen asti.

Kuninkaallisessa perheessä pidetään maanantaina kriisikokous, jossa tarkastellaan Harryn ja Meghanin uusia rooleja hovissa.

Kuninkaallisesta ydinpiiristä poistuva Sussexin herttuapari voi asiantuntijoiden arvioiden mukaan tienata tulevaisuudessa jättimäisen omaisuuden. Brittilehtien analyysien mukaan lähestulkoon vain taivas on rajana sille, paljonko Harry ja Meghan voivat tulevaisuudessa tienata hyödyntämällä brändiarvoaan ja tunnettavuuttaan: rahaa voisivat tuoda esimerkiksi kirjat, tv-diilit, yhteistyösopimukset ja puhujavierailut. Muoti-ikonina pidetyn Meghanin kohdalla myös esimerkiksi muotialan yhteistyöprojektit voisivat tuoda merkittävät tulot.

Sen sijaan joidenkin tietojen mukaan prinssi Charles olisi kiristämässä rahahanoja, mikäli pari luopuu edustustehtävistä. Tällä hetkellä Sussexin herttuapari nauttii vuosittaista kruunun tukea, josta he kertoivat keskiviikkoisessa tiedotteessaan luopuvansa taloudellisen itsenäisyytensä vuoksi. Kruunun tuki on noin 5 prosenttia herttuaparin tuloista.

Harryn ja Meghanin on arvioitu tienaavan tulevaisuudessa miljoonia.

Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta. Brittilehti Mirrorin mukaan Charles jakoi pojilleen vuonna 2018 noin 4,9 miljoonaa puntaa (5,75 miljoonaa euroa), josta prinssi Harryn uskotaan saaneen hieman alle puolet.

Ensimmäinen vihjaus herttuaparin uusista työkuvioista saatiin niin ikään viikonlopun aikana, kun useat brittimediat kertoivat Meghanin allekirjoittaneen sopimuksen viihdejätti Disneyn kanssa. Sopimus kattaa ääninäyttelijän roolin toistaiseksi nimettömässä Disneyn tuotannossa.