Hovin sisäpiirissä heräsi huoli herttuatar Catherinesta – joutuu nyt siivoamaan Meghanin aiheuttaman sotkun: ”Todella itsekästä”

Sussexin herttuaparin tuoreiden suunnitelmien pelätään kasvattavan entisestään Catherinen ja Williamin harteilla lepäävää suurta taakkaa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ravistelivat brittimonarkiaa keskiviikkona ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa. Skandaalieron vaikutuksia muuhun kuninkaalliseen perheeseen on sittemmin kommentoitu ahkerasti brittimediassa.

Nyt hovin sisäpiirissä on herännyt äärimmäinen huoli prinssi Williamin puolisosta, herttuatar Catherinesta. Sisäpiirilähde kertoo Mirror-lehdelle, että Harryn ja Meghanin itsekäs päätös on omiaan lisäämän jo valmiiksi painavaa taakkaa, joka Cambridgen herttuattaren ja tulevan kuningattaren harteilla lepää.

– Hovissa ollaan aidosti huolissaan siitä, miten paljon tämä tulee vaikuttamaan Cambridgen herttuapariin ja siihen strategiaan, joka heidän varalleen on huolella suunniteltu, hovin sisäpiiristä kerrotaan Mirrorille.

– William on jatkuvasti omaksunut uusia vastuita niin kotona kuin ulkomaillakin. Hänen työnsä Lähi-idässä sekä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Brittimediassa kerrotaan, etteivät Catherine ja Meghan ole puhuneet toisilleen yli puoleen vuoteen.

Hovin sisäpiiristä todetaan, että herttuatar Catherinelle kulunut vuosi kuninkaallisessa perheessä on ollut naisen tähän astisista rauhallisin. Catherinen kerrotaan vaikuttaneen rennolta roolissaan tulevan kuninkaan puolisona.

– Mitä Kateen tulee, hänellä on ollut hänen paras vuotensa kuninkaallisena. Hän on vaikuttanut rauhalliselta ja rennolta roolissaan, vaikka on joutunut työskentelemään isojen päätösten parissa. Sitä hän tulee tekemään myös tulevina vuosina, Mirrorille todetaan.

Samainen sisäpiirilähde leimaa samaan hengenvetoon prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tuoreen ratkaisun äärimmäisen itsekkääksi. Lähde tylyttää Sussexin herttuaparia siitä, etteivät he lainkaan pohtineet skandaalieronsa vaikutuksia muuhun kuninkaalliseen perheeseen.

– Harry ja Meghan päättivät ottaa ja lähteä ajattelematta lainkaan sitä, miten se vaikuttaa muuhun kuninkaalliseen perheeseen. Se on todella itsekästä, Mirrorille tilitetään hovin ytimestä.

– Jos Sussexin herttuapari viihtyy täällä vain puolet vuodesta, on Williamin ja Katen korjattava tilanne. Se tarkoittaa lisää velvollisuuksia, lisää painetta. Tätä he eivät ottaneet huomioon.

Vielä kesällä 2018 herttuattaret seurasivat yhdessä Wimbledonin perinteistä tennisturnausta.

Meghan ja Catherine eivät tiettävästi olleet ylimpiä ystävyksiä. Ensimmäiset spekulaatiot kaksikon välirikosta lähtivät liikkeelle jo Sussexin herttuaparin häiden alla keväällä 2018, eivätkä huhut ole ottaneet laantuakseen tähän päivään mennessä.

Nyt Mirror kertoo, etteivät herttuattaret ole puhuneet toisilleen sanaakaan yli puoleen vuoteen. Meghan ja Harry eivät myöskään osallistuneet Catherinen syntymäpäiväjuhlallisuuksiin, vaikka Cambridgen herttuatar täytti hiljattain 35 vuotta. Brittimedian silmissä tämä oli viimeinen sinetti naisten katkenneille väleille.

Veljesten välien on kerrottu viilentyneen, kuten myös herttuatarten.

Sussexin herttuaparin skandaalinomaisen ilmoituksen seurauksena kuningatar Elisabet on päättänyt pitää kriisikokouksen maanantaina selvittääkseen prinssi Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin ilmoitusta vetäytyä kuningasperheen ydintiimistä.

Brittimediat kertovat, että kokous pidetään Elisabetin kartanossa Sandringhamissa. Läsnä ovat kuningattaren ja Harryn lisäksi myös ainakin Harryn isä, prinssi Charles ja veli, prinssi William.

Brittihovin sisäpiirissä ollaan nyt huolissaan tuoreen kohun vaikutuksista Williamiin ja Catherineen.

Tiettävästi Meghan osallistuu kokoukseen puhelimitse Kanadasta, minne hän lensi torstaina vietettyään Britanniassa vain kolme päivää. Siitä, osallistuuko myös herttuatar Catherine kenties kokoukseen, ei brittimediassa sanottu halaistua sanaa.

Harry ja Meghan kertoivat keskiviikkona keskittyvänsä jatkossa omiin hyväntekeväisyysprojekteihinsa ja pyrkivänsä taloudelliseen riippumattomuuteen. Täytenä yllätyksenä jopa kuninkaalliselle perheelle tullut ilmoitus on aiheuttanut modernin monarkian kenties suurimman skandaalin.