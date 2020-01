Meghanin ystävät puhuvat suunsa puhtaaksi kohuerosta – latovat herttuattaren niskaan kylmääviä syytöksiä: ”Hän on aina suhteidensa keskipiste”

Meghanin lähipiiristä kerrotaan, että herttuatar on aina ollut oman elämänsä keskipiste, joka ei ota käskyjä vastaan edes kuningattarelta.

Siitä asti, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat keskiviikkona astuvansa syrjään brittihovin ytimestä, ovat monet tahot ilmaisseet mielipiteensä Sussexin herttuaparin kohua herättäneestä ratkaisusta. Asiaa ovat puineet niin herttuaparin lähipiiri, psykologit kuin kuninkaallisasiantuntijatkin.

Nyt sanaisen arkkunsa aiheesta ovat avanneet myös herttuatar Meghanin ystävät. Toimittaja David Jonesin Daily Mailille kirjoittamassa artikkelissa mies toteaa, ettei yksikään herttuattaren ystävistä yllättynyt, kun Meghan ja Harry kertoivat päätöksestään keskiviikkona.

– He tuntevat Meghanin ja hänen käyttämänsä strategiat. Siltikään kukaan heistä ei yllättynyt siitä, että tämä vapaamielinen ja sietämättömän päättäväinen nainen on päättänyt näin nopeasti hypätä pois kuninkaallisesta aluksesta ja aloittaa uuden elämän Kanadassa, Jones kirjoittaa artikkelissaan.

Harry ja Meghan ilmoittivat kihlauksestaan marraskuussa 2017.

Jones painottaa, ettei herttuatar Meghan suinkaan tehnyt tätä merkittävää päätöstä yksin. Vaikka prinssi Harry onkin seissyt puolisonsa rinnalla ja kertonut innoissaan pariskunnan tulevista suunnitelmista ovat Meghanin ystävät vakuuttuneita siitä, että pako hovista oli pitkälti osa herttuattaren omaa suunnitelmaa.

Tiedotteessaan Harry ja Meghan totesivat, etteivät he jätä kuninkaallista perhettä täysin, vaan astuvat vaan hieman syrjään brittihovin kovimmasta ytimestä. Herttuapari aikoo edelleen pitää kuninkaalliset tittelinsä ja myös tämän ystävät uskovat olleen juuri Meghanin itsensä tahto.

– Näin tämän tapahtuvan, se oli vain ajan kysymys. Meghanin kohdalla se on aina ollut niin, että asiat menevät joko hänen tavallaan tai ei ollenkaan. Hän on aina suhteidensa keskipiste, Harryn tittelistä viis. Hän haluaa olla parrasvaloissa, mutta omilla ehdoillaan, eräs herttuattaren lähipiiriin lukeutuvista paljasti Jonesille.

– Nyt hän saa luoda omat sääntönsä. Se sopii hänelle täydellisesti. Meghan pakenee aina, kun asiat menevät vaikeiksi ja sitten hän tarkkailee tekojensa seurauksia kauempaa. Olen varma, että hän halusi takaisin omaan sisäpiiriinsä Kanadaan, lähde jatkoi.

Brittimedian mukaan parin Instagram-tilillä paljastettu uutinen tuli yllätyksenä jopa kuningatar Elisabetille. Herttuattaren ystävät kuitenkin uskovat Harryn ja Meghanin suunnitelleen kohuratkaisuaan jo kuukausien ajan.

– Hän (Meghan) on pystynyt etenemään nopeasti, koska tätä on suunniteltu kuukausien ajan. Tämä on pitkäaikainen strategia, jota on käynnistelty jo jonkin aikaa, Jonesille kerrotaan Meghanin lähipiiristä.

Meghan tunnettiin aiemmin näyttelijättärenä. Hänen tunnetuin roolisuorituksensa lienee rooli suositussa Pukumiehet-sarjassa.

Perjantaina brittimedia uutisoi, että Meghan oli paennut kohua Kanadaan vietettyään Isossa-Britanniassa vain kolme päivää. Meghanin kerrottiin matkanneen jo torstaina takaisin Kanadaan pariskunnan kahdeksan kuukauden ikäisen Archie-pojan luo, jättäen Harryn selvittämään skandaalia Britanniaan yksin.

– En usko, että Meghan on täysin tietoinen kaikesta tästä kritiikistä, mitä hän saa osakseen. Toisaalta luulen, ettei häntä edes kiinnostaa tällä hetkellä, Meghanin ystävä täräytti Jonesille.

– Mitä yksi maa hänelle merkitsee nyt, kun hänellä on koko maailma avoinna? Hän ei tule enää astumaan jalallaankaan Isoon-Britanniaan saati asumaan siellä ennen kuin hän kokee saavansa siellä mitä ansaitsee.

Kun Harryn ja Meghanin suhde paljastui medialle muutama vuosi sitten, oli brittikansa aluksi innoissaan tunnetun näyttelijättären saapumisesta hoviin. Keväällä 2018, pariskunnan häiden alla, Meghania verrattiin usein jopa prinsessa Dianaan ja hänen uskottiin olevan raikas tuulahdus sitä tarvitsevalle brittimonarkialle.

Herttuaparin häitä juhlittiin toukokuussa 2018.

Pian häiden jälkeen erilaiset kohut alkoivat kuitenkin velloa Sussexin herttuaparin ympärillä. Meghanin perheen kyseenalaiset ulostulot sekä huhuttu välirikko prinssi Harryn ja prinssi Williamin välillä löivät lisää vettä myllyyn. Herttuapari ehti haastaa myös brittimedian kertaalleen oikeuteen sekä purkaa tuntojaan dokumentissa ennennäkemättömällä tavalla.

– Meghanin haaveilema prinsessasatu ei mennyt hänen suunnitelmiensa mukaan. Hän uskoi voivansa hallita omaa tarinaansa, mutta hän koki olevansa kuninkaallisten sääntöjen kahlitsema, eräs herttuattaren ystävistä totesi.

– Hän sai sen näyttämään siltä, että hän oli mukana. Mutta hän ei ole sen tyylinen ihminen, että purisi kieltään ja tekisi mitä käsketään. Olen varma, että hän pakotti Harryn valitsemaan puolensa. Meghanin kohdalla kyse ei ollut koskaan kuninkaallisen perheen uudistamisesta, samainen ystävä täräytti.

Keväällä 2019 pariskunta toivotti tervetulleeksi esikoisensa, nyt vajaan vuoden ikäisen Archie-pojan.

Tultuaan osaksi kuninkaallista perhettä Pukumiehet-sarjasta tuttu Meghan joutui jättämään työnsä viihdemaailmassa ja sulkemaan omat sosiaalisen median tilinsä sekä suositun lifestyle-bloginsa. Herttuattaren ystävä uskoo tämän olleen kova paikka määrätietoiselle herttuattarelle.

– Luulen, että kun hän alkoi saamaan käskyjä kuninkaalliselta perheeltä eikä hän voinut enää hallita asioita, hän ei enää halunnut osallistua kuninkaallisiin velvollisuuksiin, eräs Meghanin ystävistä tiivisti Jonesille.

– Toisaalta olen yllättynyt, että hän päätyi tähän ratkaisuun, mutta tiedämme kuinka itsenäinen Meghan on. Hän tekee asiat omalla tavallaan ja luulen, ettei kuningatar sallinut tätä. Jonkin on täytynyt mennä hyvin pieleen, jotta hän suostui luopumaan tästä kaikesta. Mutta tämä on hänen päätöksensä ja sitä tulee kunnioittaa, hän jatkoi.

Meghanin ystävät uskovat, että kohupäätöksen taustalla oli pitkälti herttuattaren oma tahto.

Keskiviikkona Harry ja Meghan eivät vain ilmoittaneet astuvansa sivuun, vaan kertoivat asuvansa jatkossa osittain Pohjois-Amerikassa. Samalla pari kertoi ryhtyvänsä taloudellisesti itsenäisiksi. Tähän asti herttuapari on nauttinut vuosittaista kruunun tukea, joka on muodostanut noin viisi prosenttia pariskunnan tuloista.

Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta. Brittilehti Mirrorin mukaan Charles jakoi pojilleen vuonna 2018 noin 4,9 miljoonaa puntaa (5,75 miljoonaa euroa), josta prinssi Harryn uskotaan saaneen hieman alle puolet.

Harryn ja Meghanin nousi ykkösuutiseksi Britanniassa ja tapausta verrattiin vuoden 1936 tapahtumiin. Tuolloin monarkia horjui rankasti, kun kuningas Edvard VIII ilmoitti kruunusta luopumisestaan naidakseen pahamaineisena pidetyn amerikkalaisen Wallis Simpsonin. Elisabetin setä Edward luopui kruunusta voidakseen naida kahdesti eronneen Simpsonin. Pariskunta muutti Ranskaan, ja Edvardin pikkuveli Yrjö VI nousi valtaistuimelle.