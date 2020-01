Kuninkaallisasiantuntija IS:lle: Harry ja Meghan saattavat menettää tittelinsä

Tunnettu brittiläinen asiantuntija arvioi, miten hovi pääsee ulos Sussexin herttuaparin aiheuttamasta pattitilanteesta.

Brittihovissa sorvataan parhaillaan kiivaasti vaihtoehtoja, joita voitaisiin esittää keskiviikkona Britanniaa kohauttaneelle Sussexin herttuaparille. Pariskunta ilmoitti tuolloin sosiaalisessa mediassa vetäytyvänsä brittihovista ja muuttavansa ainakin osittain asumaan Kanadaan.

Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt arvioi Ilta-Sanomille, että hovin ratkaisuehdotus tilanteeseen tulee jo ensi viikon alussa.

– Shakkipelin palaset ovat nyt pöydällä. Herttuapari päätti pamauttaa starttipistoolin etuajassa, mutta nyt on kuninkaallisen perheen vuoro miettiä, miten asia etenee, Hunt kertoi perjantaina Ilta-Sanomille.

Hunt ei usko, että hovilta tulee tarkkaa toimintasuunnitelmaa, mutta jonkinasteinen ehdotus herttuaparille kuitenkin.

– Kaikki riippuu toki siitä, hyväksyvätkö prinssi Harry ja herttuatar Meghan hovin ehdotuksen.

BBC:n hovikirjeenvaihtajana vuosina 2003–2017 toiminut Hunt on seurannut kuninkaallisen perheen toimia lähietäisyydeltä pitkään. Hänen mukaansa herttuaparin ratkaisusta on turha syyttää yksin Meghania.

– Missään nimessä tässä ei pitäisi syyttää häntä. Prinssi Harrylla on ollut vaikea suhde mediaan siitä lähtien, kun kuvat hänestä 12-vuotiaana kävelemässä äitinsä arkun takana paloivat verkkokalvoillemme. Hän on usein haastatteluissa pohtinut, millaista olisi elää normaalia elämää.

Hunt huomauttaa, että herttuatar Meghanin omat ongelmat median kanssa ovat tuoreempia kuin Harryn vuosikausien kamppailut.

– Tämä on kuitenkin selkeästi ollut heidän yhteinen suunnitelmansa, jonka he ovat hioneet huippuunsa joululoman aikana. Sitä emme tiedä, onko jompikumpi pariskunnasta se johtava voima, mutta selkeästi kumpikaan heistä ei ole ollut onnellinen tämänhetkisessä tilanteessa.

Kuninkaallisasiantuntija arvioi Ilta-Sanomille, että Sussexin herttuapari saattaa menettää tittelinsä shokkipäätöksen seurauksena.

Britit ovat ilmaisseet mediassa närkästystään herttuaparin päätöksestä lähinnä siitä syystä, että parin muuttaessa Atlantin toiselle puolelle, seisoo veronmaksajien rahoilla kunnostettu asunto Frogmore Cottage tyhjillään.

– Veronmaksajien maksettavaksi tulevat myös muhkeat henkivartijakulut, Hunt huomauttaa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat keskiviikkona astuvansa syrjään kuninkaallisesta ydinpiiristä Instagram-päivityksen kautta.

– Aiomme astua roolista kuninkaallisen perheen ”senior-jäseninä” ja työskennellä tullaksemme taloudellisesti itsenäisiksi, kun samalla täysin tuemme hänen majesteettiaan kuningatarta.

Myöhemmin mediassa on raportoitu, että herttuaparin ilmoitus tuli hoville yllätyksenä, vaikka parin alustavat suunnitelmat olivat tiedossa.

Hän kertoo, että vaikka prinssi William, prinssi Charles ja kuningatar itse olivat herttuaparin äkkinäisestä toiminnasta henkilökohtaisesti loukkaantuneita, ymmärtävät he, että kuninkaallisen perheen on nyt toimittava tilannetta tyynnyttävästi.

– Ihmisten välit ovat olleet varmasti pahasti tulehtuneet, mutta kuninkaallisina he ovat ymmärtäneet siirtää omat henkilökohtaiset tunteensa syrjään, jotta tilanne saataisiin hallintaan.

Hunt huomauttaa, että hovin pöyristyminen oli selkeästi huomattavissa herttuaparin ilmoitusta seuranneesta hovin omasta ilmoituksesta. Hovista pyrittiin antamaan kuvaa, jonka mukaan Harryn ja Meghanin suunnitelmat ovat edelleen alkuvaiheessa.

– Se oli ennen näkemätöntä. Ikinä aikaisemmin ei ole sellaista tapahtunut.

Meghan ja Harry aikovat itsenäistyä myös taloudellisessa mielessä.

Huntin mukaan tilanteen kehittymisestä kertoo, että keskiviikon ilmoituksessa hovi kirjoitti, että ”tällaisten asioiden setviminen vie pitkän ajan”.

– Mutta jo seuraavana päivänä saimme viestiä, että tilanteeseen pyritään saamaan pikainen ratkaisu.

Hunt uskoo, että tällä hetkellä hovi on hyvin herkkä myöntymään herttuaparin suunnitelmiin.

– Aika näyttää, miten herttuaparin suunnitelmat onnistuvat. Nyt hyvältä vaikuttava suunnitelma ei välttämättä ole toimiva enää kuukauden tai kuuden kuukauden kuluttua.

Hovi ei ole vielä ilmoittanut ratkaisusta esimerkiksi parin kuninkaallisten tittelien suhteen. Aikoinaan prinssi Harryn äiti prinsessa Diana päätti itse luopua hänen kuninkaallinen korkeutensa -tittelistä, mutta päätöksestä syytettiin suoraan kuningatar Elisabetia. Brittimedia on arvioinut, että Elisabet yrittää nyt kaikin keinoin välttää tämän lopputuloksen.

– Kaikki riippuu siitä, miten herttuapari tulevaisuudessa tulee toimimaan. Tilanne on monimutkainen, sillä Harry on kuitenkin kuningattaren lapsenlapsi, Charlesin lapsi ja he haluavat huolehtia hänestä. Mutta loppujen lopuksi kyseessä on dynastia: kuningatar, prinssi Charles ja prinssi William ajattelevat kaikki kruunun etua. Mikäli herttuapari tekee jotain, mikä vahingoittaa kruunua, en näe mahdottomana, että he menettäisivät tittelinsä.

Hunt viittaa prinssi Andrew’n tapaukseen, jossa hovi siirsi Jeffrey Epstein -kohussa ryvettyneen prinssin syrjään tehtävistään varsin rivakasti.

Harryn ja Meghanin päätös astua sivuun kuninkaallisen perheen ytimestä on kuohuttanut brittihovia keskiviikosta alkaen.

Sussexin herttuapari ilmoitti myös ryhtyvänsä ”taloudellisesti itsenäisiksi”. Hunt muistuttaa, että kuninkaallisten yritykset yhdistää hovin velvollisuudet kaupalliseen toimintaan eivät ole aiemmin sujuneet kovinkaan hyvin. Ihmisten mieliin on jäänyt muun muassa Yorkin herttuatar Sarah Ferguson, joka päätyi ostos-tv:lle mainostamaan laihdutusvalmisteita pitääkseen yllä elintasoaan.

– En usko, että he voivat ikään kuin syödä rusinoita pullasta. Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa he olisivat virallisella kuninkaallisella vierailulla, sanotaan vaikka Suomessa hovia edustamassa ja sitten toisena päivänä vetäisivät kaupallisia tilaisuuksia. En usko, että se toimisi millään tavalla.

Hunt uskoo, että herttuapari huomaa tämän myöhemmin myös itsekin.

– He ilmoittavat, että siirtyvät tällä hetkellä syrjään roolista, mutta minä uskon, että he itse asiassa huomaavat poistuneensa ja myöhemmin palaaminen entiseen asemaan on vaikeaa tai jopa mahdotonta.